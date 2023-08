El sector inmobiliario duro con la Ley de Alquileres: “Es algo que no está funcionando”

La Ley de Alquileres tuvo una jornada intensa en Diputados. La normativa que se aprobó hace tres años y que complejizó el mercado inmobiliario logró la aprobación de la Cámara Baja y ahora espera el tratamiento en el Senado.

El mercado inmobiliario reaccionó a lo sucedido en el Congreso y se mostró favorable a la modificación de la polémica normativa: “La gente está retirando las propiedades para poner en alquiler. Para mí nunca se pensó bien esa ley, nunca fue un discurso barato que trataron de decir que querían ayudar y no había ningún interés genuino en tratar de ayudar a nadie, porque es sentido común”, explicó Sebastián Sosa, presidente de RE/MAX Argentina y Uruguay para Los Andes.

El proyecto que pasará al Senado busca reducir la duración de los contratos a dos años, con ajustes del valor cada cuatro meses en lugar de anualmente, en respuesta a las iniciativas previas de Juntos por el Cambio por modificar la normativa existente.

“Estamos tratando de parchar algo que necesita cambiarlo. Es algo que no está funcionando, no es lo óptimo. Yo creo en la libertad de empresa, es decir, vamos a suponer que vos me cobras un alquiler ridículo. Si yo salgo al mercado y tengo más oferta, solito te vas a acomodar vos”, comentó Sosa.

¿Qué pasará si se reforma la Ley de Alquileres?

En el caso de que el Senado apruebe la reforma de la Ley de Alquileres, los inquilinos deberán acordar contratos de alquiler de menor duración con los propietarios. La normativa actual establece un período mínimo de tres años, el cual se reduciría a dos una vez que entre en vigor la nueva ley. Además, los ajustes de los alquileres ya no se llevarían a cabo anualmente, sino que se aplicarían cada cuatro meses.

Esta reforma también implica la eliminación del Índice para Contratos de Locación (ICL), el cual actualmente utiliza las variaciones mensuales tanto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) para determinar el porcentaje de ajuste.

Actualmente, la respuesta del mercado a esta ley es que hay menos oferta. Concretamente según los números de Inmoclick fueron quitadas más de 50 propiedades después de las PASO. Esto se generó luego de la devaluación del 22,5% y la suba del dólar.

Cuánto aumentaron los alquileres

Los incrementos en los alquileres han sido acompañados con la inflación. El aumento anual ha sido del 112,81% y quienes más se ven complicados son los inquilinos que tenían vencimiento en este mes o próximo este.

Muchas de las propiedades ofrecidas se encuentran en dólares. Este fenómeno ha reducido la posibilidad de acceder a una vivienda, considerando que a la fecha un salario mínimo es de $112.500, lo que traducido al dólar blue serían unos USD 155.

La oferta en dólares sigue en aumento, la cantidad de departamentos en moneda extranjera este mes ha tenido un incremento. Según los números de Inmoclick, el 68% de los departamentos de dos ambientes está en moneda estadounidense, mientras que en julio solo el 40% era en dólares y lideraban los con precios en pesos.

