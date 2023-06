Mendoza tendrá un centro comercial estilo neoyorkino en Ciudad y otro nuevo en Guaymallén

El comercio, la gastronomía y el turismo, todavía tienen espacio para crecer en Mendoza y más si se toma en cuenta que en las últimas semanas, las empresas han realizado importantes anuncios de inversión que involucran, la apertura de restaurantes, tiendas físicas para la venta de pasajes y paquetes turísticos y ahora dos nuevos centros comerciales con fuerte impacto gourmet.

El primero de ellos, tiene que ver con que La Barraca Mall quedó chico para el interés que despierta, “hoy está al 100% de ocupación”, y sus propietarios empezaron a gestionar un nuevo Market, en calle Las Cañas (frente a ese shopping), para sumar locales gastronómicos y de otros servicios, y ampliar el estacionamiento del Mall, con su entrada específica, y en el futuro, ”un micro que lleve a la gente hasta el centro comercial”.

Asimismo, en la Capital, en los próximos días abrirá sus puertas Mercado Moreno (Mariano Moreno al 500), un mercado gastronómico al mejor estilo Eataly y Chelsea Market de New York o el Mercado de la Ribeira en Lisboa. El mismo, contará con más de 20 espacios gastronómicos, todos con un concepto diferente, pero en su mayoría, posee un principio de identidad, el de promover los “Productos Mendocinos”.

Romina Schvartzman, gerente retail de Grupo Cioffi, a cargo de ambos proyectos, le contó a diario Los Andes, que se tratará de un “espacio gastronómico con cafés, cervecerías en planta baja y en planta alta, puestos gastronómicos para llevar o comer ahí, distinto a un patio de comidas, por tener un perfil más gourmet, y sumar también puestos de venta de productos gourmet”.

El mercado estará distribuido en tres áreas principales; un espacio exterior compuesto por; Café Calvi, que desembarca a través de una idea innovadora, donde realizará tostado del café en el lugar con baristas especializados; Pizzería Popular, reconocida marca cordobesa, que hoy es una de las favoritas de los mendocinos, y un supermercado exprés; rodeados de espacios verdes, pérgolas naturales y fuentes de agua.

Como se explicó además, el cuerpo central en planta baja, estará compuesto por restaurantes y bares; Dux Fuegos y Cervecería Lúppolo, entre otros. Y en planta alta se desarrollaran más de 16 puestos de gastronomía en sus diferentes variedades, para comer en el lugar o take away; algunas de las marcas son; Aloz Sushi, Cielito, Innamorato, The Garnish Bar, El Faro by Mariano Concina, Entre Dos, Alcayota, Burguero, La Torinesa, Despensa Campesina, Wine up, Mate Andes etc.

Además, según contó Schvartzman, se conectará directamente con la Torre Leloir, “que hoy en día está con mucho turismo”, sumándose además, el propósito de promover Mendoza y sus productos.

Con foco en Mendoza como mercado para el turismo

La empresa Despegar, anunció que expandirá sus servicios con la apertura de tiendas físicas, tanto propias como también franquiciadas, en Argentina, y según conofirmaron a Los Andes, “la idea es poder estar en los principales mercados del país y eso incluye a Mendoza”.

Paula Cristi, Gerenta General de Despegar para Argentina y Uruguay, explicó: “Estamos trabajando con un equipo especializado para abrir nuestras propias tiendas y en conversaciones avanzadas para abrir también franquicias. Esperamos tener nuestras tiendas funcionando en Argentina y Brasil durante la segunda mitad de este año.”

Cheeky presentó un nuevo concepto que trasladará a todas sus tiendas del país

Indumentaria, marcas que se renuevan y otras que llegan

Como parte de la actualización de su imagen de marca, Cheeky anunció la completa renovación de su local en Unicenter que requirió una inversión de $200.000.000, según contaron, todos los trabajos se dieron en el marco de un plan integral de renovación de sucursales, incluyendo las de Mendoza: Cheeky cuenta con 170 puntos de venta ubicados en todo el país. Se espera que tanto los locales propios como las franquicias completen este proceso de actualización de cara al futuro.

Finalmente, en los próximos días está previsto un gran evento en Palmares, para dar a conocer, todos los detalles de lo que traerá la inauguración de Style Store. La cadena de retail es propiedad de SouthAmerican Trendy, una compañía nacional representante en el país y en Uruguay de las marcas Swatch y Tissot, pertenecientes a Swatch Group.

En las tiendas StyleStore se comercializan relojes Swatch, Tissot, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Hugo Boss, Lacoste. Smartwatches, tecnología y audio Apple, Garmin, Samsung, Bose, JBL. Joyas Swarovski y Carmín. Lentes de sol Ray Ban, Versace y Armani, perfumes e instrumentos musicales.

Desarrollos inmobiliarios

Así como el Market de calle Las Cañas, complementará La Barraca, Mercado Moreno se suma como un servicio más del concepto All Inclusive de la ya inaugurada Torre Leloir, -departamentos de tres, dos y un dormitorio, hasta exclusivos Pent houses de 4 dormitorios-. El mismo incluye, para sus habitantes, una piscina con un amplio solarium, gimnasios con aparatos aeróbicos y de peso, salón de boxeo y cancha de squash, cancha de básquet, sala de relajación y yoga, y un moderno SPA, y, como ya dijimos, sus habitantes tendrán paso directo, a las tiendas y al supermercado que se instalará en el nuevo centro comercial.

Y la misma empresa (Grupo Cioffi), presentó su nuevo proyecto, View, un impresionante edificio ubicado en Avenida Boulogne Sur Mer, frente al Parque General San Martín y al Mendoza Tenis Club. Con 11 pisos de altura, 15 departamentos frontales de 2 dormitorios, que ofrecen vistas panorámicas. y 2 departamentos de 4 dormitorios y para aquellos que buscan un nivel superior de exclusividad, View ofrecerá 2 penthouses de 4 dormitorios, cada uno con amplios espacios, baños en suite y vestidores, y una impresionante terraza de 75 m2.

