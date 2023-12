Juan Antonio Villarroel: “El sistema se puede financiar sin necesidad de tarifazos”

Juan Antonio Villarroel (68) es un contador que tiene cumulada una extensa experiencia junto al sector agrícola y también con la vida rural por un pasado muy vinculado a los operadores de servicios de agua potable y saneamiento.

Tras años de observar algunas falencias en la prestación de un servicio tan básico como es el agua de red o las cloacas, decidió plasmar sus ideas en un proyecto.

Los operadores de servicios públicos rurales, en su mayoría, asociaciones o uniones vecinales, ¿están condenados a ser deficitarios? Luego de desentrañar las debilidades del sistema, Villaroel llegó a una conclusión: no hacen falta tarifazos para ser eficiente y prestar un servicio de calidad, simplemente se requiere ajustar los costos, tanto administrativos como operativos fusionando prestadores, o en caso que no puedan reducirse, crear una figura administrativa que los englobe. También pretende disminuir la morosidad bancalizando la cobranza y buscar una persona jurídica que se ajuste, entre otros elementos, a la posibilidad de que el prestador sea sujeto de crédito.

“Tengo una experiencia de más de 25 años en la ruralidad, trabajando en este ámbito y he visto los momentos de furor y la decadencia del sistema”, afirmó el contador.

Para el contador, la clave de su proyecto es que los pequeños operadores “se autofinancien y presten un buen servicio”.

Ahora bien, el trabajo está destinado a mejorar la prestación de servicios en la zona rural, pero no duda en aclarar que podría adaptarse a una gran urbe y saltar de Aysam a un operador municipal.

Porqué elaborar el proyecto ahora

Comencé a estudiar y a ver todos todo el tema, en su momento estuvo bien organizado, pero con los grandes cambios económicos que hubo y de la realidad en general, no se fueron adaptando a la nueva realidad. Fue entonces que empezó una decadencia en el funcionamiento, una decadencia en la organización y las autoridades gubernamentales no le dieron la verdadera importancia que tenía el tema.

Hay muchos operadores que son asociaciones o uniones vecinales

Ese es el mayor problema porque se desvirtúa el concepto. El concepto debería ser que su actividad exclusiva fuese la prestación del servicio, pero una unión vecinal, que son la mayoría de los que manejan el servicio de agua potable y en algunos casos de cloaca en la zona rural, financian otras cosas, otras actividades, que pueden ser muy merecidas, pero no con esos fondos. Entonces se va gastando dinero que es de la prestación del servicio, y el EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) no permite que se introduzcan otros conceptos en la factura como podría ser una cuota social

Además se manejan de forma muy casera, no hay sistematización de los circuitos administrativos, en la mayoría de los casos tienen un sistema de facturación muy sencillo, no está bancalizada la cobranza, razón por lo que no hay un control efectivo, y hoy con la virtualidad, realmente se pueden hacer cosas importantes.

El objetivo del trabajo es que los sistemas se pueden mejorar y autofinanciar, esa es la clave.

Juan Antonio Villarroel, el contador que quiere mejorar el servicio de agua potable en la zona rural.

Inclusive eso coincide con el gobierno actual, porque no podemos pedirle todo al Estado, debemos pedirle lo que verdaderamente necesitamos porque no tenemos otro medio para conseguirlo, pero en este caso, si nosotros reducimos los costos en muchas cosas que efectivamente se pueden reducir, se puede, sin un gran aumento de precios o tarifazos, autofinanciar los sistemas.

¿Uno de los problemas que ves que está la multiplicidad de operadores?, pero eso podría funcionar solo en algunos departamento, en otros la distancia es muy grande.

Siempre digo que esta propuesta puede enriquecerse, no es algo cerrado, pero este proyecto se adapta totalmente a las necesidades de esos operadores.

En el Sur también puede existir ese problema como existen en la zona Este. Cada uno de esos operadores tiene su estructura administrativa propia, generalmente chiquita o grande, su sistema de facturación individual y hoy con la virtualidad se pueden solucionar, porque si bien la figura de un único operador en cada departamento sería una mejor solución desde mi punto de vista, pueden existir más de uno, la ventaja de la propuesta es unificar los sistemas operativos para que haya un centro de facturación, por más que haya más de un operador, eso sí, sin salir de la órbita departamental para no perder la línea de control.

Sea uno o más operadores, igual se apunta a reducir los costos operativos y lógicamente que la figura que propongo es la de cooperativa de servicios públicos, porque tiene muchos beneficios. En primer lugar porque está manejada por los socios, en segundo lugar que se puede reglamentar que haya un representante de cada sector de la población y tercero, una cooperativa sí puede ser sujeto de crédito.

Cuando digo que sean sujeto de crédito, no lo planteo para endeudarlas, sino en el sentido de que hay muchos beneficios; se puede buscar financiamiento de capitales privados por el tema de los famosos y muy conocidos bonos verdes, que es algo muy bueno y el costo es muy bajo y se podrían financiar obras.

Además, trabajar en función de la cobranza y un control estricto de la morosidad, para fortalecer los puntos débiles del sistema. Solo el hecho de tener financiamiento no es la solución, sino que se debe tener capacidad de recuperar el financiamiento para que siga funcionando la rueda.

No se trata de golpearle la puerta al municipio o al gobierno de la provincia para que me de los medios, apunto fundamentalmente a la reducción de costos operativos y administrativos.

Eso sí, los controles (del gobierno) si deben estar porque hoy no hay un estricto control y hay desfasaje financieros y costos innecesarios (en las prestadoras de servicio).

Usted lo propone este esquema para la zona rural pero ¿qué pasaría si los departamentos, tomando esto como base, se quieren armar y reemplazar a Aysam

Bueno, Luján y Maipú tienen sistema propio, el municipio opera en las distintas localidades. Yo lo veo desde el punto de vista de la ruralidad, pero también puede ser efectivo para las ciudades. El objetivo del proyecto es que los sistemas se autofinancien y se incremente la calidad de la prestación. Estando bien organizado, se puede demostrar perfectamente que no se necesita un tarifazo para realizarlo, se necesitan ordenar las cosas bien.