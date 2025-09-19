Fin de semana de descuentos en supermercado: 12 cuotas sin interés en electrodomésticos y 3x2 en alimentos

Este viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre , la cadena de superemercados Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline lanzó un paquete de beneficios para todos sus clientes.

Habrá 20% de descuento sin tope pagando con Cuenta DNI y con QR de todas las billeteras virtuales , además de propuestas especiales en distintas categorías.

En el marco del aniversario ChangoMâs CumpleMâs , también estarán disponibles las ofertas flash en las 93 sucursales del país, sumando descuentos en productos de almacén, bebidas, frescos y artículos de limpieza, junto con un especial Electro Days con financiación y precios destacados.

El especial ELECTRO DAYS presenta rebajas y financiación en productos seleccionados de tecnología y línea blanca:

TV LED 43” Android TCL : $479.988 o 12 cuotas sin interés de $39.999 con bancos adheridos.

Aire Acondicionado Philco 3400W Frío/Calor (PHS32HA4CN): $559.999 o 12 cuotas fijas de $83.346,52.

Lavarropas Philco Carga Frontal 6,5kg Blanco: $587.988 o 12 cuotas sin interés de $48.999.

Las compras en cuotas están disponibles con tarjetas de crédito de Banco Galicia, Hipotecario, Nación, Macro, BBVA, Naranja X y Santander. Según comunicó la empresa, estos beneficios se suman a la propuesta de descuentos generales y forman parte de la campaña aniversario. Después hay promociones de 6 cuotas pero la oferta bancaria cambia a solo Banco Galicia, Hipotecario, Nación, Macro, BBVA y Santander.

Promociones de ChangoMâs con 20% de descuento sin tope

Durante todo el fin de semana, los clientes podrán acceder a distintas alternativas para ahorrar en sus compras. El viernes 19 se habilita un 15% de descuento con todas las tarjetas de crédito en un pago, sin tope de reintegro. Ese mismo día y el sábado 20, quienes abonen con Cuenta DNI en las sucursales de Viedma, GBA y CABA obtendrán un 20% de descuento sin tope en toda la compra. Finalmente, el sábado 20 y domingo 21, el beneficio se extiende al pagar con QR de todas las billeteras virtuales, también sin límite de reintegro.

Además, los locales ofrecerán las “ofertas flash CUMPLEMÂS” con descuentos por tiempo limitado en cientos de productos, entre ellos: