19 de agosto de 2025 - 20:49

El Indec designó a una egresada de la UNCuyo en el área más sensible de su estructura

María Josefina Rim asumirá en septiembre la Dirección de Índices de Precios de Consumo en el Indec, en medio de cambios para actualizar la medición de inflación.

María Josefina Rim (izq.) durante la ceremonia de doctorado en Gestión de Innovaciones Globales para la producción de estadísticas de precios, de la Universidad KAIST (Korea Advanced Insti tute of Science and Technology).

María Josefina Rim (izq.) durante la ceremonia de doctorado en Gestión de Innovaciones Globales para la producción de estadísticas de precios, de la Universidad KAIST (Korea Advanced Insti tute of Science and Technology).

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

La inflación mayorista se aceleró en julio. 

La inflación mayorista se aceleró en julio y superó al IPC: acumuló un alza del 12,3% en el año

Por Redacción Economía
El Indec dio a conocer la nueva cifra del costo de la canasta de crianza en Argentina.

Aumenta el costo de criar un hijo en Argentina: subió hasta 4% en julio y supera la inflación

Por Redacción Economía

Por un lado, se anunció la salida de Guillermo Manzano, hasta ahora responsable de la Dirección de Estadísticas de Condiciones de Vida. Por otro, se oficializó el retiro de Georgina Giglio, directora de Índices de Precios de Consumo (IPC).

La egresada de UNCuyo

La novedad más destacada es que, a partir del 1° de septiembre, la economista mendocina Josefina Rim asumirá nuevamente al frente de la Dirección de Índices de Precios de Consumo. Rim ya había ocupado ese cargo entre 2017 y 2020, y regresa con una trayectoria académica y profesional reforzada.

Licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), cuenta además con estudios de posgrado en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y una maestría en Métodos Cuantitativos y Econométricos Aplicados en la Universidad Aix-Marseille, en Francia. Posteriormente se radicó en Corea del Sur, donde completó un doctorado en Gestión de Innovaciones Globales en el KAIST, uno de los institutos tecnológicos más prestigiosos del mundo.

El Indec explicó que la salida de Manzano responde a diferencias de criterio en la gestión de equipos y aclaró que no afecta la producción de estadísticas claves como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). En cuanto a Giglio, regresará a la Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires por motivos personales, aunque seguirá vinculada al sistema estadístico nacional.

Sede Indec.jpg
Edificio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)

Edificio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)

Nueva metodología en el Indec

La designación de Rim coincide con la preparación de una nueva metodología para calcular el IPC. La actualización, largamente postergada, busca reflejar cambios en los patrones de consumo de los argentinos. Se incorporarán rubros como los servicios digitales de entretenimiento, junto con un mayor peso de servicios públicos.

Aunque los desarrollos técnicos ya fueron realizados, todavía no hay fecha para la implementación del nuevo índice. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), debería entrar en vigencia hacia fin de año. Los estándares internacionales recomiendan revisar la canasta cada cinco o diez años, pero en Argentina la actual se mantiene sin cambios desde hace dos décadas.

El director del Indec, Marco Lavagna, aclaró que la nueva fórmula no implicará modificaciones sustanciales en los resultados mensuales de la inflación, aunque sí mejorará la precisión de las estadísticas.

El regreso de Josefina Rim al Indec, además de conducir una de las áreas más sensibles para la economía argentina y para el gobierno, coincide con la implementación de cambios y ajustes técnicos en el organismo.

María Josefina Rim
María Josefina Rim. Es Licenciada en Economía (UNCuyo), con estudios de posgrado en Economía (UTDT) y Magíster en Métodos cuantitativos y econométricos aplicados (Universidad Aix-Marseille, Francia). Residió en Corea, donde completó su doctorado en Gestión de Innovaciones Globales para la producción de estadísticas de precios, en el marco del programa internacional Global Digital Innovation de la Universi dad KAIST (Korea Advanced Insti tute of Science and Technology).

María Josefina Rim. Es Licenciada en Economía (UNCuyo), con estudios de posgrado en Economía (UTDT) y Magíster en Métodos cuantitativos y econométricos aplicados (Universidad Aix-Marseille, Francia). Residió en Corea, donde completó su doctorado en Gestión de Innovaciones Globales para la producción de estadísticas de precios, en el marco del programa internacional Global Digital Innovation de la Universi dad KAIST (Korea Advanced Insti tute of Science and Technology).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Industria: el uso de capacidad instalada tuvo una suba interanual y se ubicó en 58,8% durante junio

Industria: el uso de capacidad instalada tuvo una suba interanual y se ubicó en 58,8% durante junio

Por Redacción Economía
Una familia tipo necesitó en julio $1.149.353 para no ser pobre, según el Indec

Una familia tipo necesitó en julio $1.149.353 para no ser pobre, según el Indec

Por Redacción Economía
El índice de salarios subió 3% en el mes.

Los salarios crecieron casi el doble que la inflación en junio y superaron al costo de vida, según el Indec

Por Redacción Economía
Javier Milei festejó el dato de la inflación en julio y elogió a Caputo

Javier Milei festejó el dato de la inflación en julio y elogió a Caputo: "El mejor ministro de Economía"

Por Redacción Economía