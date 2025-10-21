Franquicia de kiosco 24 horas: cuánto capital se requiere y qué incluye

En Argentina , abrir una franquicia de kiosco se convirtió en una opción concreta de inversión. Estos negocios ofrecen estructuras simples, operaciones ágiles y modelos económicos que permiten generar ingresos estables, especialmente en grandes centros urbanos.

El crecimiento del sector se refleja en la diversidad de propuestas. Desde kioscos básicos hasta tiendas de conveniencia con tecnología y servicios adicionales, el mercado permite ajustar la inversión inicial según la escala y el nivel de automatización del local. Marcas como Draxxo , Open 25 o Maxikiosco 24 lideran este segmento ofreciendo alternativas adaptadas a distintos presupuestos.

El valor inicial de una franquicia de kiosco 24 horas oscila entre u$s10.000 y u$s60.000 , según el formato del local y el respaldo operativo. Desde Draxxo aclaran: “la inversión parte desde los u$s52.000. Esto incluye un esquema 'llave en mano': local totalmente equipado, stock inicial, proveedores predefinidos y un sistema completo de gestión diseñado para facilitar la operación”.

Respecto a la rentabilidad , la empresa detalla que “ una franquicia promedio factura unos $28.000.000 por mes, con una rentabilidad estimada en 15,71%, lo que representa alrededor de $4.400.000 mensuales”.

Abrir las 24 horas permite “diluir costos fijos y ampliar el alcance del consumo”, ya que productos como cigarrillos, bebidas y snacks mantienen demanda constante, sobre todo en zonas turísticas o con alto tránsito nocturno.

La ubicación sigue siendo clave. Draxxo prioriza esquinas, aunque “cada punto se evalúa según su exposición, densidad de demanda y perfil de la zona”. Incluso en barrios de densidad media, un buen local puede sostener un ticket elevado si se convierte en punto de encuentro del barrio.

Ventajas de invertir en una franquicia frente a un kiosco independiente

Abrir un kiosco por cuenta propia puede requerir menos capital, pero la franquicia ofrece ventajas estratégicas para emprendedores sin experiencia en el rubro. Permite acceder a un modelo probado, proveedores definidos, herramientas de gestión, marketing, redes sociales y soporte operativo. Según los expertos, esto “permite emprender con respaldo y evita errores comunes en las primeras etapas”.

Además, la marca se ocupa del diseño, montaje del local, stock inicial y logística, mientras que el franquiciado gestiona el punto de venta con acompañamiento en campañas promocionales, eventos y capacitaciones. Este esquema asegura que el negocio mantenga estándares uniformes y aproveche las ventajas de un formato consolidado.

A pesar de que las tiendas de conveniencia todavía ocupan una fracción menor del mercado argentino, el sector muestra un margen de crecimiento importante, siguiendo ejemplos de países vecinos como Chile, México y Colombia. La combinación de inversión, respaldo operativo y demanda constante convierte a la franquicia de kiosco 24 horas en una oportunidad concreta para quienes buscan un negocio rentable y escalable en el país.