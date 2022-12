Foro Vitivinícola 2022: fuerte rechazo a la “tolerancia cero”

En medio del debate legislativo por la tolerancia cero al alcohol para conductores, ayer viernes se llevó a cabo el Foro Vitivinícola 2022, organizado por Bodegas de Argentina. Algunos de los protagonistas del foro fueron funcionarios ligados a la producción de distintas provincias vitivinícolas, como también legisladores nacionales. La presidenta de Bodegas de Argentina, Patricia Ortiz, explicó que, a partir del complejo contexto internacional y nacional, consideraron necesario tener una visión desde la política para conocer hacia dónde creen que está yendo la industria y poder planificar en función de lo que se puede esperar hacia adelante.

El proyecto nacional, que ya tuvo media sanción en Diputados, apareció en el debate de la mano del periodista de MDZ, Rubén Rabanal, quien lo planteó en el marco del segundo panel: “El vino más allá del 2023″. En ese espacio, participaron el presidente de Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa; el senador nacional Alfredo Cornejo (UCR - Cambia Mendoza); el diputado nacional Omar De Marchi (PRO - Cambia Mendoza); el ex gobernador y ex diputado nacional por Salta, Juan Manuel Urtubey; el ex secretario de Agricultura Familiar de la Nación, Santiago Hardie; y el ex diputado nacional Luis Petri (UCR - Cambia Mendoza). La senadora nacional Anabel Fernandez Sagasti, que ya adelantó su voto positivo al proyecto y había confirmado su asistencia al foro, faltó “por razones de agenda”.

La senadora en un principio había dicho que le parecía interesante plantear el debate sobre el alcohol al volante, pero el jueves en el debate en comisiones dijo que votará a favor de la iniciativa. “Creo firmemente que ciertos dirigentes bodegueros y el gobernador de la Provincia se han equivocado en la estrategia. Porque intentar asociar una bebida tan noble como el vino, que es la bebida nacional y da cientos de miles de puestos de trabajo, a estar en contra de una ley que estimula el cambio cultural para evitar accidentes de tránsito, creo que es un error garrafal”, agregó.

Todos los participantes del panel, incluido el presidente del INV, estuvieron de acuerdo en que bajar del 0,5% al 0% no va a tener el resultado buscado de disminuir el número de siniestros viales asociados a la ingesta de alcohol, sino que se deben implementar otros mecanismos. Hinojosa fue el más prudente y planteó que respeta a los legisladores que han votado a favor, como también a los integrantes de asociaciones de víctimas de accidentes, pero lo que se necesita son más controles y educación.

El más contundente fue Cornejo quien, ante la pregunta del porqué de esta ley, que se espera sea aprobada por el Senado, respondió “pura demagogia y populismo”. E indicó que hoy no hay deliberación, sino que sólo se vota. “La verdad que, si vamos a seguir las encuestas, pues que gobiernen robots con inteligencia artificial”, lanzó. Y sumó que no se van a disminuir los accidentes, pero sí afectar un consumo interno de vino, que viene cayendo.

Urtubey planteó que, al igual que con el “dólar soja”, que apunta a reunir dólares con una mirada cortoplacista, esta ley busca que la popularidad del Gobierno repunte por unos días. En tanto, Petri recordó que los que votaron a favor del alcohol 0, estuvieron en contra de que conducir bajo estado de ebriedad tuviera una pena no excarcelable -de cuatro años- cuando se reformó el Código Penal en 2017; lo que le valió el aplauso espontáneo del auditorio.

Y De Marchi, por su parte, resaltó que, de los 156 países que han reglamentado el máximo de alcohol permitido, 127 han fijado 0,5% o más, y que en todos los siniestros viales asociados a la ingesta excesiva de alcohol han estado por encima del 0,5%. Asimismo, recordó que en Mendoza seguirá vigente ese máximo, porque el control vial le corresponde a la provincia.

El daño de las Heladas

Hasta el jueves, 8.117 productores mendocinos se habían inscripto en el registro de afectados por heladas y habría 80.123 hectáreas con diversos niveles de afectación. De ese total, unas 54 mil hectáreas son de vid, 23 mil de frutales y 2.500 hortícolas. El daño promedio que denunciaron implica una merma en la producción del 51% para la vitivinicultura y del 69% para los frutales.

Los datos fueron presentados por el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié. El funcionario aclaró que se trata de números aportados por los mismos productores en el registro se abrió el 22 de noviembre y cierra este lunes. Luego, los peritos salen al territorio a verificar la situación de los cultivos, para poder establecer quiénes están en emergencia y quiénes en desastre. Pero adelantó que se aprobó el Legislatura un mecanismo de auditoría rápido para poder entregar los certificados con mayor celeridad de la habitual.

Foro Vitivinicola 2022, un espacio de análisis sobre innovación y tendencias de la cadena de valor de la industria. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Las consecuencias de las heladas fue uno de los temas que surgió en el panel “El Desarrollo Vitivinícola Nacional”, del que participaron, además de Vaquié, el ministro de Producción y Desarrollo Económico de San Juan, Ariel Lucero; el ministro de Producción de Neuquén, Facundo Lopez Raggi; el ministro de Producción de Río Negro, Carlos Banacloy; el subsecretario de Comercio de Salta, Luis García Bes; el director de Comercialización y Competitividad del Ministerio de Producción de La Pampa, Nicoló Cavallaro; y fue moderado por Soledad Gonzalez, periodista de Los Andes.

No sólo se habló de la cantidad de hectáreas que se estima han sido afectadas, sino del impacto que esto tendrá en la disponibilidad de materia prima. De hecho, Banacloy, quien proviene de la vitivinicultura, fue un poco más allá y señaló que en Río Negro se hizo un trabajo para posicionar los vinos patagónicos y alcanzar el reconocimiento que hoy tienen.

Sin embargo, el funcionario resaltó que la actividad genera mucho valor agregado y hay una cantidad de eslabones que depende de uno muy débil: la uva. “Durante muchos años, la materia prima no valía lo que costaba una etiqueta y eso debilitó la tasa de reposición de viñedos. Entonces, hoy nos encontramos con 1.600 hectáreas con un nivel de productividad muy bajo”, detalló. Y sumó que, en 2022, por primera vez después de 20 años, se plantaron 100 nuevas hectáreas.

Por su parte, Lopez Raggi, al hablar del financiamiento para malla antigranizo, riego presurizado o protección contra heladas, planteó que el foco se pone en la responsabilidad del productor primario de hacer estas inversiones, que son costosas. Esto, cuando si no hay uva, por granizo o por heladas, se afecta toda la cadena, por lo que consideró importante establecer mecanismos para que los distintos eslabones aporten a esa inversión que permite que todos puedan seguir trabajando.

Minería y vitivinicultura

A la hora de analizar las deudas en infraestructura para la actividad productiva, el ministro de Producción y Desarrollo Económico de San Juan, Ariel Lucero, comentó que hace 20 años que tienen equilibrio fiscal y que esto fue posible por la diversificación de actividades. Recordó que, originalmente, San Juan era una provincia vitivinícola pero un par de décadas atrás se incursionó en la minería.

El funcionario indicó que la sociedad sanjuanina le dio licencia a la actividad, entendiendo que el 80% de la superficie es montaña y sólo el 3% área cultivable, y que la minería podía ayudar a traccionar la economía.

Lucero sumó que la convivencia de ambas actividades es posible y que el 85% a 90% del recurso hídrico lo utiliza el sector agropecuario -el 50% de lo cultivado es vid-, y la minería usa el 3%. Por otra parte, indicó que desarrollo más reciente, de U$S 5.000 millones, para un proyecto de cobre, permitirá ofrecer insumos para las energías renovables, como la electromovilidad, en conjunto con el litio.