La crisis del consumo golpea fuerte a los kioscos: "Vendemos un 15% menos que el año pasado"

A pesar de que el número de kioscos en actividad se mantiene relativamente estable —“hay cierres pero también el mismo porcentaje de aperturas”, explicó Suárez—, el ajuste se nota puertas adentro. “Han tenido que sacar personal y estar más tiempo los dueños atendiendo los negocios. En muchos casos se ha disminuido a la mitad la cantidad de gente trabajando porque realmente el consumo no da para pagar más personas”, dijo.

Pero aún con precios casi congelados, la rotación es baja. “Al no tener rotación, se nos hace muy complicado quedar a fin de mes. Las facturas de luz, los alquileres, los impuestos, siguen aumentando, y la recaudación es menos. Entonces realmente la situación se ha puesto difícil”, advirtió el presidente de CKUM.

En este contexto, muchos comerciantes han optado por resignar márgenes para evitar pérdidas mayores. “Resignamos en varios productos mucho margen para poder sacarlos y que no lleguen a los vencimientos, porque no tienen rotación. Y trabajamos al máximo con aquellos productos que sí se mueven, para no perjudicar”, cerró Suárez.