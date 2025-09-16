16 de septiembre de 2025 - 10:47

Jornada Estudiantil de Minería en San Juan: un éxito que superó las fronteras de la provincia

En encuentro, organizado por alumnos de la UNSJ, desbordó las expectativas al atraer a 180 participantes y mostrar que cada vez más jóvenes se interesan por la actividad.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Asociación Sanjuanina de Estudiantes de Ingeniería en Minas (Aseim) organizó por primera vez en la provincia la Jornada Estudiantil de Minería (JEM). Pensado inicialmente como un evento para 50 estudiantes de la carrera en la Universidad Nacional de San Juan, el interés desbordó todas las previsiones, llevando a ampliar la convocatoria y el cupo.

La iniciativa, impulsada por el equipo de tutoría de la Facultad de Ingeniería -integrado por Daiana Murua, Ana Fornés y Raúl Zalazar—, nació de la necesidad de crear un espacio de encuentro para los estudiantes de la especialidad, detalla Diario de Cuyo.

"No hay antecedentes de jornadas o congresos y la idea es aumentar ese sentido de pertenencia en el departamento, el encuentro entre estudiantes y también con el sector privado", explicó Zalazar.

El éxito del evento fue tal que el cupo se amplió un par de veces hasta llegar a 180 inscriptos, dejando a varios estudiantes en lista de espera. Además, la convocatoria trascendió las fronteras de la provincia. A la JEM asistirán estudiantes universitarios, de escuelas técnicas y de tecnicaturas de San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

"El evento terminó pasando de solo para los estudiantes locales a ser una jornada nacional", destacaron los organizadores.

image
Protagonistas. Los responsables del &aacute;rea de tutor&iacute;a de la carrera de Miner&iacute;a, de la Universidad Nacional de San Juan, junto a alumnos de voluntarios de los primeros a&ntilde;os organizaron la JEM 2025. Foto: Diario de Cuyo

Protagonistas. Los responsables del área de tutoría de la carrera de Minería, de la Universidad Nacional de San Juan, junto a alumnos de voluntarios de los primeros años organizaron la JEM 2025. Foto: Diario de Cuyo

Una agenda diversa con foco en el futuro

La agenda de cuatro días de la JEM 2025 fue diseñada para ofrecer una visión completa y práctica de la industria. Incluye desde charlas con referentes del sector y autoridades locales, hasta visitas a proyectos mineros como Gualcamayo y Calidra. Un punto destacado es la inclusión de talleres sobre habilidades esenciales para los futuros profesionales.

"Antes estaba el ingeniero de planta y el de operaciones", detalló Ana Fornés, "pero hoy pueden ser gerentes, pueden estar en muchos roles distintos". Por ello, los organizadores incluyeron una jornada completa dedicada a la comunicación y el liderazgo, temas clave para el desempeño de los ingenieros en la minería actual. Estos talleres abordarán desde la elaboración de un CV eficaz y la preparación para entrevistas laborales, hasta la comunicación efectiva en el trabajo.

El evento también contará con la participación de profesionales de distintas ramas, no solo de ingeniería en minas, sino también ingenieros civiles, químicos y de sistemas. Como parte de las actividades, se ha programado un conversatorio sobre el rol de las mujeres en la minería, reflejando el compromiso de la jornada con la inclusión y la diversidad del sector.

Una iniciativa con proyección a futuro

El éxito de la convocatoria y el interés generado demuestran la necesidad de este tipo de eventos. Con el apoyo de figuras como el diputado provincial Andrés Castro, quien solicitó que la jornada sea declarada de interés provincial, la JEM se perfila para convertirse en un evento recurrente en el calendario académico y profesional de la minería.

Con esta experiencia, los organizadores esperan que la jornada se repita en los próximos años, consolidando un espacio valioso para los estudiantes y la industria.

