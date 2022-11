“Dólar agro”: la vitivinicultura cuestiona el tiempo de aplicación y la falta de precisiones

Una de las medidas extraordinarias anunciadas por Massa para asistir a los productores afectados por las heladas tardías de los pasados lunes 31 de octubre y martes 1 de noviembre, fue la de un dólar diferencial para fomentar las exportaciones. Se trata algo que sectores como la vitivinicultura venían reclamando desde hace tiempo. Sin embargo, el tiempo de aplicación y la falta de precisiones desalientan bastante las expectativas.

En el marco del Plan Integral de protección a economías regionales, el Ministro de Economía de la Nación sostuvo que entre el 20 de noviembre al 30 de diciembre, las economías regionales afectadas podrán acceder a un tipo de cambio diferencial, denominado “dólar agro”. Inicialmente requiere de dos condiciones: un contrato entre los exportadores y los productores para garantizar que va llegar el beneficio; y la participación en el programa Precio Justo, para garantizar el abastecimiento en Argentina.

Como lo explicó Jorge Day, economista de Fundación Mediterránea (Ieral), esta medida surge para paliar el atraso cambiario. “Desde 2021, el dólar oficial, el que usan los exportadores, ha venido aumentando menos que la inflación. Esto implica que el costo argentino en dólares sea más elevado. Cuando esto sucede, el exportador tiene menos rentabilidad y le puede pagar menos al productor. Ese es un problema por el que se viene reclamando desde hace tiempo”.

El economista señaló que la medida presenta algunos interrogantes. Además de la falta de precio a la que se liquidarían las exportaciones, enumeró: “Una es el momento en el que se instala este dólar, porque no todos los productos afectados por las heladas se exportan en ese periodo. Hay algunos sectores que no lo van a poder aprovechar”.

“Por otro lado, para poder acceder, los exportadores deben mostrar un contrato donde parte del beneficio va a los productores. En el caso de las vitivinicultura debería ir a los viñateros, pero la cosecha ya pasó y no sabemos cómo va a ser el mecanismo para que se traslade al productor”, continuó. Y por último, agregó: “También es obligatorio estar dentro de Precios Justos, lo que conlleva otra complicación administrativa”.

Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación, pasó este lunes por Mendoza para anunciar una serie de medidas para paliar los daños ocasionados en los sectores productivos, principalmente de provincias cordilleranas, por las heladas tardías de los pasados 31 de octubre y 1 de noviembre, en el marco del Plan Integral de protección a economías regionales. En este sentido, una de ellas fue el fomento a las exportaciones a través de un cambio diferencial. Se reunió con el Gobernador Rodofo Suárez , con políticos y empresarios de la vitivinicultura. Foto: Orlando Pelichotti

La opinión del sector vitivinícola al “dólar agro”

Desde el sector vitivinícola, las fuentes consultadas por Los Andes marcaron algunos aspectos positivos y otros negativos de la medida. En lo que coincidieron todos es que el periodo de 40 días puede llegar a ser insuficiente para la industria.

“¿Por qué se hace por un periodo corto y no por un año o más? Lo que pasa es que en el Gobierno consideran que si se aumenta el precio del dólar para estos productos que se exportan, todos alimentos, puede generar un salto inflacionario. Por eso no hacen una devaluación y otorgan una cotización un poco más alta por unos días. No lo hacen por más tiempo porque se contradice con la filosofía de no generar un alto impacto en la inflación”, argumentó Jorge Day.

Patricia Ortíz, presidenta de Bodegas de Argentina (BdA), sostuvo que han tomado de manera muy positiva la rápida reacción de las autoridades ante la crisis del sector. “Vamos a ver cómo funciona este dólar, porque nosotros no somos un commodity como la soja que puede liquidar cuando quiere, sino que tenemos una periodicidad en las ventas y no es que vamos a poder vender de golpe todo. Los mercados no funcionan de esa manera para los productos con marcas”, opinó.

“Que se piensen medidas es algo bueno y vamos a seguir trabajando en conjunto. Esperamos la letra chica de todos los anuncios para tener una próxima reunión y seguir acercando las necesidades puntuales que tenemos para poder materializar soluciones lo antes posible”, declaró Ortíz.

En tanto, Nicolás Vicchi, subgerente de Acovi (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas), rescató que la iniciativa busca ayudar, aunque reparó en que “las características de la vitivinicultura respecto al mercado externo hacen que se necesite un tipo de cambio unificado, competitivo, predecible y estable”, ya que el mercado internacional requiere estabilidad en los precios para poder competir.

“Si la medida fuese coyuntural debería durar mínimamente un año. Coincidimos en que, por la situación, todos estos beneficios tienen que llegar al productor, pero, para eso debería extenderse”, consideró.

Por su parte, Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, comentó que están en un proceso de evaluación de las medidas anunciadas. “Nos hacen falta precisiones en todas las líneas, principalmente en la del dólar, porque no se conoce el precio y vamos a tener solo 40 días para este beneficio. No sabemos si se tuvo en cuenta que la vitivinicultura tiene un proceso de comercialización muy distinto al de otras economías regionales, el cual lleva un tiempo y no necesariamente se enmarca en ese periodo”, sostuvo.

Asimismo, Sosa cuestionó el alcance que puede llegar a tener la medida: “Una de las condiciones es la de integrar al productor. Hay casos en los que sí hay productores que abastecen a una bodega que exporta y ahí le puede llegar, pero hay bodegas que son sus propios proveedores y en esos casos no podrán participar. La otra condición es la participación en el mercado interno, pero hay casos en los que no cuentan con vinos fraccionados para ese segmento o son solo productoras de granel. Falta claridad para poder llevar tranquilidad al sector”, cerró.