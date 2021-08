Dólar blue: ¿Se viene un tope en la cotización antes de las elecciones?

Luego de que el dólar blue cerrara la jornada del miércoles con una cotización de $182 y las medidas del Banco Central que podrían influir en el mercado paralelo, se encendieron las alarmas para las autoridades nacionales. Es que a poco más de 20 días de las PASO, Alberto Fernández pretende “un dólar quieto y una inflación que se desacelere”, por lo que ya han fijado el límite que saben que no debería sobrepasar la divisa en el mercado ilegal para que eso pase.

Así lo ha publicado IProfesional. Sabiendo que la cotización paralela tiene una influencia en la dinámica económica, desde el equipo económico que comanda Martín Guzmán admitieron que el funcionario tiene claro el límite que no puede sobrepasar de cara a las elecciones: “No más de $190. A lo sumo $195; no más”.

“No queremos que pase la línea de lo que fue el descontrol del año pasado”, agregó la misma fuente en off the record. Se trata de una “barrera psicológica” para no repetir lo que sucedió en octubre de 2020, cuando el valor en el mercado blue llegó a $195.

Los riesgos del dólar blue en el corto plazo

El dólar siempre es una alternativa de ahorro para los pequeños consumidores, sin embargo, con todas las restricciones que existen para comprar de manera legal, cupo de 200 dólares y 65% de impuestos, entre otros, el mercado paralelo es una de las opciones vigentes, más allá de su ilegalidad.

Con una cotización cercana a su máximo del año ($185 del 23 de julio), especialistas consultados por el mencionado medio advierten que puede ser una mala inversión para el corto plazo. “El que compró a $185 y lo hizo para el corto plazo, perdió. Ni hablar si se le suma la tasa de interés o la inflación. En general, el que compra blue es para hacer un ‘canutito’ y esperar. El mejor aliado es la paciencia”, sostuvo Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI.

La cosa cambia si la compra se realiza a mediano o largo plazo. Elizondo destacó que “la moneda argentina tiende a depreciarse”, por lo que si se compró en los picos de $185 o $195, con el paso del tiempo no se pierde.

Poniendo foco en la volatilidad del mercado paralelo, la compra de dólar blue para el corto plazo puede ser una operación de riesgo ya que “hay una brecha muy alta y muchos signos de interrogación”. “Depende de cada inversor, por cuánto tiempo decidió entrar en dólares, para qué y si tiene apuro o no”, completó.

Las previsiones de los expertos

Conforme al último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, del que participan 41 expertos, el valor del dólar para el mes de diciembre de 2021 podría llegar a los $107,1, mientras que para fines de 2022 la cifra llegaría a $153,5.

Esta proyección es sobre el valor de la moneda estadounidense en el mercado oficial, por lo que habría que sumarle el 65% de impuestos. Así, en los bancos el dólar “solidario” podría cotizar a $176,71, a $8 pesos de los $168,71 con los que cerró el miércoles. Si al mercado paralelo se le aplica la misma variación del 4,74%, su valor superaría los $190, aunque bien se sabe que su valor no se mueve de manera lineal.