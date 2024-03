Hasta el aceite de oliva, ciruela y la uva permitirá importar el Gobierno con beneficios impositivos

El Banco Central publicó el listado de los productos que pueden importarse con mayor facilidad a partir de ayer con el objetivo de bajar los precios en el mercado interno de artículos de la canasta básica y más de uno en Mendoza quedó estupefacto.

Uva en fresco o pasas, aceite de oliva y hasta las aceitunas, ciruela fresca y en seco además de carnes, tomate, ajo, miel, pistachos o nueces son parte de la extensa lista de productos que ya se pueden ingresar al país con beneficios impositivos además de la cancelación total a 30 días.

Además de poner el grito en el cielo por el efecto negativo que la medida puede generar en todo el arco productivo, comenzaron a tejerse especulaciones sobre la finalidad de la posición adoptada por el Gobierno Nacional. O es un anuncio para asustar con el objetivo de reacomodar precios, no sería la primera vez que sucede, o existe la posibilidad de generar un gran negocio para las grandes cadenas de supermercado que comercializan marcas propias.

Tampoco descartan que se preste para el juego de importar y luego revender en el exterior pero con el sello argentino.

“Era más fácil eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de la canasta básica que implementar esta medida”, lanzó Raúl Giordano, presidente de la Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza (Cafim).

“Facilitan la importación de productos terminados, pero cuando se quiere importar insumos básicos para que podamos producir nos cobran todos los impuestos”, reclamó Mario Bustos Carra de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo.

En el comienzo de semana, el ministro de Economía Luis Caputo mantuvo una reunión con supermercadistas por el aumento excesivo que tuvieron los productos incluidos en la canasta básica de alimentos. Al término del encuentro, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que muchas empresas pricearon sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó. Hoy tienen precios de lista muy altos que la gente no convalida mayormente, y que ya han empezado a bajarlos, pero vía promociones”.

Al día siguiente del encuentro la Casa Rosada anunció la apertura de importaciones de alimentos entre otros para generar competencia interna y que los precios se acomoden.

Sin embargo, en la mañana de ayer el BCRA publicó la normativa en la que figura el listado completo de los productos que ahora pueden importarse con mayor facilidad.

Son 33 ítem distribuidos en 2.936 posiciones arancelarias que están alcanzados por la medida y podrán cancelarse a través del mercado de cambios desde los 30 días corridos contados desde el registro de ingreso aduanero. Cuando actualmente es en cuatro cuotas. Además los importadores gozarán de beneficios como la suspensión del cobro del IVA adicional e impuesto a las ganancias.

El listado abarca alimentos frescos y también envasados y una completa gama de artículos de limpieza y tocador.

En alimentos, están incluidos las carnes bovinas, porcinas, aviar; pescados, los lácteos, huevos, miel, hortalizas, legumbres, frutos secos y especias. También tendrán mayor acceso al dólar quienes quieran traer de afuera frutas como cítricos, uvas, manzanas, peras y ciruela.

El aceite de oliva, mermeladas, durazno enlatado y también tomate, por nombrar algunos y que se producen en Mendoza.

En cuanto a los alimentos envasados, el Gobierno decidió liberar en parte el ingreso de conservas de pescado (atún, anchoas, caballa), embutidos, aceitunas, artículos de panadería, galletitas de todo tipo y la lista sigue.

También habrá más dólares para importar cervezas, bebidas sin alcohol como agua mineral o saborizada.

En cuanto a los productos de limpieza y tocador, están encabezados por algodones e hisopos, desodorantes corporales, máquinas y espuma de afeitar, insecticidas de uso personal (la ola de mosquitos generó una alta demanda y suba de precios), y jabón de tocador, pañales descartables, papel higiénico, pastas de dientes, preservativos, productos para bebés, protección femenina, champú y acondicionador, detergentes, jabón y detergente para la ropa y suavizantes, lavandina y limpiadores.

Mario bustos Carra, gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo y productor olivícola, se mostró sorprendido por la implementación de la medida y no lo ocultó.

“Hay un poco de sorpresa, no es lo que se esperaba, hablaban de importar productos de la canasta básica de alimentos y el aceite de oliva no la integra. Segundo, nosotros esperábamos que este gobierno que busca igualdad de condiciones para todos, en lugar de favorecer las importaciones 8de productos terminados) lo que tendría que favorecer son las importaciones de los insumos y la tecnología que nos van a permitir abaratar los productos nuestros”, afirmó.

Para Carra “acá hay precios distorsionados no precisamente por las empresas, es por el gobierno con la presión tributaria con la legislación laboral no salarial”, se quejó.

“No hay que tenerle miedo a la competencia, eso si, siempre y cuando sea una competencias leal. Por un lado le están bajando los derechos de importación con el proporcional del IVA y dejando que se paga a 30 días y si yo quiero traer mercadería para producir acá y exportarla, (el capuchón de la botella de vino, la tapita para la botella de aceite de oliva, el papel para las etiquetas), la tengo que pagar con el impuesto País y con todo el IVA completo, que lo tengo que anticipar”, agregó Carra.

El productor olivícola recordó que “el 80% de las importaciones de nuestro país están dedicadas a la producción, ya sea insumos o tecnologías, entonces por un lado dicen de abaratar el producto, pero por el otro le pone trabas a la fábrica que produce, que es la que genera la mano de obra. Cómo se hace”, concluyó.

Raúl Giordano, presidente de la Cafim, insistió con que “en las compras de insumos no tenemos esa facilidad”, y luego consideró que tampoco será tan efectivo en el corto plazo, por los tiempos que conlleva una importación.

“Hubiera sido más fácil y más inmediato para bajar los precios bajar el IVA a 40 o 50 productos de la canasta básica y controlarlos, que todo esto”.

“No se cuál es el efecto que pueda tener o es solo una presión para que bajen los precios, puede ser eso también”, se esperanzó Giordano.

El presidente de la Cafim también dejó flotando en el aire que la medida, tal cual está planteada, simplemente termine beneficiando a los grandes supermercados que comercializan sus propias marcas.

“Los supermercado nos han dejado sin identidad y a veces sin ningún tipo de herramienta adicional para poder no solamente competir sino estar en el mercado. Los supermercados nos ponen los precios de la góndola, ponen los precios según el sector donde uno va a estar, las proporciones, los costos logísticos, los costos de reposición”, dijo.

“Las importaciones no se van a hacer con las marcas de las fábricas, ni las marcas de origen, se van a hacer con las marcas de los supermercados. Así queda circunscripto a 4 o 5 manos que de alguna forma van a tender a hacer su negocio. No se si el objetivo de beneficiar al consumidor se va a lograr. Pero así pasamos de 15.000 fábricas a tener esto en manos de cinco cadenas”, sentenció.

Fabián Fusari Duin, presidente de la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajo, Cebollas y afines (Asocamen) no le encuentra la explicación a la importación de ajo, más cuando el 90% de lo que se produce en el país se exporta.

El productor consideró que continuar adelante con la decisión oficial se podría llegar a perjudicar a la producción local porque “se prestaría para que se instalen empresas a traer ajo chino a precios muy bajos y lo van a usar para exportar a Brasil”, con el sello local.

Esteban Perfumo es un abastecedor de carne sureño y en su opinión, no hay lógica en la importación de cortes vacunos. Puede variar si se trata de carne porcina.

La carne casi ni se ha movido. Incluso después del temporal en Buenos Aires que ingresó poca hacienda, hoy ya empezó a entrar y mirando los precios en el mercado ha bajado un poquito. Pero además no creo que sea necesario importar carne para para que baje y de donde, la hacienda que hay en los alrededores, en los países limítrofes no es tanto y no tienen la calidad que nosotros consumimos, tal vez Uruguay pero es muy poco lo que tiene, y no creo que traigan carne de otros países”, indicó.

“En el caso del cerdo tal vez sí, influya la importación porque Brasil es fuerte y nosotros no tenemos tanta oferta. Pero incluso esta semana bajó la carne de cerdo”, agregó Perfumo.

Eduardo Córdoba de la Asociación de Viñateros de Mendoza se mostró aliviado porque “por suerte el vino y el mosto no están” dijo.

Igualmente no ve la necesidad de la medida que tomó el Gobierno federal en un sentido tan amplio cuando “los países más avanzados como estados Unidos u otros ponen barreras (arancelarias) a rolete o inspecciones fitosanitaras que no las pasas de ninguna forma. Yo no veo la necesidad de esto”, redondeó.

Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas fue directo al grano: “es irracional agarrársela con el sector productivo cuando es el canal de comercialización el que duplica o triplica los precios. Si entran productos que sea en las mismas condiciones que nosotros, ahí si podemos competir, pero no que entren productos subsidiados, que no pagan aranceles, entonces ahí es difícil. Son cosas que se deberían caer de maduro. Si avanza saldremos las entidades a reclamar”, indicó.