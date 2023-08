¿Cuántos dólares podrías comprar hoy con el valor de un paquete de cigarrillos?

Tras la devaluación que sufrió el peso, la semana pasada, y el reacomodamiento de los todos los precios de los productos que se venden en los kioscos, ¿Cuántos dólares podrías comprar hoy por el valor que pagas por un paquete de cigarrillos? A partir del domingo 20 de agosto, la tabacalera Massalin ajustó el valor de sus marcas un 15%, por lo que en Mendoza un paquete de 12 cigarrillos tiene un costo promedio de $ 550.

La caída del poder adquisitivo del peso generó un profundo reacomodamiento en el mercado, lo que ha impactado directamente en el nivel de consumo; en este escenario los productos de Arcor han sufrido un acomodamiento del 25%. Ante la pregunta de cuántos dólares podríamos obtener por valor de un paquete de cigarrillos, los números muestran un panorama que sorprende.

Según la lista Massalin (que administra las marcas Marlboro, Philip Morris, Parliament, entre otras) el precio del Box 20 Marlboro asciende a $ 940, mientras que la versión KS 20 ronda los $ 830. Por su parte, los paquetes de 12 unidades parten de un valor en torno a los $ 550. En tanto que los convertibles (Fusion), el precio al consumidor es de $ 840. Por lo que para comprar un BOX 20 diario se necesitan $ 28.200 al mes.

Para tener acceso a BOX 20 diario se debe pagar al mes el equivalente a U$S 44,02

¿Y por un dólar?

El dólar oficial (el ahorro) cotiza hoy en Mendoza a $ 640,52 en las ventanillas de los bancos incluidos todos los impuestos, por lo que para poder comprar un Box 20 se debe pagar U$S 1,46; mientras que para tener acceso a BOX 20 diario se debe pagar al mes el equivalente a U$S 44,02. Mientras que la versión KS 20, que rondan los $ 830 en los kioscos del microcentro, tiene una equivalencia en dólares de U$S 1,29.

En tanto que por un paquete de 12 unidades, que parten de un valor en torno a los $ 550, se paga por U$S 0,85. Mientras que para poder comprar un paquete diario durante 30 días se pagaría U$S 25,76. En el caso del Philip Morris Box 12 o Spin Box 12 su precio es de $ 480, es decir que equivale U$S 0,74.

Recordemos que las tabacaleras Massalin y British American Tobacco (BAT), que en nuestro país son las administradoras de marcas populares como Marlboro, Philip Morris, Camel y Lucky, han aplicado subas que oscilan entre el 10% y el 15% en sus listas de precios. Estos ajustes, que se dan en respuesta a la devaluación experimentada por el peso, ya están dejando sentir sus efectos también en las etiquetas más económicas de estos productos.

