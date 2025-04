El precio del cobre roza los US$ 10.000 y anticipan que podría superar los 12.000 este año

Durante la última semana de marzo, el precio del cobre rozó los US$ 10.000 por tonelada, aunque luego retrocedió levemente: el jueves 27 se ubicó en poco más de US$ 9.800. Aun así, los pronósticos del mercado son optimistas y apuntan a que el metal rojo podría alcanzar -e incluso superar- los US$ 12.000 en lo que resta del año. Un salto que lo ubicaría por encima del pico de casi US$ 11.000 registrado en mayo de 2024.