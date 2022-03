El gasoil ya se vende en cupos y advierten que también podría faltar el gas en los hogares

Luego del último aumento de los combustibles, desde la Asociación de Propietarios de Camiones (Aprocam), advirtieron que se mantenían “en alerta por el abastecimiento (de gasoil, en especial), ya que al subir los precios en el canal mayorista, los transportes comienzan a abastecerse en las estaciones de servicio, y muchos surtidores de la Provincia ya comenzaron a aplicar cupos para la carga de gasoil”.

Es que, según comentó Daniel Gallart, presidente de Aprocam, mientras que para los consumidores se anunció un incremento en los precios en torno al 10%, en el canal mayorista fue del 20%. Las empresas de transportes de cargas tiene cuentas corrientes con las petroleras, y allí fue donde se produjeron los mayores aumentos.

14 marzo 2022- Por segunda vez en lo que va de 2022, la compañía YPF aplicó este lunes aumentos de entre 11 y 14% en el precio de sus combustibles en las estaciones de Mendoza. Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes

Se trata de una situación que afecta a todos los transportistas en el país, y también a los usuarios de este combustible en particular, pero temen que pueda extenderse a otros servicios y comenzar a haber faltantes de gas y electricidad también en los hogares.

Es que la Argentina no cerró el contrato de importación de gas de Bolivia y, dada la baja hidraulicidad, para este año se requerirán 70 buques de GNL, 15 más que el año pasado. Pero dado el alto precio que tiene el mismo (luego de la invasión de Rusia a Ucrania llegó a cotizar u$s por millón de BTU, y aunque luego bajó a u$s40, quintuplica el valor del invierno pasado), se espera que el Gobierno no importe las cantidades necesarias y eso repercutirá también en una menor generación eléctrica (Cammesa importa gas también para las generadoras eléctricas).

“El Gobierno ahora tendrá la difícil tarea de administrar la escasez, porque no van a importar todo el GNL necesario, ya que no se puede importar a US$40 y vender a US$1,5 o US$2. Esto tendrá un impacto considerable en el sector industrial, donde algunos días habrá que disminuir el suministro”, indicó Daniel Gerold, director de G&G Energy Consultants de acuerdo con el diario La Nación.