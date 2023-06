Día del Padre: cuotas sin interés y reintegros de hasta $6.000, en electrónica, viajes y gaming

Este año, el Día del Padre, coincidirá con un fin de semana XXL, por lo que las familias argentinas tendrán la oportunidad de celebrarlo, además de con un regalo, con una salida especial, visitas a algún local gastronómico y quizás hasta un viaje corto.

Para ello, diversas marcas ya ofrecen cuotas sin interés y reintegros de hasta $6.000 en algunas categorías especiales.

¿Qué regalarle a Papá este año? Todas las opciones

Por ejemplo, Carrefour preparó un catálogo especial para conseguir los mejores regalos: algunas de las ofertas incluyen cafeteras Dolce Gusto, cavas de vinos, kits de herramientas, afeitadoras, laptops y bicicletas; todo con posibilidad de 3 cuotas sin interés y 6 cuotas sin interés en algunos casos, todos los detalles están disponibles en la web oficial de Carrefour.

También, está activa la promo Especial Gaming, en la que se pueden encontrar teclados, sillas, joysticks, auriculares y mouses - entre otros - a precios de descuento y con posibilidad de pago en 3 cuotas sin interés.

Los papás modernos esperan regalos distintos a los de las décadas pasadas.

Descuentos con algunos bancos

El próximo Domingo 17/06, quienes tienen tarjetas de débito del Banco Comafi, podrán ahorrar hasta un 30% (con tope de reintegro $5.000) en restaurantes.

En indumentaria y accesorios, los beneficios son:

Tienda Comafi: desde 5/06 hasta el 11/06, 18 cuotas sin interés en productos seleccionados: herramientas, relojes, tecno, etc.

y del 11 al 16 de Junio: Shoppings y marcas adheridas

35% con Tarjetas de débito Banco Comafi, con tope de reintegro $6000 20% con Tarjetas de crédito Banco Comafi, con tope de reintegro $3000 + 3 cuotas sin interés 25% con tarjetas de crédito Comafi UNICO, con tope de reintegro $4000 + 6 cuotas sin interés

Principales shoppings adheridos: Unicenter, Galerías Pacifico, Patio Olmos, Las Toscanas de Canning, La Barraca Mall: Style Store-Swatch, Juleriaque, Macowens, Devre, Arredo.

Por su parte, el Banco Columbia, ofrece a su vez, promociones con las tarjetas de crédito Visa y Master, entre el 12 y el 18 de junio, en algunas tiendas:

30% de ahorro en Macowens (Tope $5000)

30% de ahorro en DEVRE (Tope $ 5000)

10% de ahorro (Sin tope) y 12 cuotas sin interés en JULERIAQUE

30% de ahorro en VINOTECAS (Tope $5000)

Además, entre el 17 y el 18 de junio inclusive, el mismo banco ofrece un 30% de descuento en restaurantes, con un tope de $3.000.

Para quienes quieran comprar online, Tienda Columbia, tendrá 12 cuotas sin interés del 12 al 18/06 con tarjetas VISA/MC Columbia.

Mientras que con Ualá, se podrá comprar con un 10% de descuento en Samsung y un 15% en Macstation (sin tope); en Seven Sport y Chelsea, 15% de descuento todos los miércoles, con tope; y para la categoría Perfumería, de lunes a viernes pagando con QR, la app de pagos ofrece descuentos del 30% en Farmacity, Get the Look y Simplicity.

De regalo, un viaje para Papá

Ualá ofrece descuentos específicos en la categoría turismo:

JetSmart - 20% de descuento en rutas nacionales en el sitio web usando el código UALA y abonando con tarjeta Ualá, sin tope.

Booking - 5% de reintegro acumulable con otras promociones.:

Descuentos con el Banco Nación

“Se viene, se viene Semana del Padre”, así anuncia el banco que entre el 10 de junio y el 18 de junio, ofrecerán hasta 30% de descuento (con tope de devolución por compra de hasta $ 4.000) y 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.

Además, pagando con Modo BNA+, se sumará otro 20% de descuento (con tope de devolución por compra de hasta $ 4.000).

Ver comercios adheridos, hay 412 opciones en el Gran Mendoza y 292 en San Rafael.

