La inflación mayorista se aceleró en julio y superó al IPC: acumuló un alza del 12,3% en el año

Así lo destaca un informe del Indec, donde se indica que la suba se debe a dos aumentos: en “Productos Nacionales” y en “Productos Importados”, siendo este último quien pegó un salto mayor.

El costo de los productos mayoristas volvió a presionar en julio: los precios internos al por mayor (IPIM) registraron un alza del 2,8%, superando tanto la inflación minorista del mes (1,9%) como el incremento que habían tenido en junio (1,6%).

Según informó el Indec, la suba se explicó por aumentos del 2,6% en los “Productos Nacionales” y un fuerte salto del 5,7% en los “Productos Importados”, lo que refleja el impacto del tipo de cambio y de los costos externos en la cadena de precios local.

En la comparación interanual, los precios mayoristas acumulan un 20,9% de aumento en los últimos doce meses y 12,3% en lo que va del año.

Índice de precios mayoristas julio 2025 Índice de precios mayoristas julio 2025, según el Indec Indec Productos nacionales: cuáles impulsaron la suba Dentro de los “Productos nacionales”, se destacó la suba de precios de productos pesqueros (5,7%) y productos agropecuarios (4,2%), así como las máquinas y aparatos eléctricos (6,1%), sustancias y productos químicos (4,9%) y productos refinados del petróleo (3,9%). Textiles subieron 2,3% y alimentos y bebidas 1,1%.

Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 3,0% en el mismo período. En este caso, se explica por la suba de 2,8% en los “Productos nacionales” y de 5,8% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 3,0% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 2,9% en los “Productos primarios” y de 3,0% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.