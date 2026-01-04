Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 5 de enero

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.495 en el Banco Nación. Conocé cómo estarán los precios en los distintos bancos del país.

El precio del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.495 en el Banco Nación. Será una semana intensa por la suba del dólar y los bonos. Además, el INDEC marcará los datos de inflación del mes de diciembre de 2025, aunque el foco estará puesto en el próximo pago de deuda del 9 de enero.

dólar lunes 5 de enero WEB Precio del dólar para este lunes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica diariamente la planilla del cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 5 enero Banco Nación: $1.495

$1.495 Banco Galicia: $1.485

$1.485 Banco BBVA: $1.495

$1.495 Banco Santander: $1.490

$1.490 Banco Ciudad: $1.495

$1.495 Banco Patagonia: $1.500

$1.500 Banco Macro: $1.505

$1.505 Banco Hipotecario: $1.495

$1.495 Banco Supervielle: $1.489

$1.489 Banco Credicoop: $1.490

$1.490 Banco Piano: $1.480

$1.480 Banco Comercio: $1.485

$1.485 ICBC: $1.495

$1.495 Brubank: $1.495 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país En la antesala del vencimiento de deuda clave para la Argentina, el mercado financiero mostró señales de reacomodamiento tanto en el frente cambiario como en el de los activos. El estreno del nuevo esquema de bandas ajustadas por inflación, implementado el viernes pasado, coincidió con un repunte del dólar, que alcanzó valores no vistos en los últimos dos meses. Al mismo tiempo, los bonos soberanos registraron una firme demanda, mientras que las acciones quedaron más expuestas a la volatilidad externa y mostraron una leve inclinación a la baja.