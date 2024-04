Bajó el dólar blue: a cuánto cotiza este viernes en Mendoza

El dólar blue abrió, en la última jornada de la semana corta, con una leve reducción con respecto a ayer. En Mendoza, este viernes, cotizó en un comienzo a $980 para la compra y $1.000 para la venta, cuando ayer se ubicaba en los $985 y $1.008, respectivamente. Pero cerca del mediodía, profundizó su caída y su valor es de $950 y $980.

Si bien el descenso no es tan marcado, confirma la tendencia a la baja, con leves repuntes, que viene mostrando en las últimas semanas. En lo que va de 2024, ha tenido un aumento del 153%, en comparación con el mismo período de 2023, cuando la inflación a febrero supera el 276%.

La brecha entre el dólar blue y el oficial sigue siendo pequeña. Hoy, en el Banco Nación, tiene un valor de $841 para la compra y $881 para la venta. Sin embargo, lo que tiene en alerta es el posible impacto de la facilitación de las importaciones podría tener en otras cotizaciones: el MEP o Bolsa y el CCL o contado con liquidación. Esto, porque se estima que el CCL podría sumar una demanda en torno a los US$ 2.000 millones. Por lo pronto, hoy el CCL se ubica en los $1.059,44 y el MEP en los $995,89.

En cuanto al dólar tarjeta o turista, que es el que se aplica a las compras o pagos de servicios en el exterior -también para quienes tienen la posibilidad de comprar US$ 200 mensuales para ahorro-, y surge de aplicar el 30% sobre la cotización oficial, hoy alcanza un valor de $1.409,60.

Cabeza chica

Aunque para la Reserva Federal de Estados Unidos todos los billetes en circulación son válidos y, por lo tanto, tienen el valor que indica el papel, en el mercado paralelo -cuevas o arbolitos- se suele pagar un monto inferior por aquellos de US$ 100 emitidos antes de 1996, en los que la imagen del expresidente estadounidense, Benjamin Franklin, tiene un tamaño menor que en sus versiones más nuevas y por eso se le llama de “cabeza chica”.

Por estos billetes se suele pagar un 3% menos, lo que, con la cotización de hoy, implica unos $30 menos por cada US$ 100. El mismo porcentaje de reducción se aplica a los de menor denominación, como US$ 20 y US$ 50.