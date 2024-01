El truco para saber si un dólar es original o trucho

Ante la actual situaci贸n econ贸mica en Argentina, muchas personas han optado por resguardar sus ahorros en d贸lares estadounidenses. A pesar de su elevado valor, la moneda norteamericana se ha convertido en un refugio para muchos argentinos.

La cotizaci贸n del d贸lar hoy es un tema de inter茅s constante. En Mendoza, el d贸lar oficial se comercializa a $840,75, mientras que el d贸lar paralelo (鈥漛lue鈥) alcanza los $1.200.

C贸mo es el truco para saber si un d贸lar es trucho u original

No obstante, la falta de familiaridad de algunas personas con los billetes de d贸lar ha generado preocupaciones sobre posibles estafas o la recepci贸n de billetes falsos.

Como sucede con cualquier moneda en papel, la divisa estadounidense no est谩 exenta de esta problem谩tica. Sin embargo, existen t茅cnicas simples para distinguir un d贸lar falso de uno aut茅ntico.

La Reserva Federal de Estados Unidos difundi贸 una f贸rmula de verificaci贸n que se presenta como infalible. Esta f贸rmula es f谩cil de recordar y r谩pida de aplicar, proporcionando a los usuarios una herramienta 煤til para evitar posibles enga帽os al recibir billetes de d贸lar.

(AP Foto/Matt Slocum)

Seg煤n el sitio oficial uscurrency.gov, en la actualidad circulan billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 d贸lares. Cada uno tiene un dise帽o diferente y los detalles se pueden consultar en el mencionado sitio.

Las 煤ltimas series tienen mejores medidas de seguridad que las anteriores pero todas se consideran moneda de curso legal en Estados Unidos. Esta aclaraci贸n es v谩lida debido a que en muchos lugares no aceptan los billetes de 100 d贸lares de cara chica sin fundamento alguno.

La Reserva Federal de los Estados Unidos recomienda estos tres primeros an谩lisis para aplicar en la mayor铆a de los billetes:

Al pasar los dedos por un billete verdadero debe sentirse ligeramente 谩spero. Si es marcadamente suave y resbaladizo es motivo de sospecha. Si es muy 谩spero o r铆gido o m谩s grueso de lo habitual, tambi茅n hay que desconfiar.

Al mover un billete aut茅ntico hacia delante y hacia atr谩s ciertos elementos deber铆an cambiar de color. En los billetes nuevos de 100 d贸lares, el 100 de color cobrizo se torna verde con la inclinaci贸n, en los anteriores cambia de verde a negro.

Elevar el billete y observar con luz blanca detr谩s, puede ser natural o una linterna. Esto sirve para comprobar que est谩 la marca de agua y el hilo de seguridad.

Los m谩s desconfiados pueden utilizar una luz ultravioleta, que deber铆a hacer brillar el hilo de seguridad con un color especial muy llamativo.

Dem谩s est谩 decir que el billete no puede tener en ning煤n rinc贸n la palabra 鈥渞茅plica鈥 o " for motion picture use only鈥 o inscripciones extra帽as en cualquier idioma.

La app de celulares para detectar un d贸lar falso

El Gobierno de EE.UU. lanz贸 Cash Assist, una aplicaci贸n compatible con sistemas iOS y Android que permite reconocer d贸lares fraudulentos.

鈥淐on el exclusivo conjunto de herramientas de Cash Assist, puede aprender a localizar y comprender r谩pidamente las funciones de seguridad de los billetes de la Reserva Federal en sus manos鈥, dice la descripci贸n.

S贸lo alcanza con tener acceso a alguna de las dos c谩maras del celular para poner la aplicaci贸n en funcionamiento.

