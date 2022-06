Dos días para comprar un televisor Smart TV de hasta 50″ en cuotas de menos de $4.400

Para quienes aún no han elegido el regalo para el Día del Padre y piensan que un televisor puede ser una excelente opción, el Banco Nación ha lanzado dos días de promoción, para poder elegir uno entre cuatro modelos de fabricación nacional y pagarlo en hasta 18 cuotas, con 0% de interés. Los clientes de la entidad podrán, también, optar por una gran variedad de modelos fuera de la promo y abonar en 6, 12 o 18 cuotas fijas, con una TEA (Tasa Efectiva Anual) del 48,23%.

El especial televisores, de la Tienda BNA, que está vigente hoy y mañana, ofrece cuatro televisores de fabricación nacional, que se pueden pagar en 3, 6, 12 o 18 cuotas sin interés: un Smart Tv 42″ Fhd Quint, a $49.999 (con 11% de descuento) o 18 cuotas sin interés de $2.777,72; un Smart Tv 50″ Uhd 4K Frameless Quint a $78.999 (con 10% OFF) o 18 cuotas sin interés de $4.388,83; un Smart Tv 43″ Fhd Frameless Quint a $51.999 (13% OFF) o 18 cuotas sin interés de $2.888,83; y un Smart Tv 32″ Hd Quint a $33.999 (11% OFF) o 18 cuotas sin interés de $1.888,83.

Fuera ya de la promoción por estos dos días, la Tienda BNA tiene una mayor variedad de opciones. Si lo que se tiene en mente es una pantalla de buen tamaño, los precios de las de 50 pulgadas parten de los $67.999 (con un descuento del 22% sobre los $86.999 del valor normal), para un Smart Tv Sansei Tds2150ui Led 4K Uhd 50. Este modelo se puede comprar en hasta 18 cuotas fijas de $4.986,22. También se encuentra uno Smart Tv Philco 4K 50′' Pld50hs22pi, con un 21% OFF sobre los $99.999, lo que lo deja en un precio de $78.999 o 18 cuotas fijas de $5.792,82.

Sin embargo, también se pueden encontrar opciones más accesibles, desde los $30.999 o 18 cuotas fijas de $2.273,09 en el caso de un Tv Led 24 Pulgadas Philips 24Phd5565/77 Hdmi Rca. Y si se prefiere uno un poco más grande, el más barato de 32 pulgadas es el Tv Led 32 Philips 32Phd682577 que, con una bonificación de 35% (su precio habitual es de $54.999), se puede comprar por $35.999 o 18 cuotas fijas de $2.639,73. Y, ya en las 43″, un Smart Tv Quint 43 Qt1-43frameless Full Hd Youtube Hdmi Usb, cuyo precio de $ 51.999 se puede abonar en 18 cuotas fijas de $3.812,97.

Y si papá es de los que delira con esas pantallas que hacen sentir al espectador que se encuentra dentro de un cine, en la Tienda del Banco Nación hay un Smart Tv Samsung 85″ Qn85a Neo Qled 4K Zf en $699.999 o 18 cuotas fijas de $51.329,37. Y otro Smart Tv Samsung 75″ Neo Qled 8K Uhd Serie Qn800a en $999.000 o 18 cuotas fijas de $73.254,45.

Para conocer todos los modelos disponibles (también hay accesorios), sus características, precios y posibilidades de pago, hay que ingresar en la página de la TiendaBNA.