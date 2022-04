El EPRE calculó un aumento del 9% en la tarifa por la distribución de la energía

El Ente Provincial Regulador Eléctrico encabezó una Audiencia Pública para presentar los resultados de la “actualización de la Tarifa a Usuario Final correspondiente al primer semestre 2022″. El organismo calculó un incremento medio del 8,8% para los usuarios residenciales, que se traduciría en un pago extra de entre $69 y $429 por mes sobre el total facturado.

Si bien el organismo es el encargado de llevar adelante el procedimiento de adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD) de cada una de las empresas que prestan dicho servicio (tal como dispone el Decreto 48/2017) y de presentar a la ciudadanía los resultados, será el gobernador Rodolfo Suárez quien, mediante un decreto, autorice el porcentaje de incremento que considere adecuado, entre lo que solicitan las empresas y lo que marca el Epre.

Así, a partir del análisis de la estructura de costos eficientes, determinados en la última Revisión Tarifaria Ordinaria, y la evaluación del impacto de las variaciones económicas en los mismos; tomando el último dato disponible de índices al momento del llamado a Audiencia Pública, enero 2022, el estudio del EPRE determinó una adecuación en la tarifa a Usuario Final Media del 8,8%.

Aumentos medios del 8,8%: cuánto más se pagará por la luz

Según comunicaron desde el EPRE, para los Usuarios Residenciales, quienes representan el 85% de los usuarios de la provincia, de acuerdo a su consumo y categoría tarifaria, la variación tarifaría sería:

• Usuarios residenciales con consumos bimestrales menores a 299 kWh bimestrales: 217.096 usuarios, 40% del total de usuarios residenciales de la provincia, recibirán un incremento promedio del orden del 6.9% ($68,5 mes).

• Usuarios residenciales con consumos bimestrales entre 300 kWh a 599 kWh bimestrales: 171.930 usuarios, 31% del total de usuarios residenciales de la provincia, recibirán un incremento promedio del orden del 7.4% ($196,5 mes).

• Usuarios residenciales con consumos bimestrales mayores a 600 kWh bimestrales: 155.656 usuarios, 29% del total de usuarios residenciales de la provincia, recibirán un incremento promedio del orden del 8.2% ($429 mes).

Desde el Ente Provincial Regulador Eléctrico recordaron cómo se conforman las facturas que llegan a los usuarios, en donde una parte está representada por el Valor Agregado de Distribución, otra por el Costo de Abastecimiento, y la última, por Impuestos y Tasas. Solo el primero de los tres componentes, que tiene que ver con los costos que afrontan las distribuidoras para llevar la energía a los hogares y empresas, es el que se discutió en la audiencia, aunque el impacto se explica sobre el total facturado.

Comercios, industria y riego eléctrico: aumentos tarifarios

El resto de los usuarios (pequeños y medianos comercios, riego agrícola e industrias) verán una variación promedio a usuario final del 8.8%, de acuerdo a sus consumos, potencia, categoría tarifaria, contrataciones y estacionalidad.

El impacto para el “riego agrícola” será del 8% (8.925 usuarios); para “grandes demandas” de más de 300 kw, 6% (248 usuarios); para “grandes demandas” menores a 300 kw (6.928 usuarios); y para “pequeños comercios e industrias”, 9% (75.848 usuarios). Dichos porcentajes representan las variaciones finales por encima de la factura.

Variaciones de costos: ¿qué piden las empresas?

Raúl Faura, gerente técnico de Regulación del EPRE, explicó que “el resultado del procedimiento de adecuación del VAD propio de cada una de las empresas, actualizado a septiembre de 2021 es de 24 mil millones de pesos para toda la provincia. Aplicado este valor al cuadro tarifario, se actualizan (además) los cargos por servicio, cargos de conexión, reanudación, rehabilitación y factor de potencia, entre otros ítems”.

Por su parte, el gerente de Administración de Edemsa, Andrés Carnevale, habló en representación de la distribuidora con mayor impacto en Mendoza, y destacó que se entiende el “esfuerzo” que realizan los usuarios para estar al día con sus obligaciones, así como se trabaja para cumplir con la prestación del servicio. No obstante, señaló algunas dificultades con las que se han encontrado en los últimos meses. “Hemos registrado un extraordinario aumento del robo de transformadores (dos por día), y seguimos trabajando para que esto no impacte en los usuarios. Además, las pérdidas de energía han alcanzado sus valores máximos”, comentó, y señaló que con el “Programa Luz en Casa” se busca llegar cada vez a más hogares.

En materia tarifaria señaló que incluso la presente audiencia pública llegará con retraso para la estructura de costos de las empresas. En concreto, comentó que la revisión tarifaria se debería realizar de forma trimestral y no semestral, a fin de que los aumentos que se apliquen tengan relación con los costos actuales de las empresas.

Desde Edeste, su gerente, Raúl Stasi, indicó que este año se incorporaron cinco transformadores de potencia, y que se sumarán dos más. Coincidió con el representante de Edemsa en la afectación que sufren por los robos. Además, recordó que la energía no está congelada. “Está subsidiada en más de 1.000 millones de dólares por trimestre para poder mantener la energía en U$S 28 el megavatio, cuando en realidad sale U$S 70″, advirtió.

“Resulta muy riesgoso promover el uso de la energía eléctrica. Hay que promover el uso racional, porque a la energía la pagamos entre todos”, agregó.

Al igual que Carnevale pidió una mayor periodicidad en la adecuación del VAD.

Finalmente, Julio Gallego de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, destacó que en base al mismo criterio que ocupan ellos, el VAD celulado por el EPRE está un 4,29% por debajo del que estimaron ellos.

“De la factura que paga el usuario, el 49% es para que las distribuidoras se hagan cargo de todas las obligaciones contractuales. La tarifa es de marzo de 2021, con lo cual ya tenemos un atraso de 8 meses, le pedimos que consideren los aumentos a enero de 2022″, cerró Gallego.