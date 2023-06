De vender cajas de hamburguesas en pandemia a tener la mejor del país: la historia de Burgang

Para muchos, el destino ya está escrito. Y eso podría decirse que pasó con Burgang, la hamburguesería mendocina que se llevó el título de la mejor hamburguesa del país con su Golden Boy en la primera edición de la competencia “Mejor Hamburguesa Federal”, realizada en el marco del Burger Palusa 2023 en Buenos Aires, donde se impuso a rivales de otras siete provincias.

Es que corría el 2020 y la pandemia de coronavirus modificó rotundamente los planes para Tomás Granella. Instalado en Buenos Aires, el mendocino venía de ser campeón con el SIC en el mejor torneo de rugby del país, a la par que estudiaba ingeniería industrial y trabajaba en un laboratorio. Pero la suspensión de la competencia deportiva y el ASPO lo llevaron a regresar a Mendoza.

Sin demasiadas alternativas en lo suyo, el espíritu emprendedor del ex jugador de Los Pumitas y Argentina XV lo llevó a asociarse con uno de sus mejores amigos, Joaquín Ojeda, para darle forma a un proyecto que hoy es uno de los más exitosos en su rubro, con dos locales activos y un tercero a la vista.

Siguiendo la moda de “hacer todo en casa”, como se había impuesto en tiempos pandémicos, comenzaron comercializando un box que contenía todo para hacer hamburguesas al mejor estilo smash, pero con la idea de poder tener sus locales físicos en el corto plazo.

“Arrancamos en una casa, haciendo todo nosotros. Pasamos a un local, empezamos a vender directamente las hamburguesas y todo se fue dando. La segunda sucursal también se dio de manera muy natural. Fue todo un paso a paso en el que todo lo que entraba lo volvíamos a apostar en el negocio. Pero nosotros medimos realmente el éxito en la comunidad de consumidores que hemos creado”, recordó en su charla con Los Andes Tomas Granella.

Justamente esa comunidad, la “gang”, fue lo que les dio su nombre, y quienes sintieron como propio el triunfo de la Golden Boy -que curiosamente todavía no ha llegado al público- como la mejor para el jurado de la competencia federal.

Al tiempo y con el crecimiento del emprendimiento se sumó Bautista (o Barto) Granella, el hermano de Tomás, quien quedó a cargo junto a Joaquín mientras el rugbier volvió a las competencias en Italia y España. Y hoy son los tres quienes comandan las decisiones y administran los dos locales de Godoy Cruz y Carrodilla en los que trabajan unas treinta personas.

Tomas Granella junto al trofeo de campeón de la competencia federal. - Foto: José Gutierrez / Los Andes

La creación del Golden Boy

Hoy en su carta, Burgang cuenta con más de una docena de hamburguesas que tienen sus variantes vegetarianas y aptas para celíacos. Pero, la Golden Boy, la estrella de su repertorio, todavía no está disponible. Es que se trata de una edición limitada que fue creada para participar de la “Mejor Hamburguesa Federal”.

“El desarrollo de esta hamburguesa se hizo de forma paralela al funcionamiento de los locales. Incluso, como sabíamos que en la competencia se cocinaba con carbón, las pruebas las hicimos en una parrilla para poder llegar bien preparados a Buenos Aires”, comentó el mayor de los hermanos Granella.

La Golden Boy, la mejor hamburguesa del país. - Los Andes

Una vez definidos que ellos iban a ser los representantes de Mendoza en el certamen -algo que se dio por el voto del público a través de las redes sociales-, los jóvenes no tuvieron dudas de que su elegida debía ser la Golden Boy, porque, como su nombre lo sugiere, era la gran promesa para deslumbrar a los jurados, pero que todavía no estaba consagrada en sus locales.

Este ejemplar fue el resultado de varias pruebas y la combinación de algunos elementos que consideraban infalibles por separado. Smash doble de 60 g, queso cheddar, panceta molida, cebolla grillada, salsa shake y el toque diferencial de la papa hashbrown entre cada smash. “Estaba convencido de que íbamos a ganar”, afirmó Tomás Granella, dejando en evidencia el espíritu competitivo que le dio el deporte.

La experiencia Burger Palusa

El pasado 27 de mayo, en el marco del Día Internacional de la Hamburguesa The food Truck Store realizó la segunda edición del Burger Palusa, un festival que convocó a los amantes de de esta preparación, y que en esta oportunidad eligió a la mejor del país en un concurso federal que tuvo como protagonista el voto del público y de un jurado de reconocidos especialistas en la temática.

Este segundo grupo -integrado por Alejandro Roig, Santiago Candegabe y Franco Kalifon, influencers de hamburguesas, Maxi Omar, dueño de Carnes Camfa, y Rodolfo Camara, creador de TFTS e Influencer-, fue el que eligió a Burgang por encima de representantes de Entre Ríos, Chubut, Chaco, Tucumán, Bahía Blanca, Tierra del Fuego y Río Negro.

“Para las hamburgueserías del interior te da un lugar de exposición, no solo mediática, importante. Porque no solo vos te das a conocer, sino que sirve también para entrar en contacto proveedores, referentes del sector, y ver cómo trabajan otras hamburgueserías del país y de la región o empresas de la magnitud de The food Truck Store”, destacó Tomás Granella sobre su participación en el festival.

“Fue una experiencia muy enriquecedora. Y, hoy en día, es el premio más importante que te pueden dar a nivel nacional. Es algo que realmente te impulsa a seguir trabajando. Para todo el equipo es una motivación tener la mejor hamburguesa argentina”, explicó el joven. En tanto, Bautista Granella aportó: “Me gusta también cómo lo vivió la gente en las redes, que se sintió parte también del triunfo, como si fueran hinchas de un equipo de fútbol”.

Conscientes del “boom hamburguesero” que se vive en la provincia, los hermanos Granella reconocieron que la distinción aporta mucho a Mendoza. “Hoy en día, la provincia llama más la atención con este tipo de producto. Y con este premio tiene la referencia de qué puede encontrar”, resaltó Bautista.

“Somos afortunados del público que tenemos, porque nuestra ‘gang’ es una real comunidad que siente como propio este logro”, completó Tomás Granella.

El equipo mendocio de Burgang fue el favorito del jurado en el Burger Palusa. - Gentileza

La presentación oficial de la Golden Boy

Este sábado 10 de junio, en su local de Carrodilla (San Martín 6862), Burgang presentará oficialmente a su “gang” la Golden Boy. Serán doce horas en las que celebrarán la obtención del campeonato y se venderá por primera vez en Mendoza la hamburguesa que se consagró como la mejor del país en el Burger Palusa.

“La gente nos ayudó a llegar a la final y le tenemos que devolver de alguna manera eso. Muchos están con ganas de probarla y lo entendemos, porque es algo que ni siquiera dentro del equipo lo han probado todos”, dijo Bautista Granella.