Dólar hoy en Mendoza: el blue vuelve a bajar, ¿a cuánto cotiza?

La jornada de hoy, 19 de abril, marca un nuevo descenso en el valor del dólar blue en el mercado cambiario informal en las calles del centro de Mendoza, donde se cotiza a $1.028 para la venta, mientras que en las cuevas lo compran a $1.005, tras el salto del martes de $23.

Hace un año, el precio del dólar “mercado negro” en nuestra provincia era de $401 para la venta, luego de un aumento de $9 al inicio de la semana debido a una alta demanda de billetes, según comentaron los vendedores informales. En ese momento, el dólar paralelo estaba $34 más alto que el dólar oficial. Un año después, con los cambios económicos, la cotización paralela ha aumentado un 157,61%.

Desde el 1 de marzo, cuando alcanzó los $1.050, el dólar blue ha mantenido una meseta por debajo de los $1.000, reduciendo la brecha con el dólar mayorista a menos del 15%. Actualmente, el dólar mayorista se sitúa en $869,50, lo que amplía la brecha con el dólar blue al 18,45%.

Tras el ajuste diario del mercado oficial, con un incremento de cincuenta centavos respecto al día anterior, el valor de apertura en el Banco Nación es de $888 para la venta (con un promedio de venta en otros bancos de $912,62), y de $848 para la compra.

Dólar hoy cotización

Incluyendo impuestos (30% de impuesto país y 30% de ganancias), en el Banco Central se cotiza a $1.420,80, que equivale al valor del dólar tarjeta o solidario. En 2023, el dólar ahorro aumentó a $1022,04, siendo este el tipo de cambio aplicado para transacciones en el exterior, como la compra de bienes o servicios mediante tarjeta de crédito o débito, e incluso para el pago de plataformas como Netflix o Spotify.

El Banco Central (BCRA) realizó ayer compras por un total de U$S 198 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), sumando así U$S 2.393 millones en compras durante abril, lo que eleva las Reservas Internacionales a U$S 29.466 millones.

Por otro lado, tanto el dólar MEP como el Contado Con Liquidación (CCL) también experimentaron un aumento. El valor del MEP disminuyó de $1.032,22 a $1.021,16, manteniéndose como la opción más económica para la compra de divisas en el mercado. Mientras tanto, el CCL también registró un descenso en su cotización, pasando de $1.076,96 a $1.062,61 para la venta.

