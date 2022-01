Las eléctricas mendocinas deben más de $13 mil millones a las mayoristas del sector

Las tres empresas distribuidoras de energía de la provincia acumulan deudas por un total de $13.734 millones a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa). Un año después de su lanzamiento, el sistema de compensaciones de deudas de las empresas con el saldo a favor por el congelamiento de 2020 no solo no tuvo el éxito esperado, sino que las deudas siguieron creciendo y, a nivel nacional, llegaron a duplicarse.

De acuerdo con un “informe de cobranzas al 31 de diciembre de 2021″, al que accedió Los Andes, Edemsa, la distribuidora con mayor presencia en Mendoza acumula deudas por $ 11.361.752.976,45 (la firma tiene un juicio iniciado el 13 de febrero de 2020, por la deuda acumulada al enero de ese año, en estado de “gestión de acuerdo de pago”). En gestión acuerdo de pago); seguida por Edeste, con un saldo acumulado de $1.637.134.584,49; y la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, con $ 735.497.786,62. Entre las tres suman más de $13 mil millones. Para dimensionar la deuda, la suma supera el presupuesto de obra pública que tuvo la provincia el año pasado ($11.387 millones).

Las deudas de las mendocinas son solo una muestra del dinero que Cammesa no cobra a las distribuidoras en todo el país, y que asciende a $287.846.717.488,79. El problema residen en que el dinero que la Administradora no cobra se debe girar del Tesoro para que esta pueda pagarle a las generadoras.

“Las generadoras cobran con 11 días de retraso pero y las distribuidoras deben en total 280 mil millones de pesos, que son 10 meses de servicio eléctrico que no pagaron”, explicó el coordinador de la Comisión de Política Energética y Tarifaria de la Federación Argentina de Cooperativas Electricas, Omar Zorzenón, a este diario.

Así, la velocidad de regeneración de deuda es de entre $15.000 millones y $20.000 millones mensuales (0,36% del PIB de 2022), y con 3 meses y medio de retraso ya hay riesgo operativo para Cammesa, si el Estado Nacional no sale a cubrir las deudas.

Las deudas de las distribuidoras eléctricas se acumulan en todo el país.

El plan de compensaciones no funcionó

En diciembre de 2020, Los Andes daba cuenta de que el Gobierno pretendía avanzar en un sistema de compensaciones que debía permitirle cobrar las deudas millonarias que, por ese entonces, ya sostenían las eléctricas con Cammesa (por $10.000 millones solo en Mendoza), y al mismo tiempo, saldar el pasivo estatal con las distribuidoras por los años de atraso y congelamiento tarifario.

Luego, en mayo del año siguiente, la Secretaría de Energía de la Nación, instrumentó el proceso de moratoria y plan de pagos que se aprobó en el Presupuesto Nacional, para la cancelación de solamente la mitad de las compras de energía a nivel mayorista. El plan continúa vigente, pero su aplicación no fue tan exitosa como se esperaba y la deuda de las empresas pasó de alrededor de $155 mil millones de ese momento, a $287 mil millones en todo el país.

Según explicó el presidente de FACE y titular de la cooperativa Alto Verde en Mendoza, José Álvarez, cuando se generó ese plan, las eléctricas no podían pagar el costo de la energía porque las tarifas estaban congeladas, y se generaron una serie de beneficios equivalentes a 3 facturas y media de cada distribuidora que se podían descontar, más un plan de pago a 60 meses, y para las cooperativas y empresas que se encontraban en cumplimiento, de 5 facturas. El plan resultaba beneficioso pero a la fecha, las deudas no solo no se han compensado, sino que han crecido.

De la misma manera, Zorzenón, “el artículo 87 del prespuesto 2021, intentó compensar las deudas al 30 de septiembre del 2020, para que se pudiera consolidar y reducir el pasivo. “Las distribuidoras se habían quedado sin recursos por el congelamiento tarifario, y de esa forma se generaban ahorros de 100 mil millones de pesos sobre el pasivo total. Sin embargo, se avanzó muy poco en la mayoría de las provincias, incluyendo Mendoza, y a eso se suma que el sistema tiene un problema político institucional en el que de cada $100 que se facturan (de las generadoras de energía a Cammesa), las distribuidoras pagan 60 y 40 se subsidian, y si se paga la mitad, de cada $100 que paga Cammesa recupera $30″, cerró.

Multaron a Edemsa por la prestación del servicio

Esta semana, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), dio a conocer tres resoluciones en las que se multó a la distribuidora de energía por fallas en la prestación de servicio por un total superior a los $13,8 millones.

En todos los casos, según se publicó en el Boletín Oficial de Mendoza, el Epre resolvió “aprobar el Ajuste del cálculo de las Sanciones a EDEMSA por Apartamiento de los límites de Calidad de Servicio Técnico”, y se consideró que no se trató de casos imponderables. Así, en concepto de “AJUSTE SANCIÓN 21° Semestre de Control-ETAPA II” se multó a la empresa por $7.552.445,74 (RES 200).

En la misma línea, se sumó un “ajuste sanción 22° Semestre de Control-ETAPA II” por incorporación de Casos de Fuerza Mayor” por otros $4.789.660,89 (RES 213).

Finalmente, según “ajuste sanción 23º”, y bajo los mismos argumentos, se multó a la empresa por $1.494.266,11 (RES 214).