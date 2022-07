Día del Amigo: así podés planear un viaje “en cuotas”, y sin tarjetas de crédito

Se acerca el día del amigo, y, además de planificar una salida para celebrar esta fecha, es un momento ideal para proponer hacer un viaje con amigos y compartir una experiencia única.

Pero en la Argentina de los cepos y las cuotas, existen algunas alternativas para igualmente pagar un viaje mes a mes y que no se haga tan pesada la carga. La primera, consiste en “comprar millas”; una segunda opción es adquirir las gift card de las aerolíneas, y la cuarta y quinta tienen que ver con pagos en una sola cuota para luego refinanciarlos o créditos bancarios tradicionales.

Todas las alternativas para viajar en cuotas:

Los clubes de millas permiten juntar millas todos los meses para luego poder canjear un pasaje. Para congelar su precio, Smiles ofrece Viaje Fácil, un servicio que permite reservar su pasaje con 11 meses de anticipación, aún si no tenés millas, y confirmarlo hasta 60 días antes de volar. En caso de ver una promoción atractiva, nuestra recomendación siempre es aprovecharla utilizando Viaje Fácil.

De hecho, para prepararse para el Día del Amigo, Smiles ofrece sólo por el día de hoy, la posibilidad de suscribirse a Club Smiles a través de Club Múltiple. Los clientes podrán asociar de 2 hasta 5 amigos en simultáneo a Club Smiles 1000, a una tarifa promocional de $950 por los primeros 6 meses, sólo con sus DNI y, una única tarjeta de crédito. En tres simples pasos, cada miembro podrá empezar a juntar millas todos los meses para poder alcanzar ese viaje con amigos soñado.

Por otro lado, Jetsmart ofrece coprar “gift card” en cuotas, y luego utilizarlas para abonar el viaje. Según explicaron desde la aerolínea. “Las gift se puede comprar y sirve para cubrir tarifa aérea del destino que sea (nacional o internacional), luego, los impuestos y tasas se cancelan con tarjeta”.

Una tercera alternativa es financiar un viaje al exterior, con un crédito bancario. En este caso, hay que tener en cuenta que las tasas rondan el 64% y el costo financiero total (CFTTNA), con impuestos incluidos supera el 111%.

La cuarta opción para financiar viajes al exterior, es pagar el mínimo de la tarjeta, y luego elegir algunos de los planes que ofrecen las empresas emisoras para cuotificar consumos (Plan V de Visa o la opción de Mastercard). En este caso, el Costo Financiero Total, Tasa Nominal Anual con IVA será del 72,09%.

Influencers de Brasil en Ushuaia

Tips para un viaje inolvidable con amigos

Para los que todavía no han viajado en grupo, puede parecer abrumador organizar y ponerse de acuerdo. Por eso, te compartimos 6 tips para planificar un viaje inolvidable:

1- Elegir el destino: Sin ir a la especificidad de a dónde exactamente querés viajar, si es importante poner en común qué tipo de viaje quiere hacer cada uno. ¿De relax o de aventura? ¿Playa o ciudad? ¿Un lugar histórico o moderno? De no llegar a ponerse de acuerdo, hay destinos que ofrecen opciones que se adaptan a distintos gustos. Optar por uno de ellos, puede ser una gran alternativa. Por ejemplo: Río de Janeiro o Barcelona, son una excelente combinación playa y ciudad.

2- Hablar de presupuestos: Saber con cuántos recursos cuenta cada uno es importante para que no se generen tensiones en el momento de decidir sobre gastos. También, para tener una aproximación de qué y cuántos destinos podrían conocer, qué actividades podrían costear, qué tipo de alojamiento es el más conveniente, etc. Según cuánto deseen gastar, se puede optar por hotel, hostels con cuarto privado o compartido y/ o departamento.

3- Dividir tareas: Ya sea en la etapa de planificación o en el mismo viaje, tener tareas asignadas es vital para evitar roces. Cada uno puede encargarse de un aspecto del viaje, por ejemplo, alguien del vuelo, otro del alojamiento, de las actividades, y así.

4- Armar itinerario: Saber con anticipación qué podés hacer en tu viaje te va a permitir hacer reservas de vuelos, excursiones, transportes y alojamientos por adelantado, en especial cuando vas a visitar más de un destino. Así vas a evitar gastos extras y aprovecharás el tiempo al máximo.

5- Ser flexibles: No todo es predecible y evitable. Hasta en los mejores viajes puede ocurrir algo inesperado, y ser flexibles es lo que te va a permitir estar tranquilo y disfrutar al máximo tus vacaciones. Estar abierto a cambios, sugerencias o experiencias que no estén contempladas en la planificación, así como estar preparados para afrontar cualquier contratiempo, va a hacer de tu viaje un momento de disfrute y no de tensión constante.

6- Disfrutar: Ahora que ya tenés todo el viaje planificado, sólo queda dejarse llevar y divertirse con amigos, construyendo recuerdos que quedarán para toda la vida.