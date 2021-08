Dólar: este es el valor que tendrá en diciembre según más de 40 especialistas

Cada mes, el Banco Central publica los pronósticos de 41 participantes de su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), entre quienes se cuentan 27 consultoras y centros de investigación locales, 12 entidades financieras de Argentina, y 2 analistas extranjeros 1. En el mismo se incluyen análisis sobre el tipo de cambio, la inflación, tasas de interés y el déficit fiscal.

Así, los especialistas señalaron que esperan, en promedio, una inflación acumulada de 48,2% para diciembre de este año, y la tendencia alcista continuaría para 2022, donde se espera que los precios se incrementen hasta alcanzar el 42 hacia fines de ese año, para 2023 cabría esperar una pequeña desaceleración, pero de todas maneras esperan una inflación muy alta, en torno al 36%.

Por otro lado, quienes participan del REM esperan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2021 de 6,8% luego de registrarse en 2020 una caída de 9,9% interanual. Para este mes, además, pronosticaron una tasa BADLAR de bancos privados de 34,1% similar a la registrada en el mes de julio. Se evidencia una tendencia estable de las previsiones mensuales hasta fines de año, ascendiendo el nivel de la tasa hasta 34,5%.

¿Qué pasará con el dólar?

Las y los analistas del REM ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que alcance $107,1 por dólar en diciembre 2021, contemplando que se ubique en $153,5 por dólar a fines de 2022.

Esta proyección se basa en el valor de la divisa en el mercado oficial, a la que habría que sumarle los impuestos del 65% para quienes buscan comprar en los bancos para atesoramiento, y se superaría ese porcentaje luego en el mercado paralelo o blue. De modo, que cabe esperar que la divisa supere los $176,71 en los bancos, para el llamado “dólar solidario”, o el que incluye impuestos, que a la fecha se ubica en un promedio de $168,30, y en consecuencia aumentará el dólar bolsa, y el paralelo.

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), quienes participan del REM estiman que para 2021 ascenderían a US$ 67.274 millones, incrementándose en US$ 842 millones con relación al último REM y US$ 12.390 millones superior a lo registrado en 2020 (US$ 54.884 millones).

En tanto, el valor de las importaciones (CIF) del año 2021 se ubicaría en US$ 55.018 millones, esto es US$1.627 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y US$ 12.662 millones mayor al dato evidenciado en el último año (US$ 42.356 millones). Las y los integrantes del TOP-10 estimaron un valor superior de importaciones anuales: US$57.105 millones.

Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario que realizan las consultoras económicas para 2021 disminuyó hasta $ 1.545 miles de millones tras registrarse un déficit de $ 1.750,0 miles de millones en 2020. Asimismo, las y los analistas prevén un déficit de $ 1.554 miles de millones para 2022. El promedio de las y los 10 pronosticadores más precisos en el pasado para esta variable indica un déficit proyectado de $ 1.421 miles de millones para 2021.