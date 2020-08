Dólar hoy: qué esperar para el dólar, luego del acuerdo con los bonistas

El dólar cotiza en $71,86 para el segmento comprador en el promedio de bancos, y se vende en $76,84, que asciende a $99,89 si se le suma el impuesto País. En el banco Nación la divisa se compra en $71,50, y se venden en $76,50 ($99,45 con el 30% de recargo).

En el mercado paralelo, e ilegal, la divisa se alejó de su máximo histórico de $140 para la venta este martes, luego de que se anunciara un principio de acuerdo con los bonistas más importantes del País, y se vendió en $128, valor que mantiene este miércoles. Para la compra la cotización alcanza los $123.

En tanto que en otros instrumentos destinados a obtener dólares, pero que no implican la compra directa, como son el “dólar bolsa” (se compran títulos en pesos, y luego se venden en dólares, en el país) o el “contado con liqui” (se compran títulos en pesos y luego se venden en dólares en el extranjero), la cotización es más baja que la del blue, pero más alta que el promedio de bancos. Para vender dichos títulos hay que esperar un “parking”, es decir cinco días, y a la fecha las mismas darían un resultado de $116,35 por dólar “bolsa”, y $ 119,25 por el “contado con liqui”.

Dólar en alza

El economista de Value International Group, Daniel Garro, explicó que el valor de la divisa tanto en el mercado informal como en los bancos hoy es bajo, el país no espera un ingreso de dólares fuerte en los próximos meses (el grueso de la cosecha ya está llegando a su fin), y el Gobierno tenderá a restringir aun más el acceso a la divisa.

Garro explicó que este no fue un acuerdo definitivo, y aunque colaboró en quitarle presión a la divisa en el mercado paralelo, se adelantaron las fechas de pago de la deuda, y el Ejecutivo tendrá que juntar la mayor cantidad de dólares en el menor tiempo posible para poder pagarlos.

Por otro lado, aún está pendiente el pago al Fondo Monetario Internacional, y una posible refinanciación de esa deuda, otra razón más que tendrá el Gobierno para restringir la compra de divisas, quizás no desde lo formal (ampliando el cepo), pero sí con distintas trabas que hacen que, en ocasiones, los bancos deban cerrar el acceso web para poder reconfigurarse.

“El acuerdo estaría, por lo menos de palabra cerrado, luego habrá que afinar los conceptos legales, y era lógico que el dólar bajara. Pero hubo un cambio en el perfil de vencimientos y la Argentina va a tener que pagar mucho más dinero, antes, pero el país tuvo que aceptar para evitar complicaciones en cualquier arreglo con el Fondo, que hubiera sido mucho más grave”, explicó el especialista.

La propuesta inicial del gobierno fue de u$s39,8 -por cada USD 100 nominales-, los bonistas contraofertaron con u$s62,9, y se cerró en u$s54,8, por lo que “en definitiva, el Gobierno tuvo que acercarse a lo que los acreedores pidieron, y no pudo cambiar las cláusulas de ejecución colectiva, que implican que si Argentina no cumple con cualquiera de ellos, entra en default más rápdamente, no se pueden dividir los bonos”.

“Era lógico que el dólar bajara, ni bien se conociera este acuerdo, pero el mercado tiene un piso (que se ubicó en alrededor de $125), porque a Argentina no le van a llegar dólares frescos de ningún lado, tendrá recursos por el superávit comercial, en la medida en que continúe con el cepo, y algún otro ingreso que pueda venir de organismos internacionales para la obra, más u$s5 mil millones que el FMI está dando a algunas naciones para la pandemia, pero no más que eso, y como el acuerdo implica pagar antes, a la Argentina se le va a complicar reunir el dinero”, agregó.

Para Garro, “con la cantidad de dinero emitido, la presión sobre el tipo de cambio va a seguir siendo alta”, y quienes puedan comprar con la cotización actual, sin importar el mercado en que lo adquieran, deberían hacerlo, porque claramente seguirá en alza.

Riesgo País

“Está claro que siguen existiendo restricciones en la compra de divisas, con lo cual el dólar no va a descender, y seguimos teniendo problemas de divisas. Sí deberíamos considerar una baja considerable en el Riesgo País”, comentó por su parte José Vargas, titular de Evaluecon, y agregó, que “este cierre de acuerdos es una condición necesaria pero no suficiente para la mejora de la economía Argentina” porque restará cerrar acuerdos con el FMI, y luego con el Club de París.

Efectivamente, luego del anuncio, el riesgo país de la Argentina se desplomó casi 10% y quedó a un paso de perforar los 2.000 puntos básicos.

El indicador medido por la banca JP Morgan cedió hasta las 2.027 unidades, minimos desde mediados de febrero pasado, luego de que el Gobierno confirmara que alcanzó un acuerdo de reestructuración de deuda por unos u$s65.000 millones.