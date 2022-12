En 26 días el blue aumentó $ 32 y llegó a $ 346, su valor más alto del 2022

Los primeros días de diciembre el dólar blue atravesaba otra realidad, venía bajando, el primer día del mes estaba a 314 pesos. Aunque parecía que este lunes la tensión en el mercado paralelo había comenzado a aflojar, sobre el final de la rueda cambiaria el dólar blue pegó un nuevo salto: subió $ 6 y llegó a los $ 346, su valor más alto en 2022.

En las últimas seis ruedas el precio del billete ya subió $ 22, de manera que logra borrar parte del atraso que presentaba frente a la inflación este año. El avance del dólar blue, también conspira contra los planes del ministro de Economía, Sergio Massa, de llegar a una inflación mensual del 3% en maro o abril.

El avance en el conflicto entre la Nación y el Gobierno porteño por la coparticipación había impactado positivamente en el inicio de la jornada y el precio del blue había bajado un escalón desde los $ 340 en los que había cerrado el viernes. Pero sobre el final, la moneda estadounidense tocó los $ 346.

De esta forma, el blue se convirtió en la cotización “libre” más cara y pone presión tanto al contado con liquidación y al dólar MEP. Ambas cotizaciones financieras quedaron muy por detrás: el MEP sube este lunes 1,7% y se consigue en $ 331,38; mientras que el contado con liquidación se mantiene casi estable en torno a los $ 332.

Hay un combo de factores que explican este renovado interés de los ahorristas por el blue. Por un lado, la crisis política. Pero por otro, los estacionales: luego del cobro de los aguinaldos, muchos asalariados se volcaron a la compra de la divisa.

Con el final del Mundial de Fútbol en Qatar, muchos turistas demandan billetes para pagar sus gastos en el exterior. Adicionalmente, quienes están próximos a viajar en las vacaciones de verano, prefieren comprar dólares antes.

Ocurre que el dólar Qatar cuesta $365 y esa diferencia de casi $20 con el blue, hace que muchos turistas busquen comprar en el mercado negro antes de gastar en el exterior con tarjeta de crédito. El dólar Qatar se mantiene como la cotización más alta del mercado y sirve como referencia para el resto de los precios.

Con subas en lo que va del mes de 4,8% y 3,9%, tanto el dólar MEP como el contado con liquidación aparecen más rezagados. Analistas de PPI explicaron que, si bien el excedente d pesos en la calle es indicador de que todavía hay un recorrido alcista para el dólar financiero, para poder medir si estos precios son “caros o baratos”, hay que tener en cuenta otros factores.

“De aquí a la elección habrá dos fuerzas contrapuestas para determinar el valor de los dólares financieros. Por un lado, terciarán los fundamentos monetarios, que indican que la cantidad de pesos excede largamente a las cotizaciones actuales, por lo que tendrían recorrido alcista”, explicaron.

Sin embargo, advirtieron: “El trade electoral nos recuerda que, de concretarse el cambio de régimen, los niveles actuales de MEP y CCL pueden ser elevadísimos para una macroeconomía argentina medianamente más equilibrada”.

En el mercado siguen de cerca la evolución de las liquidaciones del agro, en la recta final del programa “dólar soja II”, que vence este viernes. Este lunes, en el contexto de un feriado en Estados Unidos que dejó sin referencia externa al mercado local, el complejo exportador ingresó apenas US$ 38 millones.

Según informó diario Clarín, para lograr los US$ 3.000 millones de ingresos exclusivamente por la exportación de soja, hacía falta que en estas últimas cinco ruedas antes de fin de año, el agro liquide por lo menos un promedio de US$ 120 millones diarios. La dinámica del mercado paralelo puede servir como termómetro para ver si se logrará este objetivo.

Hasta ahora el sector exportador liquidó cerca de US$ 2.431 millones en el mercado oficial gracias al incentivo de un dólar más elevado. Los datos corresponden a CIARA CEC, que al filo del fin de semana informó que los ingresos del complejo cerealero-oleaginoso alcanzaron los US$ 3.654 millones. De esta manera, la liquidación del dólar soja resulta un 60% menos que en la edición anterior.

Al Banco Central se le está haciendo más díficil capitalizar ese ingreso extra para sus reservas internacionales. Este lunes, el Central compró US$ 23 millones que se suman a los La semana pasada la autoridad monetaria adquirió US$ 177 millones. De esta forma, acumula compras por US$ 915 millones en la segunda edición del Programa.