El interés argentino por las monedas digitales sigue creciendo

Las criptomonedas, los activos electrónicos sustentados por una comunidad digital, suelen presentar un panorama volátil y cambiante en su valor. Sin embargo, algo que se mantiene y continúa creciendo es su interés dentro de Argentina, como un refugio contra la inflación.

En lo que se refiere a la volatilidad de las criptomonedas más famosas, como Bitcoin, se puede recordar que el año pasado esa moneda llegó a valer U$S 68.000 la unidad después de que el magnate Elon Musk les diera su apoyo, abriendo la posibilidad de comprar vehículos Tesla con Bitcoin. Luego, la retirada de ese apoyo y otros temas mundiales, hicieron que esa cripto perdiera valor.

Por mencionar uno de los últimos casos, a inicios de enero la Reserva Federal de Estados Unidos analizaba un endurecimiento de sus políticas monetarias. Eso hizo bajar el precio del Bitcoin a U$S 43.348. Después llegó a U$S 37.000 para el 28 de enero. La baja también se dio en Ethereum, que en 2021 llegó a valer U$S 4.865 y al cierre de esta semana cotizaba en U$S 2.400.

El economista Adrián Acevedo, especialista en criptomonedas, aclaró que “en el mundo de los criptos esa volatilidad es normal” y que el mercado se mueve por ciclos. “A mí en lo personal me parece bien el precio de hoy, porque ningún activo sube todo el tiempo, sino que sube y baja dentro de un ciclo”, comentó este asesor financiero. En su mirada, por más que haya bajado, sigue siendo una opción para protegerse ante la inflación y la desvalorización del peso argentino.

En esa línea, Acevedo considera que, en Argentina, el interés por las criptomonedas sigue en pie, con herramientas novedosas como las tarjetas de crédito que permiten hacer compras y luego ahorrar en criptomonedas. “Así como antes un banco te podía dar millas de viajes o puntos para canjear, ahora hay algunas tarjetas como Lemon o Belo que te permite ahorrar en criptomonedas”, agregó.

El 2021 ha sido el año de los Non Fungible Token (NFT), que en español sería Token No Fungible. Ese sistema, basado en la misma tecnología que las criptomonedas, permite trabajar sobre elementos únicos registrados a tu propiedad, desde imágenes, fotos, música, hasta un tweet, y crecen las colecciones de arte digitales. Por su parte, Daniel Garro, economista y CEO de Value International Group, coincidió en que “el interés se mantiene en Argentina” y comentó que recibe consultas de manera permanente. Si bien algunos al principio tienen temor por la alta volatilidad, Garro sugiere empezar con monedas más confiables como Bitcoin o Ethereum, sin mirar los vaivenes de la cotización y pensándolo como cobertura, no como inversión.

“Si vos mirás los vaivenes de manera mensual, puede bajar. Sin embargo, en el largo plazo, suben mientras que el papel moneda se devalúa. Las criptos van a seguir creciendo, Bitcoin tiene una edición limitada, es una oferta fija con una demanda que crece, mientras que los gobiernos siguen imprimiendo billetes”, comparó Garro. En el caso que se busque una inversión de riesgo en el corto plazo, recomendó otros instrumentos, como la bolsa.

Una tendencia nacional

Distintas son las razones detrás de este furor por las criptos, incluso un informe de la empresa Chainalysis (el Global Crypto Adoption Index) posiciona a la Argentina como el décimo país que en 2021 tuvo más transacciones con estos activos. Una de las explicaciones más repetidas es el deseo de tener distintos refugios donde resguardar los ahorros, como una opción más rentable que los plazos fijos o más segura que tener los dólares en casa.

Recientemente, diario Clarín entrevistó a referentes para conocer su opinión de esta “pasión argentina por los criptoactivos”. En primer lugar, se aclara que el perfil de los compradores locales se divide por volumen: por un lado está el inversor local con mucho conocimiento de trading (compra y venta) que lo ve como un instrumento financiero especulativo, y por el otro está el pequeño ahorrista que quiere algo que preserve su valor.

Pensando en el ahorrista, una característica atractiva es que no tienen un guardado físico como el billete papel. “Al tener un guardado digital no estás expuesto a que te roben los dólares del colchón”, explicó Hanna Schiuma, VP Wealth en ANK. Agregó otro punto a tener en cuenta: “En general no tienen inflación”.

En la opinión de Matías Bari, CEO de SatoshiTango, hay cuatro variables importantes de las criptomonedas como activos: “Refugio de valor, ahorro, oportunidad de inversión y revalorización”. Ésas son razones que, en los últimos dos años, con la fuerte crisis que desató la pandemia,, sobresalen aún más.

Franco Bianchi, CMO de Lemon Cash, opinó que se los ve como reserva de valor y, para muchos, es considerado como “el nuevo oro digital”, además de que la comunidad se fortaleció a fines de 2021 con la visita a Argentina de Vitalik Buterin, el creador de Ethereum. “El contexto económico en Argentina y en América Latina, hace que las personas busquen nuevas formas de proteger y hacer valer su dinero”, analizó Bianchi.

Finalmente, para Andrés Ondarra, Country Manager de Bitso Argentina, el país viene demostrando “ser punta de lanza en toda innovación tecnológica y más todavía en temas financieros”. El sector Fintech argentino se proyecta con fuerza a escala mundial. “Somos un país que está predispuesto a hablar y a estar atento a lo que pasa en el sistema financiero-económico”, comentó Ondarra.