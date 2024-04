Dólar hoy en Mendoza: tras el ajuste, ¿qué opción es la más económica?

La apertura del negocio cambiario callejero este jueves está signado por un pequeño retroceso del valor del dólar blue. Luego de un avance el martes de $23, ayer la divisa paralela se retrajo $ 5. Hoy 18 de abril, el precio de la divisa norteamericana en las calles del centro de Mendoza es de $1.033 para la venta, mientras que en las cuevas lo compran a $ 1.010.

Hace un año, la cotización del billete del “mercado negro” en nuestra provincia era de $ 401 para la venta, luego de un salto de $ 9 en el inicio de la semana porque “hubo una gran demanda de billetes”, habían comentado los arbolitos. Con este valor el dólar paralelo era $ 34 más caro que el dólar ahorro. Justo un año después, con el cambio económico mediante, la suba de la cotización paralela fue de 157.61%.

Actualmente desde el primero de marzo, cuando alcanzó los $1.050, el dólar blue había mantenido una meseta que lo llevó por debajo de los $1.000 y redujo la brecha con el dólar mayorista por debajo del 15%. Actualmente, el dólar mayorista tiene un valor de $ 869,50, empujando la brecha con el blue a 18,45%.

Tras el ajuste diario de mercado oficial, de cincuenta centavos sobre la cotización del día anterior, el valor de apertura de la rueda de negocios en el Banco Nación es de $ 888 para la venta (el promedio de venta en los otros bancos es de $ 912,62); en tanto que para la compra es de $ 848.

Con aplicación de impuestos (30% de impuesto país y 30% de ganancias), en el Banco Central cotiza a $ 1.420,80, valor que también equivale al valor de dólar tarjeta o solidario. En el 2023, el dólar ahorro aumentó $1022,04, este es el tipo de cambio que rige para las transacciones (compra de bienes o servicios vía tarjeta de crédito o débito) en el exterior; incluso para el pago de plataformas como Netflix o Spotify.

El Banco Central (BCRA) ayer compró U$S 198 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), por lo que en abril acumula compras por U$S 2.393 millones; con lo que las Reservas Internacionales se ubican ahora en U$S 29.466 millones.

Por otro lado, el dólar MEP y el Contado Con Liquidación (CCL) también continuaron su tendencia alcista. El valor del MEP cayó de $ 1.032,22 a $ 1.021,16, valor que aún lo sostiene como la opción más económica del mercado para la comprar de divisa norteamericana. Mientras que el CCL también sufrió un retroceso en su cotización pasando de $ 1.076,96 para la venta a $ 1.062,61.