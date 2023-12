El mercado espera la asunción de Milei con el dólar a $ 1.000 mientras se acelera la inflación

El mercado financiero cierra una etapa marcada por una política económica intervencionista y espera un período de mayores libertades asignándole al dólar un valor entorno a los $ 1.000, tanto en las operaciones formales como en la plaza paralela.

El dólar “blue” completó hoy el mandato de Alberto Fernández en $ 990, lo que representa un incremento de 1.314% con respecto a los $ 70 que costaba en diciembre de 2019 cuando asumió al frente del Poder Ejecutivo junto a Cristina Fernández de Kirchner.

Si bien en el inicio de esta semana el “blue” coqueteó con perforar el piso de los $ 900, en las últimas dos ruedas dominó la volatilidad y la incertidumbre y aparecieron las coberturas previas al recambio de mando y el precio volvió a empinarse.

En ese amago bajista influyeron las declaraciones del futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, quien durante el último fin de semana consideró razonable un precio del dólar oficial entre $ 600 y $ 650.

Pero finalmente entre ayer y hoy la divisa volvió a estar demandada, generando la nueva escalada.

En el último día de operación bajo las órdenes de Miguel Angel Pesce el Banco Central convalidó un incremento del dólar oficial de 5,7% y cerró a $ 400,50. Este valor representa un alza de 187% respecto a los $ 139 que valía cuatro años atrás. En el mismo período la inflación acumulada es de 750% lo que da una magnitud del desfasaje. El dólar mayorista se elevó a $ 385.

Con estos valores, quienes realicen compras con tarjetas de crédito y débito hasta el próximo domingo pagarán un dólar de $ 1.021,28, tal lo impuestos que regirán hasta ese día.

En tanto, las operaciones en la Bolsa de Comercio llevaron al MEP a un precio de $ 986,37 y al Contado con Liquidación (CCL) a $ 992.

En el mercado de futuros las operaciones pactadas a fin de diciembre se cerraron a $ 759, $ 15 menos que en la víspera y representa una devaluación de 90%. Los negocios a enero se hicieron a un precio de $ 880 y a febrero en $ 955.

“Fue una jornada donde el ente monetario hizo cambios normativos bajándole la posición global neta de moneda extranjera a los bancos y cortándoles a muchos de ellos el límite de crédito para operar. El mercado operó ‘roto’ todo el día”, señalaron desde la consultora ABC Mercados.

Con este escenario se encontrarán Javier Milei y Luis Caputo para la toma de las primeras decisiones, entre las que se descuenta habrá una corrección del tipo de cambio.

“Sobre el nivel del tipo de cambio no podemos decir que haya un precio de referencia, aunque sí parece existir cierto consenso generalizado sobre que un dólar de equilibrio en una situación en la cual se controlan las variables, no superaría los $700″, indicó Augusto Polesman Director de PPI.

El peor panorama se observa por el lado de las reservas brutas. La conducción de Pesce las dejará al borde de los U$S 21.000 millones, tras haber asumido con U$S 43.784 millones. La reservas netas se estiman que son negativas en U$S 12 mil millones.

En la rueda de este jueves entregó U$S 119 millones, llevando el rojo en apenas cinco jornadas de diciembre a U$S 484 millones.

En otro orden, en la última liquidación de Leliqs los bancos renovaron tan sólo el 1,5% de un vencimiento de $ 1,1 billones a la espera de las medidas del nuevo gobierno.

El FMI pidió un plan

Ante la delicada situación del país, a pocos días de la asunción de Javier Milei el FMI insistió en la necesidad de un plan de estabilización “fuerte y creíble”.

La vocera del organismo Julie Kozack reiteró la posición del organismo durante una conferencia de prensa en Washington en la que se refirió a temas generales.

Consultada sobre la situación de la Argentina sostuvo que “se necesita un plan de estabilización fuerte, creíble y respaldado políticamente para abordar de manera duradera los desequilibrios macroeconómicos de Argentina y sus desafíos estructurales”.

Asimismo, no hizo referencia a posibles respaldos crediticios adicionales para sobrellevar la coyuntura, como así también eludió referirse a la revisión pendiente que habilita un desembolso de U$S 2.600 millones.

Kozcak calificó de “constructivas” las reuniones que mantuvieron Milei, y su equipo económico, con la Directora Gerente del organismo, Kristalina Georgieva hace dos semanas.

Además reveló que desde los encuentros del 24 de noviembre “han continuado los debates positivos a nivel técnico y esperamos que nuestro compromiso se intensifique en el próximo período”.

Se fueron con más cepo

En una decisión cuánto menos llamativa, en el último día al frente del Banco Central, Pesce emitió una normativa que profundiza el cepo cambiario con vigencia hasta el 31 de diciembre.

A través de la comunicación “A 7910″ le ordenó a los bancos que hasta fin de año no pueden tener más dólares de contado que la menor cantidad que tuvieron entre el 12 de octubre y el 6 de diciembre.

Pese a las diferentes consultas se desconoce si hubo algún tipo de acuerdo entre las autoridades salientes y las ya designadas por el presidente electo Javier Milei. Santiago Bausilli reemplazará a Pesce al frente de la autoridad monetaria.

Alarmante dato de inflación

La primera medición de inflación de diciembre arrojó un dato alarmante: los precios de la canasta básica de alimentos se dispararon 7,4%. Así lo informó la consultora LCG que realiza un seguimiento semanal de precios con cierre los miércoles.

El Ministerio de Economía no publicó su último informe semanal que había iniciado tras las PASO. De acuerdo a la medición de LCG entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre, la suba promedio de las cuatro semanas previas asciende a 12,3%. Si se la mide “punta a punta” el incremento trepa al 17,5%.

Este comportamiento se puede atribuir a las remarcaciones que se produjeron ante la incertidumbre que provocan las medidas que se tomarán a partir del lunes y, en especial, la devaluación del tipo de cambio.

No se puede descartar que con sus declaraciones del domingo acerca del valor del dólar, Francos haya intentado dar una señal para anclar expectativas, aunque el proceso ya estaba desatado.

De acuerdo a la medición de LCG los aumentos más fuertes se dieron en lácteos y huevos (20%), bebidas (8,7%), carnes (6,4%), panificados (4,4%) y frutas (4,2%).

Con esta base se consolidan las proyecciones que advierten que la inflación de diciembre puede ubicarse entre 15 y 20% en un escenario optimista.

Seguí leyendo