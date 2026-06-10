Inocencia Fiscal y el régimen simplificado de Ganancias: la traba que genera el nuevo proyecto

El Gobierno avanzó con la redacción final del proyecto de ley de Inocencia Fiscal , que introduce modificaciones sustanciales en el sistema tributario argentino. La iniciativa redefine el alcance del régimen simplificado de Ganancias y su interacción con los procedimientos de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El texto genera debate por el impacto que podría tener sobre contribuyentes que buscan adherir al esquema simplificado. El punto central es la posible traba al régimen simplificado de Ganancias , especialmente en relación con inspecciones, ajustes y procesos administrativos previos.

Según una fuente consultada por iProfesional, el foco de la polémica está puesto en el artículo 42 ter del proyecto de Inocencia Fiscal , que establece que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias no detiene ni invalida procedimientos de fiscalización, determinaciones de oficio, recursos administrativos o juicios iniciados antes de la incorporación del contribuyente.

El artículo también precisa que estos procesos pueden continuar aun cuando el contribuyente opte por el esquema simplificado de Ganancias, lo que abre la posibilidad de que la administración fiscal siga reclamando ajustes previos.

En paralelo, el proyecto introduce una excepción: aquellos contribuyentes que hayan cancelado o regularizado impuestos e intereses vinculados a ajustes de Ganancias o IVA antes de adherir al régimen podrán acceder a la eximición de multas previstas en la Ley 11.683. Sin embargo, este beneficio está condicionado a que no existan controversias pendientes o a la regularización previa de la situación fiscal.

En este marco, la fuente consultada por iProfesional advierte que el diseño del artículo busca blindar la continuidad de los procesos iniciados por el fisco, incluso en casos donde el contribuyente haya optado por regularizar su situación.

Proyecto de Inocencia Fiscal sobre el régimen simplificado de Ganancias

El proyecto de Inocencia Fiscal también plantea efectos relevantes sobre la conducta de los contribuyentes frente al sistema tributario. La posibilidad de que inspecciones y determinaciones previas continúen su curso, aun con la adhesión al régimen simplificado de Ganancias, podría modificar los incentivos para la exteriorización de fondos y la regularización voluntaria.

ARCA La iniciativa impacta en el régimen simplificado de Ganancias y en los procesos de fiscalización de ARCA. M1

Uno de los puntos sensibles es la incertidumbre que genera en contribuyentes con fiscalizaciones abiertas o ajustes en trámite, ya que la adhesión al régimen no implicaría el cierre automático de esas causas. Esto podría impactar en la decisión de ingresar o no al sistema simplificado de Ganancias.

Si bien el proyecto contempla la eximición de multas en determinados casos de regularización previa, esa ventaja se ve limitada por la necesidad de haber cancelado o acordado la deuda antes de adherir. En consecuencia, el esquema deja abierto el debate sobre su efectividad como herramienta de normalización fiscal y su capacidad para incentivar la adhesión voluntaria.