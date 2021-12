En Mendoza, por los aumentos comer un asado “tipo” cuesta medio tanque de combustible

Una familia tipo mendocina que desea comer un asado el fin de semana, por los aumentos de la carne, puede gastar el equivalente a medio tanque de combustible. Recordemos que el pecio de la nafta súper más económica en el Gran Mendoza cuesta $ 90,80 por litro, es decir que para poder llenar un tanque de 50 litros es necesario poder contar con $ 4.540. En el caso del asado, comprando carne, embutidos y achuras, para dos adultos y dos niños, este “gustito” tendrá un costo aproximado de $ 2.423; monto que equivale a 26,6 litros de combustible.

Antes de regir el programa de la Nación, de cortes “parrilleros” a precios promocionales, de acuerdo a los precios publicados por las grandes cadenas de supermercado los cortes para asado en oferta tenían un valor que fluctuaba entre $ 829 y $ 1.275 por kilo. En el caso de un kilo de costillas a $ 829, uno de los cortes que más demanda el público, equivale a 9,12 litros de nafta súper. El precio del kilogramo de costillas fue sacado del catálogo de una cadena nacional de supermercados con validez entre 13 y 31 de diciembre.

Recordemos que el valor de los combustibles líquidos está congelado desde el mes de mayo, fecha en la que se incrementaron un 5% para pasar la nafta súper de $ 86,10 por litro a los actuales $ 90,80; acumulando un 69% de incremento desde mayo de 2020. En el caso de las carnes, la venta de los cortes populares cayó un 1% en octubre producto de los precios. Según el Centro de Economía Política Argentina, en 2021 se observaron subas significativas en enero (6,3%), marzo (7,3%) y junio (7,9%), descuentos en julio (1%) y agosto (1,4%), y una nueva caída del -0,4% en octubre.

Frente a los mostradores

Juan Braceli, conductor del programa Cocineros Argentinos, en su ciclo al ser consultado sobre la cantidad de carne –por persona- necesaria para hacer un asado, el parrillero destacó: que si los cortes elegidos tienen hueso (tira de asado, etc.) se debe calcular 500 grs. por persona, mientras que si la carne no tiene hueso (vacío, cuadril, etc.) se deben calcular 400 grs. por adulto. A lo que le sumará 1 chorizo, 1 morcilla, 200grs. de achuras, ensalada y pan. Mientras que Luciano “Laucha” Luchetti, de Locos por el Asado, sostiene que son necesarios 700 grs. por persona de asado con hueso y de 500 grs. sin hueso, además de los embutidos y achuras.

Ante los criterios expuestos por ambos cocineros, para una familia tipo calcularemos la compra de carne de acuerdo a las cantidades sugeridas por Braceli y las proporciones para tres adultos. También nos regiremos por los precios de los cinco cortes que fueron elegidos por la Nación para los descuentos para las cenas de fin de año. El asado de costilla, el vacío, el matambre, la tapa de asado y la falda. Además de los embutidos y achuras de catálogo.

El precio del kilo de asado de costillas es de $ 829 el kilo, el vacío tiene un valor de $ 949, el matambre se oferta a $969, la tapa de asado a $799 y la falda $549 por Kg. A la hora de elegir los embutidos, una bandeja de chorizos Cabaña Argentina (435 gr.) tiene un costo de $ 475, mientras que una bandeja de morcillas de la misma marca (445 gr.) tiene un valor de $ 385. Mientras que en el caso de las achuras, el kilo de chinchulines vale $ 519.

Carnes vs. Nafta

En el primer caso, estandarizaremos la compra, pediremos un kilo de costillas ($ 829) y medio kilo de vacío ($ 474), dos bandejas de embutidos (chorizos a $ 475 y morcillas $ 385), y 500 grs. de achuras ($ 260). El total de esta compra en carne en un supermercado de cadena nacional es de $ 2.423; monto que equivale a 26,6 litros de nafta súper, 1,6 litros más de medio tanque.

En el segundo caso, compraremos un kilo de tapa de asado ($ 799), medio kilo de costillas ($ 414), una bandeja de chorizos a $ 475 y morcillas a $ 385, y 500 grs. de chinchulines a $ 260. El total que abonamos en caja fue de $ 2.333; monto que equivale a 25,69 litros de nafta súper. En Mendoza, actualmente, una familia tipo para poder comer un asado un fin de semana debe pagar el equivalente a medio tanque de nafta.

Un asado para una familia tipo cuesta lo mismo que medio tanque de combustible. Jose Gutierrez

Desde mañana se venderá la carne a precio promocional

Desde mañana estarán disponibles en las grandes cadenas de supermercado los cinco cortes “parrilleros” a valores promocionales. El programa, impulsado por la Secretaría de Comercio de la Nación, pondrá en el mercado las primeras 10.000 toneladas de carne (correspondientes a la Navidad) distribuidas en 2.300 bocas de expendio.

Los cortes que entraran en esta promoción son: asado de costilla, vacío, matambre, tapa de asado y falda. Es bueno destacar que los consumidores podrán acceder a estos cortes con un tope de 5 kilos. El precio del asado de costilla será vendido al público a $549 por kilo, en tanto que el vacío y el matambre a $599, la tapa de asado a $459 y la falda entre $380 y $390 por Kg.

La Secretaría de comercio de la Nación, impulsora además del plan “Cortes Cuidados”, utilizará los mismos canales de venta: los supermercados de las cadenas Coto, Jumbo, Vea, Disco, Carrefour, Chango Más, La Anónima, Día, Libertad y las Carnicerías Fríar (en Mendoza tiene un local en Godoy Cruz).