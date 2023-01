En la próxima convocatoria del Mendoza Activa no habrá líneas para la construcción ni hidrocarburos

El próximo miércoles abre la segunda convocatoria del Mendoza Activa 4 y no estarán las dos líneas que favorecieron un mayor número de inversiones en las tres ediciones anteriores: construcción e hidrocarburos. Es que esta nueva etapa se enfoca en la eficiencia y, por eso, en incentivar los proyectos que tienden a un mejor uso del recurso hídrico, la utilización de energías renovables y el desarrollo tecnológico.

En el primer llamado de esta edición, que se realizó en diciembre, todavía estuvieron presentes las líneas de edificación y para el sector petrolero, pero porque se financiaron con un remanente presupuestario de la tercera etapa. Ahora, habrá once categorías para presentar proyectos y recibir el 40% de reintegro de lo invertido, pero siempre que se apunte a lograr una “Mendoza más tecnológica, ecológica, digitalizada y comprometida con el ahorro de agua y las energías renovables”.

El director general de Administración del Ministerio de Economía y Energía de la provincia, Marcelo Vieyra, quien tuvo a su cargo la coordinación del programa, explicó que, a partir de esta cuarta edición, se apuntó a sectorizar la iniciativa. Y en este caso, se puso la mira en lo que tenga que ver con inversiones en el uso de energías como la solar, para disminuir el consumo de las tradicionales, con las dificultades que implica su generación y provisión.

Sin embargo, aunque la convocatoria está más enfocada en el agro y la industria, resaltó que un privado también puede presentarse para colocar paneles fotovoltaicos o un termotanque solar en su domicilio particular. Así, indicó que, si bien no se favorece la construcción en forma directa, como en las tres ediciones anteriores, sí pueden utilizar la línea de Eficiencia Energética quienes estén construyendo su vivienda y quieran instalar un sistema más eficiente.

En las tres ediciones cerradas del Mendoza Activa, el rubro construcción concentró casi la mitad de las inversiones realizadas por privados, con un 48,6% sobre el monto total. Es decir, $82 mil millones (de los que el Gobierno provincial reintegró el 40%), que se repartieron en 6.928 proyectos de edificación individual, de primera vivienda, de vivienda rural, con finalidad productiva, individual con llave en mano, complejos habitacionales, y construcción y urbanización.

Otra línea que ya no estará presente es la de hidrocarburos, que fue el segundo sector en cuanto al monto invertido en la totalidad del programa, con una suma de $15,9 mil millones, un 15,3% del total, concentrado en 80 iniciativas.

El economista Carlos Rodríguez señaló que la línea de Mendoza Activa que favoreció las inversiones en construcción funcionó muy bien, no sólo por los números que ha presentado el Gobierno provincial, sino porque muchos mendocinos conocen a alguien que pudo construir su vivienda y recuperar parte del dinero invertido gracias a este programa.

Pese a eso, consideró que puede ser positivo focalizarse en otro tipo de sectores, no tradicionales, porque el modelo económico de la provincia está atrasado y los motores con los que viene funcionando hasta ahora no le alcanzan para crecer y generar mayor valor agregado. Rubros como el de las tecnologías del conocimiento, planteó, pero también hacer un uso más eficiente del agua, no sólo son fundamentales, sino urgentes.

Por su parte, el subsecretario de Industria y Comercio, Alejandro Zlotolow, detalló que el proceso de elaboración del programa es muy flexible y que ha ido mutando en cada versión, con cambios en el reglamento operativo, en los pliegos, en las líneas (algunas se han juntado, otras se han especificado y también se han eliminado).

El funcionario comentó que, cada vez que una de las ediciones termina, hacen una revisión, no sólo de la demanda de los particulares y las pymes, que se evidencia en la cantidad de propuestas que se presentaron en cada línea, sino que también reciben sugerencias de las cámaras territoriales y sectoriales, para conocer qué es lo que se necesita financiar.

En este sentido, indicó que hay líneas que estuvieron presentes desde la primera convocatoria -como es el caso de construcción e hidrocarburos- y la necesidad inicial que motivó su implementación se redujo, porque quienes estaban en condiciones de invertir ya lo hicieron. Esa revisión permanente permite identificar aquello en lo que hace falta enfocarse en un momento -como son ahora las energías renovables, la eficiencia y la mejora en la competitividad-, pero que si vuelve a aparecer demanda de una línea determinada se puede volver a implementar.

Vieyra sumó que, si bien no está previsto volver a incluir la construcción en el corto plazo, ya conocen bien el mecanismo, por lo que, si se decide implementar la línea nuevamente ya están disponibles las herramientas. Asimismo, indicó que el hecho de que se haya incluido este sector en el programa se vinculó con una política de vivienda para quienes tenían la posibilidad de hacer una inversión con sus ahorros y que se trabajó en conjunto con el IPV. En cambio, este año el Instituto Provincial de la Vivienda tiene varias licitaciones en marcha, que van a demandar recursos.

La propuesta que aprobó la Legislatura para la cuarta edición, resaltó el coordinador del Mendoza Activa, hace mucho hincapié en el uso eficiente del agua. Hay una línea destinada a las inspecciones de cauce, para que puedan realizar obras como el revestimiento de canales, o comprar equipamiento. También hay otra para mejorar el riego en las fincas y cambiar el sistema tradicional por uno que permita aprovechar más un recurso que siempre ha sido escaso pero la crisis hídrica se agrava cada año.

Nuevo llamado

Del 1 al 10 de febrero estará abierta la segunda convocatoria de Mendoza Activa 4, el programa que potencia la inversión privada con el fin de reactivar la economía mendocina y generar empleos de calidad. En esta edición, también llamada Eficiencia, se definieron porcentajes menores en los reintegros de crédito fiscal y billetera virtual, y mayores en las devoluciones en efectivo.

Para presentarse, los interesados deben ingresar a la página del Ministerio de Economía y Energía y generar un ticket. Como en todas las ediciones, la gestión se podrá seguir por internet, con asesoramiento de personal del Gobierno de Mendoza sobre los papeles, facturas y requerimientos que se deben adjuntar. Una vez completado el proceso, ciudadanos y pymes recibirán un reintegro de 40% del dinero invertido y un plus para quienes generen empleo, tengan en sus directorios mayoría femenina o prioricen los insumos locales.

Las 11 líneas disponibles, todas con el foco en las energías renovables, la tecnología y el ahorro de agua, son: Atracción de Inversiones; Ciencia y Tecnología; Defensa Agrícola; Desarrollo Agrícola; Eficiencia Agrícola; Eficiencia Energética; Eficiencia Hídrica; Ganadería; Industria, parques industriales y equipamiento industrial; Maquinaria Agrícola; y Proyectos Integrales.