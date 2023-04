Economía ultima los detalles para el lanzamiento del nuevo “dólar agro”

Una batería de medidas cambiarias será anunciada el miércoles por el Ministerio de Economía, con una decisión base que será la creación de un “dólar agro”, centrado en la tercera etapa del “dólar soja”, cuyo valor debiera ubicarse en torno a los $300 para mantenerse en línea con la inflación.

Fuentes del Palacio de Hacienda confirmaron que durante entre el lunes y el martes se completarán las rondas de reuniones con los diferentes sectores para definir los aspectos normativos de las nuevas medidas, que además incluirían la unificación para las compras en el exterior con tarjetas de crédito y un esquema que reduzca la multiplicidad de tipos de cambio vigentes, como es el precio del dólar que pagan aquellos que, por ejemplo, quieren traer al país shows artísticos.

Con la referencia del tipo de cambio del dólar soja 2 a $ 230 que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2022, la tercera versión debiera ubicar la conversión en torno a los $ 300 para acompañar la evolución de la inflación.

Uno de los puntos a definir es hasta cuándo estará vigente esta alternativa. En principio sería hasta el 30 de mayo y para el resto de las economías regionales tendría mayor vigencia, aunque con algún tipo de diferenciación.

El programa pudo amplificarse luego del guiño favorable del FMI, que aceptó esta alternativa a cambio de evitar una devaluación brusca del tipo de cambio.

Si bien el organismo le liberó las manos al gobierno para llevar adelante esta política, a cambio le reclamó que no intervenga en el mercado a través de los dólares financieros y que avance en el ajuste fiscal.

El dólar soja 3 tiene como objetivo dar una señal de que no habrá una devaluación de magnitud y que ese es el mejor precio del dólar para vender su producción. Abril y mayo son justamente los dos meses de mayor liquidación de cosecha gruesa y sin esa zanahoria posiblemente se sienta con mayor fuerza la caída de la producción a consecuencia de la sequía.

De todas formas, una medida de este estilo no hace más que postergar la resolución del problema, dado que será mucho más profundo el bache en los meses de junio, julio y agosto, en pleno proceso electoral.

“Entendemos que (el dólar soja) alterará la estacionalidad, pero no sumará saldos liquidados (a diferencia de 2022) a razón de menores cantidades disponibles. Por este motivo, esperamos cierta profundización en el esquema de regulaciones a las importaciones”, señaló la consultora LCG.

La escasez de dólares suma todos los días un nuevo capítulo. Este viernes la Argentina deberá pagarle al FMI U$S 1.259 millones de dólares, que sumados a los U$S 2.700 millones que giró el viernes, representa una salida U$S 4.000 millones en una semana.

El desembolso de U$S 5.400 millones de la semana pasada se esfumarán en menos de un mes, ya que el viernes 14 se deberán pagar U$S 648 millones y el 21 U$S 681 millones. A esto se le deben sumar U$S 105 millones a otros organismos multilaterales, con lo cual se consumió todo el dinero que ingresó al Central tras la aprobación de la cuarta revisión.

En medio de este escenario, la autoridad monetaria inició abril con una venta de U$S 259 millones. Cabe apuntar que en esta salida influyó la compra por parte de YPF de U$S 286 millones para el pago de una Obligación Negociable. En el año la pérdida de reservas asciende a U$S 5.783 millones, lo que justifica la readecuación de metas en el acuerdo con el FMI.

En tanto en la plaza informa el dólar “Blue” retrocedió $3 y cerró su cotización en $ 392. El dólar MEP cayó 0,1% y completó la rueda en $ 396,94, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) subió el mismo porcentaje para ubicarse en $ 406,77.

El dólar oficial se depreció 0,55% y quedó en $ 217,44, al tiempo que el mayorista subió 0,65% a $ 210,37.

De esta forma la brecha entre el dólar “blue” y el oficial quedó en 80%, respecto del mayorista en 87%, y con relación a las opciones financiera quedó en 82% contra el MEP y en 87% contra el CCL.

Para el analista Gustavo Ber, los dólares alternativos siguen testeando la zona de $ 400 dado que las medidas anunciadas “no resuelven el fondo del desequilibrio cambiario”, aunque admitió que “podrían otorgar un alivio transitorio para calmar tensiones” en el corto plazo.