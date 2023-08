Los chicos piden juguetes importados pero hay poca oferta: cuánto cuestan los regalos más buscados

La disponibilidad de juguetes importados en el mercado se ha visto afectada debido a las restricciones vigentes en el país en relación al dólar. Estas medidas han generado un impacto significativo en la oferta y variedad de juguetes provenientes del exterior, lo que afecta directamente en comerciantes y la industria del juguete en general.

La situación se ha vuelto preocupante para el rubro, ya que la escasez de juguetes importados ha limitado las opciones disponibles en el mercado local. La principal problemática que expresan los vendedores es que no están siendo aprobados los pagos para que la mercadería ingrese al país. Desde Los Andes conversamos con Gustavo Fernández, presidente de la Cámara de Librerías y Jugueterías de Mendoza para saber cómo es la situación en la provincia.

“Es lo mismo que venimos hace ya un par de años o más, con la diferencia que ahora se ha incrementado, o sea, es mayor, se ha profundizado más la problemática. La falta de mercadería, tanto de productos ya terminados que vienen de afuera, como de los insumos que vienen para fabricar lo que se hace acá en Argentina”, afirmó el Gustavo Fernández.

Cómo impacta la falta de importación en las jugueterías

La SIRA y Sirase son los sistemas de importaciones que regulan cómo ingresan los productos y liberan los pagos en divisa estadounidense para pagarlos. Gustavo explica cómo es el mecanismo con los proveedores: “Uno hace un pedido, por ejemplo, a los proveedores y te mandan la mitad de la mercadería y te dicen lo que pasa es que esto va a entrar dentro de 10 días, esto va a entrar dentro de 20. Todo depende de la cantidad de dólares para que puedan liberar la mercadería. A veces la mercadería está en el puerto y no están los dólares para poder liberarla. O sea, tenés que pagarlo para poder sacarlo del puerto y por ahí tenés que pasar un mes la mercadería”.

Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Desde El Arca de Noé Juguetería también se adhieren al faltante de juguetes: “Hay muy poco stock de cosas de mercadería importada. La respuesta que nos dan es que están retenidos en la aduana”, comentó Patricia.

Los artículos más buscados por familias y chicos suelen ser los que salen en las propagandas de televisión, estos suelen ser de origen extranjero por lo que muchas veces no se encuentran disponibles. Como alternativa las juguerías optan por ofrecer otras opciones. “Hay juguetes que se pueden reemplazar, porque son de otras marcas que no tienen licencia, y se pueden reemplazar. No es lo que sucede habitualmente, pero los papás terminan accediendo a otro tipo de juguete”, agregó el presidente de la Cámara de Librerías y Jugueterías de Mendoza.

Otros deciden comprar mucho antes y tener stock para el resto del año. “Tenemos algo de stock de antes y ha entrado algo, pero recién ahora. Hace un par de meses atrás estaba todo parado. No ha entrado casi nada”, aseguró Griselda Ataca de Alegretto.

En cambio, algunos priorizan la venta de productos nacionales, como es el caso de Juguetería Marilú. “Nosotros somos pro productos nacionales, hay gente trabajando, una fábrica, una estructura, entonces siempre creo que hay que apoyar a la industria argentina, que se va desarrollando en muchas áreas muy bien”, explicó Héctor.

Día de las Infancias

Los distintos locales de Mendoza se comienzan a preparar con tiempo para el Día de las Infancias. Las ventas la anterior semana para algunas jugueterías fueron buenas pero esta semana con el anuncio de medidas económicas nacionales se frenaron un poco. Claro que las expectativas de los empresarios locales siempre están y esperan se reactive el mercado.

En comparación con los precios de Reyes se encuentra un aumento en estos productos: “Habíamos hablado de entre 35 y 40%, pero bueno faltan 20 días, puede pasar cualquier cosa. Y más con las nuevas medidas en las cuales han subido los aranceles de importación para el rubro, creemos que puede haber alguna diferencia. Hay cosas que pueden haber subido más y otras cosas que pueden haber subido menos”, comentó Gustavo Fernández.

Foto: Mariana Villa / Los Andes

“Tenemos pensado que nos va a ir bien dentro de todo, dentro de cómo estamos, ¿no? Pero no sabemos, en realidad es muy complejo, la semana pasada tuvimos buenas ventas, esta semana ha empezado tranquila. Muy poca gente ha entrado, entonces es como muy relativo. No podemos decir que nos va a ir espectacular ni tampoco nos va a ir mal. No sabemos”, agregó Griselda de Alegretto.

Cuánto sale en promedio un juguete

“Desde 2.500 a 3.000 es un juguete promedio, ya no hay nada más barato que un regalito para un niño. Un juguete más grande va de $ 11.000 a $ 15.000 pero hay más caros y existe la financiación todavía”, confirmó Valeria Bustos de Andy’s Toy.

Todavía existen en el mercado precios por debajo de los $ 1000 pero por lo general son juguetes chicos, naipes o de ese estilo. En Jugueterías Marilú, el dueño Héctor Rossi comentó: “Aproximadamente están en orden de aproximadamente $ 10.000, $ 20.000. En general, hay productos baratos, pero también a los chicos a veces les gusta pedir un muñeco articulado, que suelen estar entre $ 2.990, $ 3.900. Un radio control está a partir de los $ 10.000, un juego de mesa oscila entre $ 12.000 o $ 14.000, entonces depende de la calidad del producto”.

“Dentro de lo económico la gama tiene que tener presente una familia para gastar en un regalo $ 10.000 pesos, $ 15.000 pesos, o sea para hacer un regalo de un juguete o más. Si son juguetes que salen en la tele que están de moda y todo eso, tienes desde 30.000 para arriba”, comentaron desde New Shop.

“Una pista de autos sale $ 10.360, si no se llevan para las nenas de este estilo de sets que sale $ 5.550. Un Monky Loco cuesta $ 9.460 y sirve para jugar entre varios. Hasta 10.000 pesos como que la gente está accesible para pagar”, cierra Rocío Orozco de Alegretto.