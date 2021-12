En qué invertir el aguinaldo: nueve opciones para hacerlo “rendir más”

Para los trabajadores en relación de dependencia, el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) o el aguinaldo, puede significar el alivio para afrontar todos los gastos de fin de año, pero para otros puede convertirse en una oportunidad de ahorro o inversión. Si sos de los que está en el segundo, existen varias alternativas que te van a permitir hacerlo “rendir más”, dependiendo del riesgo que estés dispuesto a tomar.

Teniendo en cuenta el objetivo y el perfil del inversor, vamos a encontrar varias alternativas en el Mercado de Capitales. Claro está que como mínimo, la base para todos será intentar incrementar el monto invertido a un ritmo mayor que la inflación argentina, así como seguir el ritmo de la cotización del dólar.

El aguinaldo puede convertirse en una buena oportunidad para invertir.

Qué inversiones hay de bajo riesgo

Aquí es posible que se encuentren los inversores con un perfil conservador, aquellos que prefieren disminuir los riesgos de perder capital por encima de obtener mayores ganancias. Según las recomendaciones de TSA Bursátil, en este caso lo más recomendado es realizar colocaciones en el corto plazo.

Así mismo, se identifican tres escenarios: el inversor que debe incurrir en un gasto en un momento definido; el que necesita liquidez para saldar cuentas pero desconoce cuándo; y aquel que cuenta con el aguinaldo como un excedente y busca preservarlo.

Para el primero de ellos, la alternativa es la caución bursátil, que permite colocar los fondos en el mercado a una tasa determinada, con un rendimiento similar al de un plazo fijo, pero con la posibilidad de realizar colocaciones a solo un día y con tasas que rondan entre 30% y 35% (TNA).

En el segundo, aparecen los Fondos Comunes de Inversión Money Market. Como explica IOL invertironline, el FCI está conformado por los aportes de un grupo de personas que tienen los mismos objetivos de rentabilidad y riesgo. Asimismo, como dichos aportes son administrados por un grupo de profesionales, los FCI se convierten en una interesante alternativa de inversión para aquellos que están dando sus primeros pasos en el Mercado de Capitales. La ventaja de esta opción es que se puede retirar la inversión en cualquier momento.

Para los que quieren preservar el aguinaldo y no necesitan la liquidés inmediata, la tercera opción es el Dólar Bolsa o MEP. Es decir, adquirir dólares a través del Mercado de Capitales. Esto sería la compra de un activo bursátil en pesos para, luego, venderlo según su cotización en dólares, sin un tope en el monto. Es una operatoria 100% online, por lo cual se evita el riesgo de circular por la calle con dinero físico.

Las inversiones pueden dar rendimientos en pesos y dólares.

Qué inversiones hay con un riesgo medio o moderado

Si lo que buscas es un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo, tus opciones de inversión pueden ser las Letras del Tesoro, obligaciones negociables dollar-linked, obligaciones negociables hard dollar y fideicomisos financieros. ¿De qué se trata cada una?

Todos los meses, el Tesoro llama a licitación de instrumentos de renta fija en pesos, las Letras. El plazo de colocación varía entre 90 y 180 días, y se pueden encontrar opciones, tales como: Letras a descuento, LEPASE y LECER. En la última licitación del gobierno, se observó TNA del 41% aproximadamente.

Si hablamos de obligaciones negociables dollar-linked nos referimos a títulos privados vinculados al dólar. En este caso, se adquieren en pesos y, al vencimiento, se reciben los fondos en la misma moneda. El cobro de intereses y capital están valuados al tipo de cambio oficial (generalmente el BCRA A3500).

En el caso obligaciones negociables hard dollar pagan intereses y capital en dólares billetes, pero permiten que el inversor acceda en pesos. Se pueden encontrar retornos alrededor del 7%.

El fideicomiso financiero, por su parte, consiste en la titulización de créditos u otros activos ilíquidos, a través de un título de renta fija. Generalmente, ofrece flujos de capitales e intereses mensuales. El inversor busca en este tipo de títulos un servicio de cobro periódico que, como mínimo, le genere una renta equivalente a un plazo fijo.

Con alguna de las inversiones se obtienen rendimientos en dólares.

Qué inversiones hacer con un alto riesgo

En este caso se trata de inversiones de largo plazo que se pueden conjugar con un riesgo más elevado. Aquí encontramos los CEDEARs (Certificados de Depósito Argentinos) que son activos financieros con operatoria local que representan acciones de empresas del exterior. El inversor obtiene los mismos derechos que un accionista (como el cobro de dividendos).

No existe una inversión mínima en este aspecto y se pueden negociar en pesos y dólares. En las últimas semanas, los CEDEARs más operados fueron: Vista Oil & Gas (VIST), Mercado Libre Inc. (MELI), Apple (AAPL), The Coca Cola Company (KO), United States Steel Corp (X), Banco Bradesco (BBD), Barrick Gold (GOLD), Tesla (TSLA), Petrobras (PBR), Berkshire Hathaway Inc. (BRKB) y Twitter (TWTR).

Finalmente, otra variable a la inversiones pueden ser los futuros de Rofex 20, que se puede acceder a una cartera diversificada de acciones, aprovechando el apalancamiento financiero a un bajo costo. Esta cartera sigue el índice Rofex de las principales 20 acciones del mercado argentino.