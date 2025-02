Aranceles en EEUU: El impacto en Argentina, el dilema del tipo de cambio y la amenaza china

Aunque Donald Trump no hizo nada que no hubiera prometido , las consecuencias de sus anuncios comerciales a pocas semanas de su asunción ya hacen tambalear a buena parte del mundo . A partir del martes 4, Estados Unidos aplicará nuevos aranceles a Canadá, México y China y esto podría impactar sobre la economía argentina.

Hay que tener en cuenta que también se prometió un impuesto similar para los productos de Europa, pero todavía no se han dado detalles. Con el peso específico de Norteamérica, Argentina no queda al margen de lo que muchos han llamado “guerra comercial” y la situación podría tener consecuencias diversas.

La situación no es menor ya que a las archiconocidas dificultades de competitividad, se suma tanto para el país como para el resto del mundo, la posible llegada de productos chinos muy baratos que hasta hace poco se vendían en Estados Unidos. Pese al discurso y las intenciones del Gobierno nacional, hay que tener en cuenta que el cepo podría continuar durante todo 2025 dada la falta de ingresos de dólares. Si bien este control de cambios nos deja un poco al margen de las devaluaciones de las otras monedas y de la propia (con impacto en una inflación menor), no nos salva de ser cada vez más caros a la hora de competir con otros países. Por otro lado, debido a que Argentina no tiene convenio de libre comercio con Estados Unidos, es probable que esta situación favorezca en algunos productos.