Fuego cruzado entre Nación y Provincia por los beneficios a productores por las heladas

A un mes de los anuncios del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, en Mendoza, y con el “dólar agro” ya completamente descartado, los productores afectados por las heladas tardías de finales de octubre y principios de noviembre aún esperan por la instrumentación de los beneficios y han quedado en el medio de un fuego cruzado entre la Nación y la Provincia en el que los montos asignados y la tasación de los daños son las principales acusaciones.

De acuerdo a Gabriela Lizana, directora del Bice Fideicomiso SA y referente del Frente Renovador en Mendoza, “la instrumentación es inminente y es cuestión de días para que los beneficios estén vigentes”. Cabe recordar que el pasado 7 de noviembre, Massa había prometido Aportes No Reintegrables (ARN) por $1.500 millones para las provincias, la instrumentación de créditos a tasa cero, un fondo de asistencia de actividades críticas, y el Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (Repro), entre otras medidas.

Si bien la funcionaria reconoció que la oficialización de las medidas puede haberse demorado, remarcó que un requisito innegociable para ser beneficiario es la certificación de daños, lo que depende de las autoridades locales. “Bien sabemos que la apertura, por ley, se habilitó hace solo unos días. Puede ser que la instrumentación se haya demorado, pero aunque estuviera vigente ningún productor podría haber accedido porque la Provincia todavía no termina de hacer el balance de daños”, explicó Lizana.

En este sentido, desde el Ministerio de Economía y Energía de Mendoza explicaron a Los Andes que se está aplicando por estos días un nuevo sistema de tasación de daños para hacerla más rápida y eficiente para que sean alcanzados por la emergencia agropecuaria.

La respuesta de Lizana a Vaquié por el monto que llegará a Mendoza

En la jornada del lunes, Enrique Vaquié, ministro de Economía y Energía de Mendoza, había cuestionado los montos que la Nación enviaría a la provincia en el marco de la emergencia. Además de la implementación de créditos subsidiados, realizaría una transferencia de Aportes No Reintegrables (ARN) por $1.500 millones para las provincias afectadas por las heladas tardías, de los cuales un porcentaje le tocaría a la provincia.

En este sentido, Vaquié cuestionó que “los $500 millones son un número insignificante si tenés más de 80.000 hectáreas con daños”. Es que con este monto y en cálculo rápido, los productores podrían recibir una ayuda de poco más de $6.000 por hectárea.

La respuesta desde Nación no demoró y vino acompañado de un reclamo: “Mi pregunta es cuánto se van a demorar en hacer la certificación de daños, porque los beneficios van a estar dentro de poco, pero, cuántos productores van a estar en condiciones de acceder”, cuestionó Gabriela Lizana.

“Todo lo que es ANR no podemos decir si es poco o es mucho. Lo que tiene que hacer la Provincia y Vaquié es gastarlo y ocuparse de que esos 500 millones de pesos que llegan a Mendoza queden en mano de los productores. Una vez que eso pase, yo ayudo a gestionar una segunda etapa. Pero, primero que gasten e inviertan todos los instrumentos necesarios para que eso que va venir llegue al productor”, planteó la funcionaria massista y remarcó que, para poder acceder a los beneficios, los productores necesitan el certificado de daño.

La letra chica de los beneficios y los montos, los principales reclamos de los productores

A la espera de los programas nacionales, productores mendocinos compartieron con Los Andes su preocupación por su situación. Es que algunos reclaman que los requisitos implementados, al menos en los créditos provinciales que hay vigentes, los excluyen. También, consideran que los montos destinados resultan insuficientes ante la gravedad de los daños.

Yamil Tupalle, productor, explicó que en su caso queda fuera de los beneficios por tener más de 20 hectáreas a su nombre. “Básicamente no accedemos a ningún beneficio, como si esos productores no sufrieran las consecuencias. Y te diría que incluso las sufrimos mucho más que los pequeños productores, ya que los costos son mayores, tenemos personal registrado, etc. Es muy injusto, pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso”, expresó resignado.

En el caso de aquellos en los que la cantidad de hectáreas no es un limitante, “la letra chica” de los requisitos es lo que los deja afuera. Roxana Savoini, propietaria de una finca en Este provincial, aseguró que todavía no ha podido acceder a ningún beneficio. “Cuando intenté hacerlo a través del Fondo de Transformación, estaba todo bien y cumplía con los requisitos, pero necesito un garante que tiene que tener una propiedad, ya sea una casa o una finca, y por cinco años queda comprometido como codeudor. Por ese tiempo no puede acceder a ningún tipo de crédito del Fondo de Transformación. Es mucho lo que se pide y no tengo a quién pedirle que se comprometa de tal manera sin saber si va a necesitar un crédito o no”, justificó.

Ernesto Tagliavini puso de ejemplo el caso de Recuperagro, un incentivo equivalente al 60% de Salario Mínimo por seis meses para contratistas afectados por heladas. “El problema para inscribirse está en que son muchos requisitos y se ha puesto muy engorroso, porque la persona no debería tener planes sociales o solo permite algunos. La falta de información que hay nos lleva a que estamos complicadísimos para hacerlo en tiempo informa, ya que el día 12 se vence y han dado un cupo nada más que de 4.000 personas en la zona Este”, comentó.

Esta situación ha derivado en otro problema para el sector, la renuncia de los contratistas a su puesto en busca de otro trabajo que les pueda garantizar un ingreso. Con la voz entrecortada por la angustia, Roxana Savoini compartió su caso: “Los dos contratistas que tenía en la finca decidieron renunciar. El subsidio a los sueldos es algo que no les sirve, porque no les alcanzan y necesitan la cosecha. Ahora voy a tener que buscar un obrero al día y eso me sale mucho más, en sueldo y cargas sociales”.

La nación sumará otros $ 1.000 millones

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó este martes que en total brindará un financiamiento de $2.500 millones para asistir a las once provincias que sufrieron heladas, lo que implica $ 1.000 millones más que los ya anunciados. El titular del área, Juan José Bahillo, afirmó que “estas herramientas que ponemos a disposición ante una circunstancia adversa por el factor clima, es parte del compromiso que asumimos desde el primer día de gestión, estar cerca de las y los productores que son los que generan riqueza a lo largo y ancho de todo el país, tal como nos pidió el Ministro Sergio Massa”.

En este sentido, según informaron desde la cartera nacional, se ejecutará el Fondo de Emergencia Agropecuaria por un total de $1.500 millones para acompañar a productores afectados de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y Santa Cruz.

Además, desde el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (Fondagro) se pondrá a disposición de esas provincias una línea crédito por $1.000 millones a tasa de 0%, para que pequeños productores destinen a inversiones y capital de trabajo. La misma tendrá un máximo de $900.000 por productor o productora, y contará con un plazo de 30 meses, con 18 de gracia.