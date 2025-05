Gas: cuál es el alcance en Mendoza del cambio en la Ley de Zona Fría

Hay que recordar que esta norma se amplió en 2021 y Mendoza ingresó en la categoría de “fría” donde ya estaba Malargüe y la Patagonia argentina. Lo que hace esta Ley es equiparar a los usuarios de gas que viven en lugares donde las temperaturas son bajas con un subsidio solidario que aportan todos los usuarios y que implica un descuento en la tarifa de gas de entre 30% y 50%. Así, el dinero no sale de las arcas de la Nación sino que es pagado por los consumidores ya que no poseen la misma necesidad de calefacción que tienen los que viven en lugares fríos que los que están en sitios cálidos.

Sin embargo, el Régimen de Zona Fría subsidia el mayor consumo por las bajas temperaturas y no por el ingreso de las familias. En esta línea, es probable que muchas personas que tienen construida una casa atrás o arriba para sus hijos, padres o subalquilar pueden tener dos medidores y estar muy lejos de no precisar una ayuda. “La Ley de Zona Fría no se rige por el poder adquisitivo del usuario sino por la temperatura de la zona donde se habita”, precisó Vadillo. En Mendoza, los beneficiarios del Régimen son 419.000 y todavía no se sabe cuántos podrían quedar afuera. No obstante, Ríos aclaró que los usuarios podrán hacer los reclamos correspondientes luego de haber sido afectados.

Desde Tierra del Fuego, Moisés Solorza –exministro de Energía de esa provincia y especialista en temas de Petróleo y Energía- destacó que el Gobierno pretende decir que quien posee dos medidores es rico y debe pagar más. “Eso no necesariamente es así, por un lado, y por el otro, la Ley de Zona Fría subsidia a todos por igual debido a la mayor necesidad de calefacción”, destacó el profesional. Desde su punto de vista, este es el primer avance para desarmar una norma que nada tiene que ver con la necesidad de motosierra y se preguntó sobre qué harán los gobernadores sobre este punto que afecta a los usuarios residenciales. Vadillo agregó que el mayor consumo de los usuarios de regiones frías tiene que ver con la temperatura y no con el poder adquistivo.

Desde Protectora, Ríos explicó que por el momento no se modifica la Ley sino que se ajustan los requisitos ya existentes a casos no contemplados anteriormente. De todas maneras, la profesional explicó que existe la posibilidad de que se judicialice la resolución planteada por la Secretaría de Energía y que como asociación el miércoles participarán de una reunión con el resto de agrupaciones de Defensa al Consumidor para evaluar la situación. “En la propia Ley se le da potestad a la autoridad de aplicación de modificar o ajustar parámetros”, puntualizó Ríos.

En este marco, la modificación enciende una alarma porque se podría afectar a personas con bajos niveles de ingresos. “Se trata de unan mercantilización del servicio que lo toma como mercancía y no como un derecho humano”, advirtió Solorza. Vadillo, por su parte, observó que la resolución afecta a una Ley sancionada por el Congreso. De este modo, se debería haber cambiado el cuadro tarifario en lugar de modificarla con criterios que mezclados.