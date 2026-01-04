4 de enero de 2026 - 08:45

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 5 de enero

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.495 en el Banco Nación. Conocé cómo estarán los precios en los distintos bancos del país.



Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El precio del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.495 en el Banco Nación. Será una semana intensa por la suba del dólar y los bonos. Además, el INDEC marcará los datos de inflación del mes de diciembre de 2025, aunque el foco estará puesto en el próximo pago de deuda del 9 de enero.



Precio del dólar para este lunes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica diariamente la planilla del cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 5 enero

  • Banco Nación: $1.495
  • Banco Galicia: $1.485
  • Banco BBVA: $1.495
  • Banco Santander: $1.490
  • Banco Ciudad: $1.495
  • Banco Patagonia: $1.500
  • Banco Macro: $1.505
  • Banco Hipotecario: $1.495
  • Banco Supervielle: $1.489
  • Banco Credicoop: $1.490
  • Banco Piano: $1.480
  • Banco Comercio: $1.485
  • ICBC: $1.495
  • Brubank: $1.495

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

En la antesala del vencimiento de deuda clave para la Argentina, el mercado financiero mostró señales de reacomodamiento tanto en el frente cambiario como en el de los activos. El estreno del nuevo esquema de bandas ajustadas por inflación, implementado el viernes pasado, coincidió con un repunte del dólar, que alcanzó valores no vistos en los últimos dos meses. Al mismo tiempo, los bonos soberanos registraron una firme demanda, mientras que las acciones quedaron más expuestas a la volatilidad externa y mostraron una leve inclinación a la baja.

  • Desde el viernes anterior, el dólar mayorista avanzó $22,50, lo que representa una suba del 1,5%, y cerró en $1.475 para la venta, el valor más alto desde el 3 de noviembre. Según precisó el Banco Central, el límite superior de la banda cambiaria quedó establecido en $1.529,03, lo que dejó al tipo de cambio oficial a $54,03, o 3,7%, de ese techo. Por su parte, el dólar minorista, para la venta al público también acompañó la tendencia y subió $20, equivalente a 1,4%, hasta $1.495 en el Banco Nación, el registro más elevado desde el 24 de octubre, en la previa de las elecciones legislativas.
  • En paralelo, otro caso fue el de los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, que promediaron una mejora del 0,7%, lo que impulsó una baja de 27 unidades en el riesgo país medido por JP Morgan, que se ubicó en 553 puntos básicos, el nivel más bajo desde el 27 de julio de 2018. Este desempeño reforzó la percepción de mayor confianza respecto a la deuda argentina.


Con este panorama, la atención del mercado se concentra en el 9 de enero, cuando deberán abonarse intereses y capital por cerca de USD 4.200 millones. Más allá del monto, los inversores siguen de cerca la estrategia que manejará estos días el Ministerio de Economía para cumplir con el compromiso, ya que con una señal clara en este frente podría destrabar mayor liquidez, revitalizar el interés por los activos locales y abrir la puerta a una nueva reducción del riesgo país.

