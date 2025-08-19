El Indec designó a una egresada de la UNCuyo en el área más sensible de su estructura

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó cambios en dos áreas clave de su estructura. Entre ellos, una economista egresada de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) fue designada para una de las áreas más sensibles del organismo: medir la inflación. En Argentina la inflación de julio fue de 1,9% y acumula 17,3% en 2025.

Por un lado, se anunció la salida de Guillermo Manzano, hasta ahora responsable de la Dirección de Estadísticas de Condiciones de Vida. Por otro, se oficializó el retiro de Georgina Giglio, directora de Índices de Precios de Consumo (IPC).

La novedad más destacada es que, a partir del 1° de septiembre, la economista mendocina Josefina Rim asumirá nuevamente al frente de la Dirección de Índices de Precios de Consumo. Rim ya había ocupado ese cargo entre 2017 y 2020, y regresa con una trayectoria académica y profesional reforzada.

Licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ), cuenta además con estudios de posgrado en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y una maestría en Métodos Cuantitativos y Econométricos Aplicados en la Universidad Aix-Marseille, en Francia . Posteriormente se radicó en Corea del Sur, donde completó un doctorado en Gestión de Innovaciones Globale s en el KAIST, uno de los institutos tecnológicos más prestigiosos del mundo.

El Indec explicó que la salida de Manzano responde a diferencias de criterio en la gestión de equipos y aclaró que no afecta la producción de estadísticas claves como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). En cuanto a Giglio, regresará a la Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires por motivos personales, aunque seguirá vinculada al sistema estadístico nacional.

Sede Indec.jpg Edificio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) Indec

Nueva metodología en el Indec

La designación de Rim coincide con la preparación de una nueva metodología para calcular el IPC. La actualización, largamente postergada, busca reflejar cambios en los patrones de consumo de los argentinos. Se incorporarán rubros como los servicios digitales de entretenimiento, junto con un mayor peso de servicios públicos.

Aunque los desarrollos técnicos ya fueron realizados, todavía no hay fecha para la implementación del nuevo índice. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), debería entrar en vigencia hacia fin de año. Los estándares internacionales recomiendan revisar la canasta cada cinco o diez años, pero en Argentina la actual se mantiene sin cambios desde hace dos décadas.

El director del Indec, Marco Lavagna, aclaró que la nueva fórmula no implicará modificaciones sustanciales en los resultados mensuales de la inflación, aunque sí mejorará la precisión de las estadísticas.

El regreso de Josefina Rim al Indec, además de conducir una de las áreas más sensibles para la economía argentina y para el gobierno, coincide con la implementación de cambios y ajustes técnicos en el organismo.