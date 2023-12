Juguetes: el sector espera que el público reactive las ventas

A las puertas de la segunda gran fecha comercial de la temporada para la industria del juguete, desde el sector han señalado que las ventas en Mendoza han comenzado tímidamente, gracias a los clientes más previsores, pero el clima de incertidumbre, que genera el cambio de Gobierno, también es palpable en la ralentización de las entregas de los pedidos con probables ajustes de precios. Comerciantes locales se han referido a la situación y destacaron subas que van de 10% al 20% de acuerdo al producto.

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, en un comunicado de fines de noviembre, explicaron que en Argentina, la actividad comercial se activa en tres fechas claves que concentran casi del 95% del total de las ventas: el Día del Niño (que representa un 60% de movimiento anual), Navidad (35%) y Reyes (5%). En este contexto, el presidente de la cámara, Matías Furió comentó: “Venimos de un pésimo año, pero confiamos en que podremos superar esta crisis como tantas de las que nos tocó atravesar en nuestros casi 80 años de historia”. Señalando también un incremento interanual promedio del 110% en la mercadería.

“La industria argentina del juguete está lista para competir, pero en igualdad de condiciones”, señalaron desde el organismo y agregaron que “Actualmente el mercado está sobre ofertado de productos extranjeros de dudosa procedencia que no cumplen con las normas de seguridad”. Un marco general que afecta a los dos extremos de la cadena comercial, porque de un lado hay 180 fabricantes de juguetes nacionales (que generan 8.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos) y los comerciantes minoristas, que explican que hay demoras en las entregas de los pedidos.

Las ventas de juguetes para Navidad representan el 35% del total de la actividad del año. Son las segundas en importancia luego de las Día del Niño (60%). / Foto: Archivo / Los Andes

Con incertidumbre y faltantes de mercadería

Diego Salomone, Gerente de la librería y juguetería Rayuela, al abordar las expectativas de ventas navideñas explicó que la incertidumbre es lo que prevalece en el sector. “Hay una incertidumbre total, así como estamos todos porque no hay noticias, esa es la verdad”.

Mientras que al referirse a posibles ajustes de precios, el comerciante agregó que “Supongo que si hubiese aumentos, serían después de las medidas que tome el gobierno. Tampoco en el rubro papelería ha habido aumentos muy grandes, salvo en las remas que sí, ya aumentaron”.

Por su parte, Mercedes encargada del local de Jugueteria Marilú, destacó la preocupación por demoras en la entrega de los pedidos de juguetes. “Me habían comentado que había demoras con las entregas, ese era uno de los problemas que hablaba. Ahora han empezado a entregar pedidos, pero hay muchos juguetes que están en falta”, destacó. En otra de las grandes tiendas del centro, su vendedora dijo que desde el mes de agosto hay demoras con las entregas de mercadería.

En relación con la reposición de stock, en la jugueteria Andy Toys, Valeria comentó que “Hay tardanza, es una realidad, especialmente en productos importados”. Mientras que al hablar sobre posibles cambios en el mercado, agregó que “están a la espera de lo que pueda presentarse a futuro”.

Perspectivas de ventas

“La gente está empezando a comprar recién, no hay un adelantamiento de ventas, pero sí algunas personas precavidas han realizado sus compras. No hemos recibido todavía aumentos de precios en juguetes, porque todo el mundo tiene suspendidas las ventas”, explicó Salomone. Todos coinciden en que el mendocino espera a último momento para realizar sus compras, sin embargo observan que “la gente se quiere deshacer de los pesos que tienen”.

Sobre los productos con mayor demanda, Salomone destacó la popularidad de los juegos de madera y libros infantiles durante la temporada navideña. “Vendemos para Navidad muchos juegos y libros infantiles. Tenemos un mix que hace que vendamos libros. En cuanto a los juegos didácticos se vende todo, no hay uno en específico. Desde los juegos de memoria hasta hasta los juegos de madera, que han vuelto a renacer y se están vendiendo muy bien”.

Foto: Ignacio Blanco / Archivo / Los Andes

Mientras que al referirse a los precios, Salomone mencionó que los juegos tienen un rango muy variado, desde naipes de $ 1.300 hasta juegos que alcanzan los $25.000. Los libros, especialmente aquellos que están relacionados con las emociones, tienen precios que oscilan entre los $ 3.000 y $ 19.000.

Por su parte, Mercedes comentó que “La gente está preocupada y no gasta en la proporción de otros años”. En tanto que al valor de los artículos comentó que “Hay Legos desde $ 2.900. Es un producto caro, precioso, pero es un producto que no se consigue fácilmente. Tenemos bolsitas chicas, porque lo que es la línea en cajas todavía no la trabajo, porque viene de afuera y pasa lo mismo que con las Barbies, hay poca entrega”.

“La gente empieza a comprar desde el primero de diciembre, pero las ventas masivas se ven durante la última semana. Y el precio aproximado que la gente está gastando entre los 12.000 y los 15.000 pesos”, explica Valeria. Mientras que referirse a un posible aumento, señaló que “Este último mes sí hubo aumentos, pero nosotros no hemos ajustados los precios”. Contó que los productos que van llegando, lo hacen con ajustes en torno al 12%, “Nosotros vamos a esperar, antes de un cambio”, concluyó la vendedora de Andy Toys.

Mientras que desde la Cámara del Juguete se habla de expectativas moderadas para fin de año, se informó que los juegos y juguetes de industria nacional tuvieron “un incremento interanual promedio del 110%, por debajo de la inflación acumulada (146%)”, y que se pueden encontrar productos desde $ 800, aunque hay mucha disparidad de precios.

Seguí leyendo: