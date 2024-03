El BCRA compró U$S 297 millones y ya sumó más de $10.000 millones desde el cambio de gobierno

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró hoy U$S 297 millones y de esta forma incorporó U$S 10.249 millones a las reservas internacionales desde la asunción del presidente, Javier Milei.

Si bien este proceso de recomposición se apoya en el cepo cambiario y la postergación del pago de importaciones, es un resultado favorable de cara al objetivo de normalizar la situación del balance de la autoridad monetaria.

El saneamiento de las cuentas del BCRA es uno de los pilares del plan monetario de Milei, cuyo destino final es la salida del cepo y la competencia de monedas.

No obstante, cabe aclarar que las reservas netas (las que efectivamente puede usar el BCRA) aún son negativas en unos U$S 2.800 millones, según calculan analistas económicos. Esto quiere decir que los dólares que se computan no están “disponibles” y que los que se estuvieron utilizando hasta el cambio de gobierno, en parte eran los que tenían depositado ahorristas y empresas.

Las sucesivas compras desde el 13 de diciembre dejaron un saldo neto a favor del BCRA de casi U$S 9.000 millones, contra una meta de acumulación de U$S 6.000 millones suscripta para el primer trimestre en el acuerdo con el FMI. El programa con el organismo fija que el Gobierno debe acumular U$S 8.000 millones a lo largo de 2024.

“La acumulación de reservas sigue intacta más allá de que la reducción de las tasas podría llevar a algunos productores de demorar las liquidaciones frente a la próxima cosecha”, sostuvo el analista Gustavo Ber.

Por su parte, Eugenio Marí, economista de Libertad y Progreso, destacó que esto fue posible por “el cambio de rumbo y la decisión de no financiar con emisión al Tesoro”, además de la emisión del BOPREAL que “amplió la capacidad del BCRA de adquirir divisas”.

Si bien el compromiso con el FMI pareciera ser de fácil cumplimiento, vale apuntar que el panorama comenzará a variar desde el segundo cuatrimestre dado que el mayor ingreso previsto por la liquidación de la cosecha gruesa será parcialmente absorbido por los importadores, quienes comenzarán a ejercer las opciones de ingreso al mercado oficial de cambios que se les otorgó durante los primeros meses del año. Como forma de darles previsibilidad de pago a los importadores, el BCRA estableció un cronograma de acceso al dólar oficial (a hoy en $ 849,50) a 30, 60, 90 y 120 días, según el sector.

Cabe recordar que en el cómputo de las reservas brutas se contemplan unos U$S 18.000 millones del swap con China, mientras que los encajes bancarios se estiman en U$S 9.807, además de otros ítems que incluyen su conformación.

El crecimiento sostenido de las reservas acerca también al Gobierno al levantamiento del cepo cambiario. En las últimas horas Caputo confirmó que está en negociaciones con el FMI para un nuevo programa que puede incluir un desembolso de dinero fresco.

Milei estimó que necesitaría de unos U$S 15.000 millones para poder levantar las restricciones sin correr el riesgo de caer en una hiperinflación. Consultadas fuentes del FMI se abstuvieron de realizar declaraciones sobre este tema.

Dólar, mixto

En medio de este panorama, el dólar tuvo un comportamiento mixto durante la rueda del día. El blue cerró a $ 1.035 para la venta, $ 15 por sobre el valor de la víspera. De esta forma ya sumó $ 40 desde que el BCRA liberó la tasa de interés para plazos fijos. La brecha con el oficial es del orden de 20%.

En tanto, las opciones financieras cayeron con el MEP en $ 1.012 y el Contado con Liquidación en $ 1.053.

Tanto el nivel de reservas como el precio de los dólares bursátiles están impactados por la posibilidad de los exportadores de liquidar el 80% en el mercado oficial y el 20% en el CCL. Esto vuelca unos U$S 100 millones todos los días a las transacciones del “contado con liqui” condicionando la cotización.

De no existir esta opción el BCRA podría mejorar sus niveles de acumulación, pero por el momento no hay indicios de que pueda modificarse esta norma. En el mercado de futuros hubo leve correcciones alcistas. A fin de diciembre se pactaron negocios en $ 856 y a fines de abril a $ 909.

Como consecuencia de la baja de tasas también se benefició la Bolsa de Comercio. Las acciones del Merval subieron 2,2% este miércoles y sumaron casi 10% en dos jornadas. Por su parte, los bonos de la deuda pública también sumaron 2% en promedio y el Riesgo País descendió a 1.591 puntos.