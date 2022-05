Desde la UCA también alertan por el fenómeno de los “trabajadores pobres” y reclaman “reformas estructurales”

El titular del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, advirtió este lunes que la “novedad” de la crisis argentina es que “los sectores trabajadores formales tampoco están protegidos y caen en la pobreza”, y reclamó implementar una “agenda progresista de reformas estructurales”.

“Por mucho que crezca el sector externo, eso no significa mayor bienestar. El PBI puede estar creciendo 4,10,12% pero eso no significa que la sociedad argentina esté mejor y los derrames no van a venir solos”, advirtió Salvia, al presentar en la Feria del Libro el informe denominado “Pobreza y desigualdades en nuestra Argentina: Cómo acortar distancias”.

El titular del Observatorio de la Deuda Social remarcó que se requieren “políticas activas” pero no “políticas activas que dilapiden el presupuesto público” sino “capaces de generar redistribución”.

Agustín Salvia

“Se requiere una agenda progresista. Esta señal la vengo a dar por primera vez en términos de este argumento. Pero una agenda progresista de reformas estructurales y no tenemos que tener miedo a las reformas estructurales como si estas vinieran desde el liberalismo”, apuntó.

Salvia argumentó su posición al señalar que, “si seguimos haciendo lo mismo con las mismas estructuras, esto no funciona”. “Bajar la inflación es efectivamente una política progresista. Necesitamos reformas estructurales que estabilicen la macroeconomía y hagan posible el crecimiento, la inversión”, completó.

“Una política de esta naturaleza es violentar el status quo que está generando empobrecimiento y que está generando un proceso regresivo en términos de desigualdad social. Y esta agenda no ha estado en la agenda política de la última década, no importa quién gobierne”, se quejó.

“La pobreza se explica por fallas estructurales en el sistema que no hacen posible que la gente consiga el trabajo que necesita para poder progresar en la vida. Y aunque se expanda la economía vinculada al sector externo, eso no derrama por sí solo”, se quejó.

Al presentar el informe, Salvia lamentó que surgió una “novedad” en la crisis de pobreza en la Argentina porque, precisó, “los sectores de trabajadores formales tampoco están protegidos y caen en la pobreza”. “No alcanza con el propio esfuerzo y el trabajo para no ser pobre en un contexto de desequilibrios importantes”, agregó.

Salvia ratificó su voluntad para colaborar con quienes “tengan función de gobierno o quieran tener función de gobierno”, pero lamentó que “las distintas experiencias políticas han sido no muy buenas, no han sido satisfactorias”.

“El sistema político se construye en la búsqueda de legitimación de sus propios discursos, lógicas, intereses y políticas. Muchas veces, más allá de la acción de colaboración que se ha dado, mucho más útil ha sido la función que nosotros le damos a los procesos de legitimación política o de crítica política”, diferenció.

Por ello, Salvia dijo que “cabe una demanda social” para exigir “una nueva política”. “Ahí Cáritas tiene mucho por hacer”, indicó.

Y llamó a “construir hombres políticos” con “mucha convicción y conciencia de los desafíos que enfrenta la sociedad y de los compromisos que implica la política, que no usen la política como un proceso de movilidad social ascendente”.

En diciembre pasado, el Observatorio de la Deuda Social indicó que el índice de pobreza descendió al término del tercer trimestre de 2021 al 43,8% frente al 44,7% de julio-septiembre del año pasado.