6 de enero de 2026 - 15:54

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 7 de enero

El dólar oficial para la venta minorista cerró este martes a $1.490. Conocé cómo estarán los precios en los distintos bancos del país este miércoles.

dólar miércoles 7 enero

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El precio del dólar oficial para la venta minorista se mantiene en números altos pero estables. Mañana miércoles, los bancos abrirán con un precio de $1.490. A su vez, quedan pocos días para el vencimiento de deuda de 4.215 millones de dólares y la expectativa crece sobre cuantos dólares tiene el Gobierno argentino recaudado hasta el momento.

Leé además

A cuánto cotiza el peso chileno hoy en Mendoza

Se dispara el peso chileno y hoy es más caro viajar para los argentinos: esta es la cotización

Por Redacción Economía
El reintegro aplica todos los miércoles y permite ahorrar hasta 12.000 pesos por semana en compras habituales.

Vuelve el reintegro de $96.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
dólar miércoles 7 enero

Precio del dólar para este miércoles en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este miércoles 7 de enero

  • Banco Nación: $1.490
  • Banco Galicia: $1.485
  • Banco BBVA: $1.490
  • Banco Santander: $1.485
  • Banco Ciudad: $1.495
  • Banco Patagonia: $1.500
  • Banco Macro: $1.495
  • Banco Hipotecario: $1.495
  • Banco Supervielle: $1.490
  • Banco Credicoop: $1.495
  • Banco Piano: $1.485
  • Banco Comercio: $1.480
  • ICBC: $1.495
  • Brubank: $1.487

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

La economía argentina atraviesa días decisivos en la antesala de uno de los compromisos financieros más relevantes del comienzo del año. El 9 de enero vencen obligaciones por USD 4.200 millones, y si bien en el mercado existe consenso en que el Gobierno cumplirá con el pago a los bonistas, todavía persisten interrogantes sobre los mecanismos que se utilizarán para reunir los fondos faltantes. El ministro de Economía, Luis Caputo, aún debe completar aproximadamente la mitad del monto total para llegar a la fecha con los dólares necesarios.

Según la última información oficial del Banco Central de la República Argentina, al 30 de diciembre de 2025 los depósitos en moneda extranjera del Tesoro alcanzaban los USD 1.969,86 millones. Este nivel de liquidez explica por qué el equipo económico analiza alternativas de financiamiento adicional. Entre las opciones que se evalúan se encuentra la negociación de un préstamo con bancos internacionales por USD 2.000 millones, una posibilidad que tanto Caputo como el presidente Javier Milei mencionaron públicamente, aunque sin confirmaciones formales hasta el momento.

A este panorama se suma la expectativa por el ingreso de USD 700 millones correspondientes a las empresas que obtuvieron la concesión de las represas del Comahue. De concretarse ese pago en las próximas horas, las necesidades de financiamiento del Tesoro se reducirían de manera significativa. En ese escenario, a los USD 1.969,86 millones ya depositados en el BCRA se agregarían esos USD 700 millones, dejando un faltante de poco más de USD 1.500 millones para completar el total estimado.

dólar miércoles 7 enero

Es así que Caputo debe disponer de más de la mitad de los USD 4.200 millones antes del jueves, ya que el giro al exterior debe realizarse con antelación. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, del total de USD 4.216 millones que vencen el 9 de enero, USD 2.567 millones corresponden a bonos Globales, USD 1.524 millones de capital y USD 1.043 millones de intereses, mientras que los restantes USD 1.649 millones se explican por Bonares, con USD 1.187 millones de capital y USD 462 millones de intereses. El desenlace de esta estrategia será clave para la confianza del mercado en el inicio del año.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El fallo remarcó que la vía cautelar no puede anticipar una decisión de fondo sobre la constitucionalidad.

Luz verde: la Justicia desestimó todas las cautelares contra PSJ Cobre Mendocino

Por Redacción Economía
turismo y dolar: el deficit de la balanza continuara, pero podria moderarse

Turismo y dólar: el déficit de la balanza continuará, pero podría moderarse

Por Redacción Economía
Corredores inmobiliarios avizoran que el blanqueo impulsará la compraventa de viviendas

El blanqueo ofrece expectativas favorables para el mercado inmobiliario

Por Sandra Conte
esta confirmado el precio que tendra el dolar para este martes 6 de enero

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 6 de enero

Por Redacción Economía