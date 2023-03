En enero y febrero, las ventas al exterior de vino fraccionado bajaron casi 16%

El anticipo de exportaciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura indica que, en enero y febrero de 2023, en comparación con el mismo bimestre de 2022, las ventas al exterior de vino cayeron 23,7%, con una reducción en la comercialización de 15,8% en fraccionados y de 41,7% en graneles. Esto lleva a apreciar que se mantiene la tendencia a la baja, en particular en el de vino embotellado. Y con respecto al mosto, el descenso ya es del 56,8%.

El año pasado, las exportaciones totales de vino argentino cayeron un 21% en términos de volumen, con un descenso del 10% en los fraccionados y del 41,8% en graneles. El INV detalla que se exportaron 265,7 millones de litros de vino, 70,6 millones de litros menos con respecto a 2021. De ese total, 198,2 millones (74,6%) correspondieron a vinos fraccionados y 67,5 millones (25,4%), a granel. El precio promedio del vino total en el acumulado enero-diciembre fue de 3,11 U$S/litro (+16,4%), llegando el fraccionado a 3,88 U$S/litro (+3,8%) y el granel a 0,85 U$S/litro (+31,6%).

Las exportaciones de mosto concentrado en todo el año ascendieron a 78.410 toneladas, un 22,6% menos en volumen y un 5,2% más de ingreso de divisas respecto al año anterior. El precio promedio del mosto concentrado en el acumulado del año llega a 1.580,9 U$S/tonelada y en diciembre se comercializó a un precio promedio de U$S 1.728,9 por tonelada.

Un informe del Ieral (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, de la Fundación Mediterránea) resalta que los vinos y mostos representan más de la mitad de las exportaciones mendocinas. Asimismo, apunta que el 75% de las ventas al exterior corresponde a varietales fraccionados y que, en este subsector, ha habido dos tendencias muy claras en los últimos años.

En primer lugar, un “boom” exportador entre 2003 y 2011, favorecido por la modernización del sector durante la década de los ‘90, un dólar caro y un mundo que demandaba más vinos nuevos; y luego, un estancamiento provocado por un dólar oficial que perdió fuerza hasta 2018 e importaciones mundiales de vinos que crecieron a un ritmo mucho más lento. En 2021 se produjo un aumento transitorio de las exportaciones, pero se volvió a la segunda tendencia.

En graneles, sin embargo, ocurre algo diferente. En el caso de los vinos genéricos, se exportan grandes volúmenes sólo en los períodos de bajos precios de los vinos, un dólar caro y cuando los países productores tienen escasez vínica. En el documento adelantan que, por esos dos factores -el valor del producto y de la divisa norteamericana- no se darán las condiciones para mayores exportaciones de graneles genéricos en 2023.

Los mostos, por otra parte, están muy supeditados a la abundancia de vinos, por lo que, en períodos de bajas cosechas, se reducen las ventas. Si bien aún no se sabe si se fijará un cupo de uva para destinar a mosto, a través del acuerdo de diversificación entre Mendoza y San Juan, se ha planteado la posibilidad de no establecer un porcentaje, lo que es señal de que habría menor elaboración y exportaciones de este producto.

Ramiro Barrios, director de Comercio Exterior de Bodegas de Argentina, coincidió en que no espera que 2023 sea un buen año para los exportadores en general. En cuando a las ventas al exterior de vinos, comentó que hay elementos que condicionan la rentabilidad del sector. El atraso cambiario, aunque se haya acelerado la tasa de devaluación, hace que la evolución del dólar siga estando por detrás de la inflación, lo que sin duda va a seguir afectando la rentabilidad de las exportaciones.

Si bien planteó que no observan que, en un año de elecciones, esta situación vaya a modificarse, también expresó que hay expectativa por los anuncios que el ministro de Economía, Sergio Massa, realizó el fin de semana de Vendimia, de un tipo de cambio diferencial para ciertas economías regionales. Pero manifestó que se debe esperar a conocer el monto, las condiciones y la metodología de implementación para poder evaluar el impacto que tendrá la medida.

Barrios también se refirió a las retenciones y sumó que los mercados no están traccionando tanto. En Estados Unidos, principal destino foráneo del vino argentino, se está consumiendo menos vinos y existe una gran preocupación porque las nuevas generaciones no consumen tanto, lo que ha llevado a una caída de entre el 5% y el 7% en las ventas. En cuanto a los 20 principales mercados de vino fraccionado, 12 redujeron su volumen de compra en 2022 con respecto a 2021. Brasil se mantuvo estable, lo que es una buena noticia porque había crecido mucho en 2020 y 2021 (y no decreció); México, Colombia y Perú crecieron; Japón y Letonia (por ser puerta de entrada a Rusia) tuvieron algo de crecimiento; pero el resto muestran cifras inferiores.

Explicó que esto se debe a que Europa atraviesa todavía un período de inflación y que, en Canadá, la categoría argentina está perdiendo un poco de espacio. Las perspectivas de crecimiento, acotó, se enfocan en China, con la reapertura luego del Covid, el sudeste asiático y algunos mercados latinoamericanos.

El director de Comercio Exterior de Bodegas de Argentina analizó que, con los graneles, está claro que la cosecha corta va a generar presión en el mercado de uvas y va a restarle competitividad a los vinos sin fraccionar, que, además, también depende de que haya un tipo de cambio alto. Y con el mosto, aunque se logró un acuerdo temporal para destrabar el conflicto que generó una denuncia de dumping en Estados Unidos, el costo de la materia prima hará difícil competir.