Impuesto a las Ganancias: qué sueldos serán alcanzados en enero y cómo quedan las deducciones

La actualización del Impuesto a las Ganancias desde enero redefine las deducciones y los pisos salariales que determinarán qué trabajadores volverán a tributar.

Las deducciones se ajustan por la inflación del segundo semestre.

El Impuesto a las Ganancias tendrá una nueva actualización automática en enero, cuando entren en vigencia las deducciones y escalas ajustadas según la inflación del segundo semestre de 2025. Con un índice proyectado del 11,73%, el cálculo de las retenciones volverá a modificarse para todos los trabajadores alcanzados.

Los cambios impactan de manera directa en los sueldos cobrados desde el primer mes del año, incluso si corresponden a haberes devengados en diciembre. Estas variaciones permiten estimar los nuevos mínimos a partir de los cuales se tributará y los valores actualizados que regirán en la primera mitad de 2026.

Cómo quedarán las deducciones de Ganancias en enero La ley prevé que el Impuesto a las Ganancias se actualice cada enero y julio conforme al IPC del semestre anterior. Con un ajuste proyectado del 11,73%, ya es posible estimar las deducciones y los pisos de tributación que regirán desde enero de 2026, y que se aplicarán sobre los recibos cobrados ese mes.

ARCA Impuesto a las Ganancias, qué sueldos pagarán desde enero M1 Deducciones personales estimadas para enero–junio 2026

Ganancia no imponible: $5.036.140,63

$5.036.140,63 Cónyuge: $4.743.034,38

$4.743.034,38 Hijo: $2.391.929,54

$2.391.929,54 Hijo incapacitado: $4.783.859,09

$4.783.859,09 Deducción especial – art. 30 c) ap. 1: $17.626.492,21

$17.626.492,21 Deducción especial – nuevos profesionales/emprendedores: $20.144.562,53

$20.144.562,53 Deducción especial – art. 30 c) ap. 2: $24.173.475,03 Estas cifras servirán como base para aplicar las retenciones de los sueldos cobrados en enero.