Impuesto a las Ganancias: qué sueldos serán alcanzados en enero y cómo quedan las deducciones

El Impuesto a las Ganancias tendrá una nueva actualización automática en enero, cuando entren en vigencia las deducciones y escalas ajustadas según la inflación del segundo semestre de 2025. Con un índice proyectado del 11,73%, el cálculo de las retenciones volverá a modificarse para todos los trabajadores alcanzados.
Los cambios impactan de manera directa en los sueldos cobrados desde el primer mes del año, incluso si corresponden a haberes devengados en diciembre. Estas variaciones permiten estimar los nuevos mínimos a partir de los cuales se tributará y los valores actualizados que regirán en la primera mitad de 2026.
Cómo quedarán las deducciones de Ganancias en enero
La ley prevé que el Impuesto a las Ganancias se actualice cada enero y julio conforme al IPC del semestre anterior. Con un ajuste proyectado del 11,73%, ya es posible estimar las deducciones y los pisos de tributación que regirán desde enero de 2026, y que se aplicarán sobre los recibos cobrados ese mes.
Deducciones personales estimadas para enero–junio 2026
Ganancia no imponible: $5.036.140,63
Cónyuge: $4.743.034,38
Hijo: $2.391.929,54
Hijo incapacitado: $4.783.859,09
Deducción especial – art. 30 c) ap. 1: $17.626.492,21
Deducción especial – art. 30 c) ap. 2: $24.173.475,03
Estas cifras servirán como base para aplicar las retenciones de los sueldos cobrados en enero.
Desde qué sueldo se pagará Ganancias en enero de 2026
Los pisos salariales estimados para comenzar a tributar son los siguientes:
Soltero sin hijos
Neto: $2.636.979
Bruto: $3.177.083
Soltero con 1 hijo
Neto: $2.852.917
Bruto: $3.437.250
Soltero con 2 hijos
Neto: $3.500.732
Bruto: $4.217.749
Casado sin hijos
Neto: $3.065.170
Bruto: $3.692.976
Casado con 1 hijo
Neto: $3.281.108
Bruto: $3.953.142
Casado con 2 hijos
Neto: $3.928.922
Bruto: $4.733.641
También se recuerda que el sueldo de diciembre cobrado en enero debe calcularse con las deducciones actualizadas a 2026, ya que el impuesto sigue el mes de pago y no el mes de devengamiento. Cuando se liquide el sueldo de enero, percibido en febrero, el empleador deberá recalcular la retención correspondiente al salario de diciembre sobre la base actualizada.