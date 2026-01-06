Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 7 de enero

El dólar oficial para la venta minorista cerró este martes a $1.490. Conocé cómo estarán los precios en los distintos bancos del país este miércoles.

El precio del dólar oficial para la venta minorista se mantiene en números altos pero estables. Mañana miércoles, los bancos abrirán con un precio de $1.490. A su vez, quedan pocos días para el vencimiento de deuda de 4.215 millones de dólares y la expectativa crece sobre cuantos dólares tiene el Gobierno argentino recaudado hasta el momento.

dólar miércoles 7 enero WEB Precio del dólar para este miércoles en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este miércoles 7 de enero Banco Nación: $1.490

$1.490 Banco Galicia: $1.485

$1.485 Banco BBVA: $1.490

$1.490 Banco Santander: $1.485

$1.485 Banco Ciudad: $1.495

$1.495 Banco Patagonia: $1.500

$1.500 Banco Macro: $1.495

$1.495 Banco Hipotecario: $1.495

$1.495 Banco Supervielle: $1.490

$1.490 Banco Credicoop: $1.495

$1.495 Banco Piano: $1.485

$1.485 Banco Comercio: $1.480

$1.480 ICBC: $1.495

$1.495 Brubank: $1.487 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país La economía argentina atraviesa días decisivos en la antesala de uno de los compromisos financieros más relevantes del comienzo del año. El 9 de enero vencen obligaciones por USD 4.200 millones, y si bien en el mercado existe consenso en que el Gobierno cumplirá con el pago a los bonistas, todavía persisten interrogantes sobre los mecanismos que se utilizarán para reunir los fondos faltantes. El ministro de Economía, Luis Caputo, aún debe completar aproximadamente la mitad del monto total para llegar a la fecha con los dólares necesarios.

Según la última información oficial del Banco Central de la República Argentina, al 30 de diciembre de 2025 los depósitos en moneda extranjera del Tesoro alcanzaban los USD 1.969,86 millones. Este nivel de liquidez explica por qué el equipo económico analiza alternativas de financiamiento adicional. Entre las opciones que se evalúan se encuentra la negociación de un préstamo con bancos internacionales por USD 2.000 millones, una posibilidad que tanto Caputo como el presidente Javier Milei mencionaron públicamente, aunque sin confirmaciones formales hasta el momento.

A este panorama se suma la expectativa por el ingreso de USD 700 millones correspondientes a las empresas que obtuvieron la concesión de las represas del Comahue. De concretarse ese pago en las próximas horas, las necesidades de financiamiento del Tesoro se reducirían de manera significativa. En ese escenario, a los USD 1.969,86 millones ya depositados en el BCRA se agregarían esos USD 700 millones, dejando un faltante de poco más de USD 1.500 millones para completar el total estimado.