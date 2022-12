El agro cuestiona las ayudas por las heladas tardías

Tras la reunión del ministro de economía local, Enrique Vaquié, con el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, para tratar las medidas anunciadas en Mendoza por el ministro de Economía, Sergio Massa; la semana del agro fue candente. Para palear la afectación de las heladas tardías, la provincia lanzó una línea de crédito a tasa subsidiada y un año de gracia; mientras que el sector productivo señaló que “no salva la situación”.

Desde el ejecutivo provincial señalaron que el financiamiento está destinado a los productores que hayan sufrido daños superiores el 50% en sus cultivos a raíz de las heladas tardías. Se trata de una ayuda de hasta $ 500.000 por productor que no supere las 20 hectáreas, con una tasa anual del 25%, a devolver en 21 meses y 12 meses de gracia. Este crédito se suma al programa Recuperagro, iniciativa que impulsa el gobierno local para sostener el empleo del sector.

Desde el ministerio de economía, señalaron que la línea de crédito, de rápida implementación, estaba dentro de la ley del programa Mendoza Activa. “Se aplicarán para auxiliar y ayudar a salir de la emergencia a los productores de hasta 20 hectáreas que lo necesitan”, explicaron. A partir de la semana que viene, los productores van a poder anotarse, presentando la documentación, en el Instituto de Desarrollo Rural (IDR).

Agregaron que, en las oficinas de los municipios, se han anotado más de 2.000 productores que han solicitado el programa de empleo (Recuperagro), mientras que están operativo el Fondo de Transformación y se está avanzando el pago a los productores del seguro agrícola. Como la entrada en vigencia del

Recordemos que en Mendoza las heladas tardías dejaron un saldo 8.200 denuncias por daños en la dirección de Contingencias Climáticas. Sobre las estimaciones que ha realizado el estado, de las 80.000 hectáreas afectadas, con diferentes niveles de afectación, 54.000 hectáreas del total corresponden al cultivo de la vid, 23.000 a montes frutales y 2.500 a cultivos hortícolas.

Las voces de los productores

Mauro Sosa, director ejecutivo del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, señaló esto no ha respondido a lo que los productores han planteado en su momento. “Desde un primer momento, luego de las heladas de octubre, nos reunimos con el gobernador y le llevamos un petitorio de siete puntos, de los cuales dos de los cuales hoy están en vigencia. El capital de trabajo siempre está, como el Fondo de Trasformación”, explicó Sosa.

El directivo señaló que el espíritu de esta ayuda ya estaba dispuesto y se anunció después de las heladas, “para este crédito provincial se han modificado los montos y los plazos de pago, mientras que desde la Nación no hay nada en concreto”, puntualizó. El 7 de noviembre, Massa había anunciado que se implementaría una línea de créditos “a 18 meses, a tasa cero a través del Banco Nación y del BICE”, y otra “a 50 meses, con tasa fija al 48% y 18 meses de gracia”.

Para Sosa, uno de los temas importantes a tratar en la iniciativa local es el criterio de unidad económica pensado para brindar ayuda a os productores de hasta 20 hectáreas, porque con esta “medida no salva la situación de los productores de más de 20 hectáreas, que aportan el 80% de la producción, y en proporción tienen más problemas”.

En declaraciones a Los Andes, Yamil Tupalle había explicado que en su caso queda fuera de los beneficios por tener más de 20 hectáreas a su nombre. “Básicamente no accedemos a ningún beneficio, como si esos productores no sufrieran las consecuencias”, señaló. Tupalle consideró además que se debería tener en cuenta que ellos tienen mayores costos, porque entro otras situaciones cuentan con personal registrado.

En el caso de aquellos en los que la cantidad de hectáreas no es un limitante, Roxana Savoini aseguró que todavía no ha podido acceder a ningún beneficio. “Cuando intenté hacerlo a través del Fondo de Transformación, estaba bien y cumplía con los requisitos, pero necesito de un garante que tiene que tener una propiedad, ya sea una casa o una finca, y por cinco años queda comprometido como codeudor. No pudiendo acceder a ningún tipo de crédito brindado por el Fondo de Transformación”.

Por último, Ernesto Tagliavini había señalado que para poder ingresar al programa Recuperagro se debe cumplir con muchos requisitos. El monto del incentivo para contratistas afectados por las heladas equivale al 60% del Salario Mínimo, por seis meses. “Para inscribirse hay muchos requisitos y se ha puesto engorroso, porque la persona no debería tener planes sociales o solo permite algunos. La falta de información nos complica poder inscribirnos en tiempo y forma, ya que el día 12 se vence y han dado un cupo para 4.000 personas en la zona Este”, puntualizó.

El programa Recuperagro, es una asistencia económica para micro, pequeños y medianos productores agrícolas, contratistas, trabajadores registrados y desocupados hasta 4 personas por cada RUT de hasta 20 hectárea. Por un monto mensual de $ 34.740 y un cupo de 4.000 participantes, completando una inversión total de $ 833.760.000

Las medidas vigentes de ayuda para el agro

Desde la nación se comprometieron a una transferencia de Aportes No Reintegrables (ARN) por $1.500 millones, fondo que sería distribuido entre las provincias afectadas por las heladas tardías; a Mendoza le corresponderían $500 millones, de los cuales 200 millones serían girados al ejecutivo provincial y $300 a los municipios.

Mientras se aguarda el cumplimiento de la palabra empeñada por el ministro Sergio Massa, el 7 de noviembre, en nuestra provincia está vigente el financiamiento del Fondo de Transformación y Crecimiento para capital de trabajo, con el objeto de apuntalar las labores culturales para los productores agrícolas que fueron afectados por contingencias climáticas. El plazo de devolución es de 21 meses con un año de gracia. Entre los requisitos como garantía se necesita una hipoteca, una prenda o una fianza personal de hasta $1.000.000.

Valentina Navarro Canafoglia, Directora provincial de Agricultura, comentó: “Desde Mendoza, hemos impulsado una serie de medidas que vienen a contrarrestar la crítica situación por la que atraviesa el sector entendiendo que era necesaria una pronta respuesta a las necesidades de nuestros productores”.

Desde el marco de la Ley 9083, se exime el pago del impuesto inmobiliario y de los cánones de riego (superficial y subterráneo). En las zonas que fue declarad la Emergencia Agropecuaria, se eximirá nel 50% de la factura correspondiente, mientras que el ser declarado Desastre se exime al 100% la obligación del canon de riego.

También se prorroga hasta noventa días hábiles posteriores al vencimiento del período de emergencia los vencimientos de cuotas correspondientes a créditos otorgados por organismos financieros oficiales. En cuanto a la energía eléctrica, los productores en Emergencia recibirán una bonificación del 25% en las facturas correspondientes para riego agrícola.

Vale recordar que el 17 de noviembre, en la resolución 157, de la secretaría de Servicios públicos, se resolvió para los usuarios de Riego Agrícola acceder a los planes de pago para las facturas del servicio eléctrico con vencimiento noviembre y diciembre de este año en hasta seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un interés del 3% mensual. Con un costo estimad de eta mediada de unos $100 millones.