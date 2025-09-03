3 de septiembre de 2025 - 21:55

El Gobierno salió a frenar la suba del dólar y crece la tensión entre Caputo y los grandes bancos

El ministro de Economía, Luis Caputo, intervino en el mercado cambiario con ventas del Tesoro y desató un nuevo choque con los bancos. El secretario de Finanzas justificó la medida por la incertidumbre electoral.

Tras la decisión del Gobierno de intervenir en el mercado de cambios, se consolida la disputa entre el equipo económico de Luis Caputo y el mercado financiero, en medio del escenario electoral y la tensión política en ascenso.

El Gobierno, a mediados de abril, dispuso un sistema de flotación entre bandas móviles para el dólar. Las mismas se va actualizando diariamente a un ritmo del 1% mensual y se ubica en un punto intermedio entre la flotación libre y el tipo de cambio fijo.

Frente a esto, ayer el Tesoro vendió US$100 millones para que el precio del dólar bajase y cerrase en $1.375, luego de haber registrado un alza de $10 durante la rueda del martes.

El Tesoro salió a vender dólares para frenar la escalada

Con el anuncio del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, sobre la intervención del Gobierno con el objetivo de “contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, en el mercado estiman que el “poder de fuego” del Tesoro Nacional es menor al que tiene el Banco Central (BCRA), que cuenta con el respaldo de unos US$14.000 millones provenientes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacioanl (FMI).

“En una nota televisiva, el director del BCRA, Federico Furiase, recalcó que el Tesoro había comprado US$3.000 millones, detallando que eran US$1.500 millones vía Bontes y US$1.500 millones en compras en bloques, y que tenía suficiente poder de fuego, aunque iba a realizar intervenciones pequeñas solo para proveer liquidez. Pero sus palabras fueron especificas en cuanto a que el Tesoro había comprado esa cantidad, no que los disponía”, remarcó la consultora Outlier.

La misma detalló que el “poder de fuego” que tiene el Tesoro asciende a poco menos de US$1.700 millones, “que es lo que tiene depositado en el BCRA”.

Quirno defendió la intervención y negó cambios en el esquema cambiario

Durante una entrevista que brindó al canal A24, Quirno justificó la intervención cambiaria por la incertidumbre electoral y ratificó el esquema de bandas, revelando que la decisión tiene el aval del FMI.

El funcionario sostuvo que “no hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay rotura del esquema de bandas” y aseguró que “el BCRA seguirá comprando pesos en el tope de la banda y seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda, eso no ha cambiado”.

Sí afirmó que el Tesoro participará activamente para “prevenir los periodos de falta de liquidez” que según Quirno son “los que generan mayor incertidumbre”.

Así, el dólar oficial cerró hoy en $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del cierre de ayer. De este modo, se mantuvo estable luego de iniciar la semana en alza.

Ayer, el Gobierno Nacional decidió intervenir en el mercado de cambios para frenar la escalada del dólar. La comunicación del secretario de Finanzas se produjo luego de la apertura de la rueda y cuando operadores de mercado comenzaban a advertir de una inusual presencia de oferta de dólares.

Si bien no hay precisiones, se presume que la intervención se realizará con dólares que el Tesoro tiene depositado en el BCRA. Son dólares comprados con superávit comercial y que están “ahorrados” para hacer frente al pago de un vencimiento de deuda por casi US$5.000 millones en enero.

