Ecogas pidió extender su licencia hasta 2047 y comprometió inversiones por US$ 76 millones

Distribuidora Gas Cuyana ( Ecogas ) , proveedora de gas natural en Mendoza, San Juan y San Luis, solicitó formalmente una prórroga de 20 años sobre su licencia de operación, que vence en diciembre de 2027.

Lo hizo en el marco de una audiencia pública organizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) , que también incluyó a las distribuidoras Gas del Centro y Naturgy Ban.

El pedido se fundamenta en la Ley Bases aprobada en 2024, que extendió de 10 a 20 años el plazo máximo de prórroga previsto originalmente en los contratos de concesión surgidos tras la privatización de Gas del Estado, en 1992. En el caso de Ecogas , la concesión alcanzaría hasta 2047 si la prórroga es aprobada.

Durante la audiencia, el director comercial y regulatorio de la empresa, Juan Salum , detalló que el área de cobertura incluye a Mendoza, San Juan y San Luis, abarcando 315.226 km² y 173 localidades. Según datos presentados, en 2024 la compañía entregó más de 2.651 millones de metros cúbicos de gas natural, lo que representó el 8,77% del consumo total del país.

Salum aseguró que desde el inicio de la concesión la empresa triplicó su base de usuarios , pasando de 231.246 en 1992 a 651.572 en la actualidad. En paralelo, la red de distribución se expandió de 5.330 km a más de 16.359 km. Además, destacó que el plan de inversiones previsto para el período 2025-2029 asciende a US$ 76,7 millones.

Uno de los hitos mencionados por el ejecutivo fue el abastecimiento sostenido a la localidad de Malargüe, en el sur mendocino, que quedó aislada del sistema nacional tras el declino de los yacimientos de gas en 1998. La empresa invirtió más de US$ 7 millones para construir una planta de GLP y una red de distribución propia, que continúa operando hasta hoy.

Salum solicitó que se eleve la recomendación favorable al Poder Ejecutivo Nacional, ya que cumplieron con el marco regulatorio, mantuvieron inversiones incluso en períodos de congelamiento tarifario, y garantizan la calidad del servicio.

Audiencia pública

La audiencia, presidida por el interventor del Enargas, Carlos Casares, se realizó con participación exclusiva de representantes de las empresas involucradas y de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas). No hubo exposiciones de usuarios ni organizaciones civiles, a diferencia de la audiencia realizada en mayo para otras tres distribuidoras.

El Enargas deberá ahora evaluar los pedidos y emitir una recomendación a la Secretaría de Energía, que tendrá un plazo de 120 días para tomar una decisión final.